Украина. Премьер лига
Шахтер – Полесье – 1:0. В УПЛ новый лидер. Видео гола и обзор матча
20 апреля 2026, 20:22 |
2225
В понедельник, 20 апреля, состоялся матч 24-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026 между донецким «Шахтером» и житомирским «Полесьем».
Команды встретились на стадионе «Арена Львов» во Львове. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу номинальных хозяев поля.
«Шахтер» впервые в истории обыграл «Полесье» в УПЛ и возглавил турнирную таблицу.
Украинская Премьер-лига 2025/26. 24-й тур, 20 апреля
Шахтер – Полесье – 1:0
Гол: Бондарь, 56
ГОЛ, 1:0! Валерий Бондарь, 56 мин.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 20 апреля 2026, 19:12 0
Аналитики все еще верят в канониров
Футбол | 20 апреля 2026, 17:55 5
Снова неудача для Александрии
Футбол | 20.04.2026, 08:06
Футбол | 20.04.2026, 07:00
Футбол | 20.04.2026, 08:29
Комментарии 2
А где видеообзор матча?
Я только сказал Валера - он и забил.
Популярные новости
19.04.2026, 15:29 13
18.04.2026, 17:49 46
19.04.2026, 01:32
20.04.2026, 03:01 3
20.04.2026, 10:14 2
19.04.2026, 11:34 8
19.04.2026, 18:00 31
19.04.2026, 08:34 5