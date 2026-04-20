Житомирское проклятие снято. Шахтер впервые обыграл Полесье

20 апреля 2026, 19:57 | Обновлено 20 апреля 2026, 20:28
Во Львове состоялся поединок 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Шахтер» и «Полесье». Обе команды демонстрируют уверенные результаты, и их очная дуэль ожидалась болельщиками с большим нетерпением. Градус противостоянию добавляла предматчевая статистика: донецкая команда в чемпионате еще не обыгрывала «волков» (в 5-ти играх), не забив при этом ни одного гола в ворота соперников. Единственный результативный удар «горняков» в ворота «Полесья» состоялся в кубковой встрече (в дополнительное время).

Обе команды в начале матча использовали высокий прессинг и пытались вертикальными передачами разрезать оборону соперников. При этом было заметно желание футболистов дорожить мячом, избегая потерь. Один из забросов к штрафной «Полесья» завершился скидкой Траоре и точным ударом Изаки, но арбитр зафиксировал справедливый (это важно в контексте довольно частых претензий к судейству) оффсайд у буркинийца.

Вскоре «горняки» завладели территориальным преимуществом и начали искать свободные зоны в защитной линии номинальных гостей. Неприятным моментом для житомирской команды стала вынужденная замена Крушинского, который только восстановился после повреждения. А «волки» тем временем выровняли игру, пытаясь найти свои шансы в атаке.

А в целом до перерыва было крайне мало остроты у ворот. Статистика первого тайма совсем удручала: всего два удара по воротам (оба в активе «волков») и ни одного – в створ. На поле превалировала тактическая борьба с отсутствием авантюрных решений.

В начале второй половины встречи рисунок игры не изменился, но «горняки» таки дождались ошибки соперников. После навеса с углового ошибся на выходе Волынец, а Бондарь переправил мяч в ворота. Так «оранжево-черные» забили первый гол «Полесью» в УПЛ.

Тренерский штаб «Полесья» сразу отреагировал на развитие событий и попытался усилить атаку своей команды за счет выхода на поле Брагару и Гайдучика. Житомиряне смогли взять мяч под контроль, но пройти насыщенную защитную линию соперников было непросто. Да и контрвыпады «горняков», которые пытались воспользоваться появившимися свободными зонами на половине поля гостей, держали в напряжении «волков».

Снять вопрос о победителе противостояния мог Феррейра, но Волынец выручил свою команду после удара бразильца из угла штрафной. В конце поединка шанс сравнять счет получил Гайдучик, который головой пробил выше цели.

«Оранжево-черные» удержали минимальное преимущество, впервые обыграли «волков» в чемпионате и стали единоличными лидерами УПЛ. В следующем туре «Шахтер» проведет гостевой поединок с «Кудровкой», а «Полесье» будет принимать «Оболонь».

Наши оценки:

Замены «Шахтера»: Невертон - 6.0, Лукас, 6.5, Елиас - б/о, Тобиас - б/о, Назарина - б/о.

Замены «Полесья»: Майсурадзе - 5.5, Федор - 5.5, Гайдучик - 5.5, Брагару - 6.0, Красничи - 6.5.

Украинская Премьер-лига. 24-й тур.

«Шахтер» – «Полесье» – 1:0

Гол: Бондарь, 56.

Предупреждения: Очеретько, 90+2 – Брагару, 84.

«Шахтер»: Ризнык, Бондарь, Траоре (Элиас, 80), Матвиенко, Бондаренко, Эгиналду (Невертон, 70), Энрике, Изаке (Назарина, 88), Конопля (Тобиас, 88), Очеретько, Алиссон (Лукас, 70)

Запасные: Твардовский, Марлон Сантос, Невертон, Азаров, Тобиас, Грам, Элиас, Марлон, Назарина, Лукас, Мейреллес, Оба

«Полесье»: Волынец, Сарапий, Назаренко (Брагару, 61), Бабенко, Гуцуляк, Эмерллаху (Федор, 46), Михайличенко, Андриевский (Красничи, 81), Чоботенко, Крушинский (Майсурадзе, 21), Краснопир (Гайдучик, 61)

