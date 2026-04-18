Шовковский нашел себе новое применение после ухода из Динамо
Тренер активно участвует в заседаниях Киевского городского совета
После ухода с поста главного тренера киевского «Динамо» Александр Шовковский активизировал свою работу в качестве депутата Киевсовета и существенно улучшил показатели посещаемости заседаний.
По данным горсовета, в период после завершения работы в клубе он принял участие во всех шести состоявшихся пленарных заседаниях. Для сравнения: ранее его общая посещаемость за несколько лет составляла около 56%.
Также в открытых источниках появились обновленные отчеты о его депутатской деятельности за последние годы, которые ранее отсутствовали. В материале отмечается, что после смены профессионального статуса Шовковский стал более активным в работе Киевсовета.
