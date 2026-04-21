Шахтер обыграл Полесье, Волошин с Реалом взял трофей ЮЛУ, триумф Конотоп
Главные новости за 20 апреля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 20 апреля.
1A. Житомирское проклятие снято. Шахтер впервые обыграл Полесье
Судьбу матча решил гол Валерия Бондаря во втором тайме
1B. ТУРАН: «Невозможно ожидать высокого уровня после 16 часов автобусом»
Наставник Шахтер прокомментировал победу в матче УПЛ против Полесья
2A. Турнирная таблица УПЛ. Шахтер вернул себе лидерство в чемпионате
Горняки в центральном матче тура минимально обыграли Полесье из Житомира
2B. Не боролись за клуб. Александрия разгромно уступила Вересу
Шансов на спасение у команды Шарана практически не осталось
3. Будущий соперник Шахтера в полуфинале ЛК сыграл боевой матч АПЛ
Кристал Пэлас и Вест Хэм разошлись миром, гол Исмаила Сарра не был засчитан
4. Реал обыграл Брюгге по пенальти. Украинец взял трофей Юношеской лиги УЕФА
Илья Волошин с мадридским клубом стал победителем молодежного турнира
5. Волевая победа. Определен первый финалист Лиги чемпионов Азии
Саудовский Аль-Ахли отыгрался и взял верх над японским Виссел Кобе
6. ОФИЦИАЛЬНО. После смерти Луческу. В Румынии назначен новый тренер сборной
Сборную Румынии возглавил Георге Хаджи
7A. Калинина без проблем прошла в финальный раунд отбора тысячника в Мадриде
В первом раунде квалификации Ангелина справилась с Мариной Бассольс
7B. Стародубцева с разгромом вышла в финал квалификации WTA 1000 в Мадриде
В первом раунде отбора Юлия в двух сетах разобралась с Лукрецией Стефанини
7C. Снигур пробилась в финальный раунд квалификации супертурнира в Мадриде
Дарья в двух сетах справилась с Наухани Виторией Леме Да Силвой
8A. Кулак вверх. Экс-чемпион совершил большой камбек против молодого соперника
Кайрен Уилсон переиграл Стэна Муди и вышел в 1/8 финала ЧМ-2026 по снукеру
8B. Определен потенциальный соперник Ронни О'Салливана во втором раунде
Шотландский ветеран Джон Хиггинс обыграл Али Картера со счетом 10:7
8C. Крестный отец китайского снукера вышел в 1/8 финала чемпионата мира
Дин Цзяньхуэй во втором раунде сыграет против Чжао Синьтуна
9. Три золотых. Камила Конотоп выиграла чемпионат Европы по тяжелой атлетике
Украинская спортсменка в Батуми выиграла рывок, толчок и двоеборье
10A. Саарреализм. Эльферсберг под музыку Вагнера мчит в Бундеслигу
О якобы невзрачном претенденте на повышение в классе
10B. У соперника Шахтера по полуфиналу ЛК проблема – приходится искать тренера
Дело не в том, что Оливер Гласнер плохо работает