Запасные: Бущан, Кудрик, Филиппов, Красничи, Шепелев, Федор, Леднев, Майсурадзе, Кобернюк, Брагару, Панчишин, Гайдучик

Стадион: «Арена Львов»

Арбитр: Виктор Копиевский

Здавалося б рівна гра..
Але моменти Ізаке, Лукаса, Тобіаса.. 
Конопля одразу після забитого в дальній не влучив..
Полісся ще нормально так відскочило..
Вот и хорошо, вот и ладненько Чемпионство не за горами. Теперь можно с чистой совестью сосредоточиться на Лиге Конференций. Ах да, надо ж ещё между этим всем дырявых хорошенько "отыметь".  Это святое
Бондар вже 6 очок приніс Шахтарю. Топовий захисник 
Ну вот, что я и говорил, все когда-нибудь случается впервые.  Вчера Колос добыл историческую победу над ЛНЗ, сегодня мы наконец-то победили Полесье. 
Самий титулований клуб України сьогодні показав хто є хто, таке враження що Шахтар грав  сьогодні в економ режимі , при потребі міг добавити , що не скажеш про гравців Полісся , які в кінці були виснажені, і схоже в функціональному стані не все гаразд.
Таксист, выходи, подлый трус. Не ленись минусить со своих 23 аккаунтов😂😂
Дыркочи вы в печали на кукане или рады? 
Шляпа ремарк опять с прогнозом обосралась) Тупее этого идиота никого еще не видел) Шляпа, выползай, по губам тебе поводим)
От имени всех болельщиков Динамо хочу выразить искреннюю благодарность Шахтёру за оставление нам жалких надежд на деревянные медали.
Повезло Полесью, что не 4:0.
Шахтар з чемпіонство, після цього матчу я більше такого тренера як ротань бачити не хочу , це жах просто
Полісся це щось прокляте..їм певно нічого вже не допоможе..полісся фізично було мертве...як вони готувалися? Динамо не  даремно  їх обіграло
Не тянет Пописся на конкуренцию Шахтёру ☝️ Им бы 3 место удержать, Металлист 1925 на подходе ☝️
Шахту и её болельщиков с 1 местом 
Результатом доволен.Уж на 1-0 ,шахта точно наиграла.Рад также маленькому ,но отрыву,от преследователей.Процесс идёт.Удачи Шахтарю в следующих матчах 
Єдина поки думка спільна між величними вболівальниками Шахтаря (самого титулованого клубу України) і нікчемами Дирявими (ФК ОПЗЖ Суркіса) - що футбол Ротаня це 🤮 якого ще ЗМІ розглядало як тренера для збірної 🤦🏻‍♂️
А вообще могли бы и спасибо сказать динамовцы… Шахтер оставил  им шансы на бронзу 😁😁
Ох, сколько уже этой весной было таких 1:0, что ❤️СЕРДЦЕ ВЫСКАКИВАЛО из грудей при штрафных соперника в концовке...😌
Много шансов было успокоить 2:0, но всё равно молодцы. Отстояли🎉 Тем слаще вкус победы😋🥳🧡🖤
Браво, рідний Шахтар!  Нарешті здолали Полісся! Але найбільше хочеться восторгатися грою найкращого зараз українського воротаря - Діми Різника! Так обіграти Краснопіра - це просто БЛЄСК!!!  Ніколи в житті такого не бачив. Діма, ти просто суперворотар!!!
Саня Лысый, как тебе результаты великого Шахтёра? ☝️ 1 место в УПЛ и минимум 1/2 ЛК ☝️
От вам і амбіції Полісся і Ротань - наше все (типу Ребров кращий український тренер). В лобових матчах з Динамо і ослаблений Шахтар зробити нічого не можуть 🤷‍♂️. Нема карт шоб бити клас
Бравооооо Шахтар! Наш самий титулований і самий популярний клуб України! Наша гордість, наш Шахтар 🫶🏻💪🏻
