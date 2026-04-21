Шахтер обыграл Полесье, Волошин с Реалом взял трофей ЮЛУ, триумф Конотоп

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 20 апреля.

1A. Житомирское проклятие снято. Шахтер впервые обыграл Полесье

Судьбу матча решил гол Валерия Бондаря во втором тайме

1B. ТУРАН: «Невозможно ожидать высокого уровня после 16 часов автобусом»

Наставник Шахтер прокомментировал победу в матче УПЛ против Полесья

2A. Турнирная таблица УПЛ. Шахтер вернул себе лидерство в чемпионате

Горняки в центральном матче тура минимально обыграли Полесье из Житомира

2B. Не боролись за клуб. Александрия разгромно уступила Вересу

Шансов на спасение у команды Шарана практически не осталось

3. Будущий соперник Шахтера в полуфинале ЛК сыграл боевой матч АПЛ

Кристал Пэлас и Вест Хэм разошлись миром, гол Исмаила Сарра не был засчитан

4. Реал обыграл Брюгге по пенальти. Украинец взял трофей Юношеской лиги УЕФА

Илья Волошин с мадридским клубом стал победителем молодежного турнира

5. Волевая победа. Определен первый финалист Лиги чемпионов Азии

Саудовский Аль-Ахли отыгрался и взял верх над японским Виссел Кобе

6. ОФИЦИАЛЬНО. После смерти Луческу. В Румынии назначен новый тренер сборной

Сборную Румынии возглавил Георге Хаджи

7A. Калинина без проблем прошла в финальный раунд отбора тысячника в Мадриде

В первом раунде квалификации Ангелина справилась с Мариной Бассольс

7B. Стародубцева с разгромом вышла в финал квалификации WTA 1000 в Мадриде

В первом раунде отбора Юлия в двух сетах разобралась с Лукрецией Стефанини

7C. Снигур пробилась в финальный раунд квалификации супертурнира в Мадриде

Дарья в двух сетах справилась с Наухани Виторией Леме Да Силвой

8A. Кулак вверх. Экс-чемпион совершил большой камбек против молодого соперника

Кайрен Уилсон переиграл Стэна Муди и вышел в 1/8 финала ЧМ-2026 по снукеру

8B. Определен потенциальный соперник Ронни О'Салливана во втором раунде

Шотландский ветеран Джон Хиггинс обыграл Али Картера со счетом 10:7

8C. Крестный отец китайского снукера вышел в 1/8 финала чемпионата мира

Дин Цзяньхуэй во втором раунде сыграет против Чжао Синьтуна

9. Три золотых. Камила Конотоп выиграла чемпионат Европы по тяжелой атлетике

Украинская спортсменка в Батуми выиграла рывок, толчок и двоеборье

10A. Саарреализм. Эльферсберг под музыку Вагнера мчит в Бундеслигу

О якобы невзрачном претенденте на повышение в классе

10B. У соперника Шахтера по полуфиналу ЛК проблема – приходится искать тренера

Дело не в том, что Оливер Гласнер плохо работает