18 апреля 2026, 07:32
Шовковский нашел себе новое применение после ухода из Динамо

Тренер активно участвует в заседаниях Киевского городского совета

ФК Динамо. Александр Шовковский

После ухода с поста главного тренера киевского «Динамо» Александр Шовковский активизировал свою работу в качестве депутата Киевсовета и существенно улучшил показатели посещаемости заседаний.

По данным горсовета, в период после завершения работы в клубе он принял участие во всех шести состоявшихся пленарных заседаниях. Для сравнения: ранее его общая посещаемость за несколько лет составляла около 56%.

Также в открытых источниках появились обновленные отчеты о его депутатской деятельности за последние годы, которые ранее отсутствовали. В материале отмечается, что после смены профессионального статуса Шовковский стал более активным в работе Киевсовета.

Александр Шовковский Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Трибуна
Не надо оваций! Графа Монте-Кристо из меня не вышло. Придется переквалифицироваться в управдомы.
