  4. Шовковский, сменивший Луческу в Динамо, отреагировал на смерть тренера
09 апреля 2026, 03:32
Легендарному наставнику было 80 лет

ФК Динамо. Александр Шовковский

Бывший тренер «Динамо» Александр Шовковский отреагировал на смерть известного тренера Мирчи Луческу.

«Покойся с миром, Мистер. 1945-2026», – написал Шовковский в Instagram.

Легендарный румынский тренер Мирча Луческу скончался в возрасте 80 лет. Он находился в больнице в Бухаресте с 29 марта после серии серьезных осложнений, в частности инфаркта и проблем с сердечным ритмом, которые повлияли на легкие.

За карьеру в футболе он завоевал 35 трофеев с семью клубами, включая «Динамо» (Киев), «Шахтер», «Галатасарай», «Бешикташ», и был одним из самых титулованных тренеров мира.

Космический уровень. Сарапий назвал тренеров, с которыми хотел бы работать
Игроки Галатасарая вышли на матч в футболках с изображением Луческу
Вся клубная делегация Шахтера посетит похороны Мирчи Луческу
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПСЖ – Ливерпуль – 2:0. Атака в Париже: Дуэ и Хвича. Видео голов и обзор
Футбол | 09 апреля 2026, 00:50 0
ПСЖ – Ливерпуль – 2:0. Атака в Париже: Дуэ и Хвича. Видео голов и обзор
ПСЖ – Ливерпуль – 2:0. Атака в Париже: Дуэ и Хвича. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов

Суркис обратился к Пономаренко, после его езды под 250 км в час
Футбол | 08 апреля 2026, 08:20 31
Суркис обратился к Пономаренко, после его езды под 250 км в час
Суркис обратился к Пономаренко, после его езды под 250 км в час

Президент клуба попросил удалить пост

Источник: Игорь Суркис выступил против решения УАФ и Андрея Шевченко
Футбол | 08.04.2026, 13:01
Источник: Игорь Суркис выступил против решения УАФ и Андрея Шевченко
Источник: Игорь Суркис выступил против решения УАФ и Андрея Шевченко
Мирча Луческу и вера в украинский клубный футбол после Лобановского
Футбол | 08.04.2026, 17:55
Мирча Луческу и вера в украинский клубный футбол после Лобановского
Мирча Луческу и вера в украинский клубный футбол после Лобановского
Реал – Бавария – 1:2. Фиаско Лунина в Мадриде. Видео голов и обзор матча
Футбол | 08.04.2026, 04:59
Реал – Бавария – 1:2. Фиаско Лунина в Мадриде. Видео голов и обзор матча
Реал – Бавария – 1:2. Фиаско Лунина в Мадриде. Видео голов и обзор матча
Популярные новости
Серхио Рамос продемонстрировал свое истинное отношение к Украине
Серхио Рамос продемонстрировал свое истинное отношение к Украине
07.04.2026, 20:26 2
Футбол
Умер Мирча Луческу
Умер Мирча Луческу
07.04.2026, 21:07 81
Футбол
Чисора назвал шансы Уайлдера в бою с Усиком
Чисора назвал шансы Уайлдера в бою с Усиком
07.04.2026, 05:02
Бокс
Нападающий Динамо: «Тренер сказал, что я не футболист и не нужен ему»
Нападающий Динамо: «Тренер сказал, что я не футболист и не нужен ему»
07.04.2026, 09:43 5
Футбол
Бывший капитан сборной Украины стал президентом фейкового Шахтера
Бывший капитан сборной Украины стал президентом фейкового Шахтера
07.04.2026, 07:22 24
Футбол
У Уайлдера возникли проблемы после боя с Чисорой
У Уайлдера возникли проблемы после боя с Чисорой
07.04.2026, 00:02
Бокс
Киевское Динамо с большой радостью объявило о новом контракте
Киевское Динамо с большой радостью объявило о новом контракте
08.04.2026, 08:13 1
Футбол
