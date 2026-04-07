  4. Умер легендарный экс-тренер Динамо и Шахтера. Трагедия для всего футбола
07 апреля 2026, 21:07 | Обновлено 07 апреля 2026, 21:17
53

Умер легендарный экс-тренер Динамо и Шахтера. Трагедия для всего футбола

Мирче Луческу было 80 лет...

Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Легендарный румынский тренер Мирча Луческу скончался в возрасте 80 лет. Он находился в больнице в Бухаресте с 29 марта после ряда серьезных осложнений, в частности инфаркта и проблем с сердечным ритмом, которые повлияли на работу легких.

Луческу возглавлял национальную сборную Румынии с августа 2024 года и стал самым пожилым тренером, руководившим командой в официальном матче, однако из-за проблем со здоровьем не успел завершить свой последний поединок во главе сборной.

За карьеру в футболе он завоевал 35 трофеев с семью клубами, включая «Динамо» (Киев), «Шахтер», «Галатасарай», «Бешикташ» и был одним из самых титулованных тренеров мира.

Как игрок Луческу выступал за «Динамо» Бухарест, «Корвинул» и национальную сборную Румынии, приняв участие в чемпионате мира 1970 года. Он также вернул команду в финальную часть Евро-1984 после 14-летнего перерыва и дал дебют Гике Хаджи в сборной в 1983 году.

Его жизненный путь и тренерская карьера, длившаяся более пяти десятилетий, сделали Луческу символом европейского футбола.

Дмитрий Олийченко Sport.ua
Появились новые подробности матча-скандала Динамо – Карпаты
Ребров принял окончательное решение по контракту со сборной Украины
Олег Плотницкий объявил о возвращении в сборную Украины
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали
Нападающий Динамо: «Тренер сказал, что я не футболист и не нужен ему»
Легенда для українського футболу
Царство небесное.
Спасибо за кубок УЕФА🙏
Мірча Луческу дякуємо за все тобі. Царство тобі небесне
Дякую за все Містер
Легенда нашого футболу. Вдячний за всі емоції від гри моєї улюбленої команди - Шахтаря, всі титули завойовані, кубок УЄФА. Завжди памʼятатиму 😢
Светлая память !!!
Мірча Луческу легенда назавжди
Был отдан футболу до конца, что безусловно вызывает уважение!
Земля тебе пухом, Мирча! Спасибо за все!
Дякую за дитинство, Містере! 
Дякую за внесок в Український футбол. R.I.P
Дякую Містере за емоції які дарили, стратегію, філософію. 
Царство небесне, містер Мірча Луческу
Хай земля буде пухом. Дякую за той Шахтар♥️
Зробив величезний  внесок в український футбол.Дякую Містер !
Сколько молодёжи воспитал на топ уровень.
Абсолютная легенда для Шахтёра, сумевший заставить уважать себя даже фанов наших заклятых друзей из Динамо (после их требла 2021)
Так что это невероятно траурный вечер для всей Украины😢😭
Вечная память Мистеру!🕯️
Ще б жити й жити... Земля пухом!
Ніколи не писав негатив про Містера. RIP
Украина одержала громкую победу над россией в спортивном арбитражном суде
В Румынии приняли решение по поводу Луческу. Завтра – важный день
Герой финала. Украинский вундеркинд принес Барселоне международный трофей
Легендарный обладатель Золотого мяча не проводит ни одного дня без алкоголя
Известный украинский футболист расторг выгодный контракт в россии
Травма Ваната. Жирона и Цыганков нанесли поражение третьей команде Ла Лиги
Чисора назвал шансы Уайлдера в бою с Усиком
Источник: зафиксирована смерть экс-коуча Динамо и Шахтера
