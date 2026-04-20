Житомирское проклятие снято. Шахтер впервые обыграл Полесье

Во Львове состоялся поединок 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Шахтер» и «Полесье». Обе команды демонстрируют уверенные результаты, и их очная дуэль ожидалась болельщиками с большим нетерпением. Градус противостоянию добавляла предматчевая статистика: донецкая команда в чемпионате еще не обыгрывала «волков» (в 5-ти играх), не забив при этом ни одного гола в ворота соперников. Единственный результативный удар «горняков» в ворота «Полесья» состоялся в кубковой встрече (в дополнительное время).

Обе команды в начале матча использовали высокий прессинг и пытались вертикальными передачами разрезать оборону соперников. При этом было заметно желание футболистов дорожить мячом, избегая потерь. Один из забросов к штрафной «Полесья» завершился скидкой Траоре и точным ударом Изаки, но арбитр зафиксировал справедливый (это важно в контексте довольно частых претензий к судейству) оффсайд у буркинийца.

Вскоре «горняки» завладели территориальным преимуществом и начали искать свободные зоны в защитной линии номинальных гостей. Неприятным моментом для житомирской команды стала вынужденная замена Крушинского, который только восстановился после повреждения. А «волки» тем временем выровняли игру, пытаясь найти свои шансы в атаке.

А в целом до перерыва было крайне мало остроты у ворот. Статистика первого тайма совсем удручала: всего два удара по воротам (оба в активе «волков») и ни одного – в створ. На поле превалировала тактическая борьба с отсутствием авантюрных решений.

В начале второй половины встречи рисунок игры не изменился, но «горняки» таки дождались ошибки соперников. После навеса с углового ошибся на выходе Волынец, а Бондарь переправил мяч в ворота. Так «оранжево-черные» забили первый гол «Полесью» в УПЛ.

Тренерский штаб «Полесья» сразу отреагировал на развитие событий и попытался усилить атаку своей команды за счет выхода на поле Брагару и Гайдучика. Житомиряне смогли взять мяч под контроль, но пройти насыщенную защитную линию соперников было непросто. Да и контрвыпады «горняков», которые пытались воспользоваться появившимися свободными зонами на половине поля гостей, держали в напряжении «волков».

Снять вопрос о победителе противостояния мог Феррейра, но Волынец выручил свою команду после удара бразильца из угла штрафной. В конце поединка шанс сравнять счет получил Гайдучик, который головой пробил выше цели.

«Оранжево-черные» удержали минимальное преимущество, впервые обыграли «волков» в чемпионате и стали единоличными лидерами УПЛ. В следующем туре «Шахтер» проведет гостевой поединок с «Кудровкой», а «Полесье» будет принимать «Оболонь».

Наши оценки:

Замены «Шахтера»: Невертон - 6.0, Лукас, 6.5, Елиас - б/о, Тобиас - б/о, Назарина - б/о.

Замены «Полесья»: Майсурадзе - 5.5, Федор - 5.5, Гайдучик - 5.5, Брагару - 6.0, Красничи - 6.5.

Украинская Премьер-лига. 24-й тур.

«Шахтер» – «Полесье» – 1:0

Гол: Бондарь, 56.

Предупреждения: Очеретько, 90+2 – Брагару, 84.

«Шахтер»: Ризнык, Бондарь, Траоре (Элиас, 80), Матвиенко, Бондаренко, Эгиналду (Невертон, 70), Энрике, Изаке (Назарина, 88), Конопля (Тобиас, 88), Очеретько, Алиссон (Лукас, 70)

Запасные: Твардовский, Марлон Сантос, Невертон, Азаров, Тобиас, Грам, Элиас, Марлон, Назарина, Лукас, Мейреллес, Оба

«Полесье»: Волынец, Сарапий, Назаренко (Брагару, 61), Бабенко, Гуцуляк, Эмерллаху (Федор, 46), Михайличенко, Андриевский (Красничи, 81), Чоботенко, Крушинский (Майсурадзе, 21), Краснопир (Гайдучик, 61)

Запасные: Бущан, Кудрик, Филиппов, Красничи, Шепелев, Федор, Леднев, Майсурадзе, Кобернюк, Брагару, Панчишин, Гайдучик

Стадион: «Арена Львов»

Арбитр: Виктор Копиевский