Шовковский нашел себе новое применение после ухода из Динамо

После ухода с поста главного тренера киевского «Динамо» Александр Шовковский активизировал свою работу в качестве депутата Киевсовета и существенно улучшил показатели посещаемости заседаний.

По данным горсовета, в период после завершения работы в клубе он принял участие во всех шести состоявшихся пленарных заседаниях. Для сравнения: ранее его общая посещаемость за несколько лет составляла около 56%.

Также в открытых источниках появились обновленные отчеты о его депутатской деятельности за последние годы, которые ранее отсутствовали. В материале отмечается, что после смены профессионального статуса Шовковский стал более активным в работе Киевсовета.