Умер легендарный экс-тренер Динамо и Шахтера. Трагедия для всего футбола

Легендарный румынский тренер Мирча Луческу скончался в возрасте 80 лет. Он находился в больнице в Бухаресте с 29 марта после ряда серьезных осложнений, в частности инфаркта и проблем с сердечным ритмом, которые повлияли на работу легких.

Луческу возглавлял национальную сборную Румынии с августа 2024 года и стал самым пожилым тренером, руководившим командой в официальном матче, однако из-за проблем со здоровьем не успел завершить свой последний поединок во главе сборной.

За карьеру в футболе он завоевал 35 трофеев с семью клубами, включая «Динамо» (Киев), «Шахтер», «Галатасарай», «Бешикташ» и был одним из самых титулованных тренеров мира.

Как игрок Луческу выступал за «Динамо» Бухарест, «Корвинул» и национальную сборную Румынии, приняв участие в чемпионате мира 1970 года. Он также вернул команду в финальную часть Евро-1984 после 14-летнего перерыва и дал дебют Гике Хаджи в сборной в 1983 году.

Его жизненный путь и тренерская карьера, длившаяся более пяти десятилетий, сделали Луческу символом европейского футбола.