В понедельник, 20 апреля, состоялся матч 24-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026 между донецким «Шахтером» и житомирским «Полесьем».

Команды встретились на стадионе «Арена Львов» во Львове. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу номинальных хозяев поля.

«Шахтер» впервые в истории обыграл «Полесье» в УПЛ и возглавил турнирную таблицу.

Украинская Премьер-лига 2025/26. 24-й тур, 20 апреля

Шахтер – Полесье – 1:0

Гол: Бондарь, 56

