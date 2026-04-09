Шовковский, сменивший Луческу в Динамо, отреагировал на смерть тренера
Легендарному наставнику было 80 лет
Бывший тренер «Динамо» Александр Шовковский отреагировал на смерть известного тренера Мирчи Луческу.
«Покойся с миром, Мистер. 1945-2026», – написал Шовковский в Instagram.
Легендарный румынский тренер Мирча Луческу скончался в возрасте 80 лет. Он находился в больнице в Бухаресте с 29 марта после серии серьезных осложнений, в частности инфаркта и проблем с сердечным ритмом, которые повлияли на легкие.
За карьеру в футболе он завоевал 35 трофеев с семью клубами, включая «Динамо» (Киев), «Шахтер», «Галатасарай», «Бешикташ», и был одним из самых титулованных тренеров мира.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов
Президент клуба попросил удалить пост