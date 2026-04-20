Шахтер Донецк

В 24-м туре украинской Премьер-лиги «Шахтер» на «Арене Львов» будет принимать «Полесье».

Шахтер

Донецкий клуб подходит к этой встрече после крайне насыщенного и непростого отрезка сезона. На прошлой неделе команда играла в Нидерландах против АЗ Алкмар в рамках Лиги конференций. Матч получился тяжёлым и энергозатратным, завершился со счётом 2:2, что позволило «горнякам» выйти в полуфинал турнира.

Всего за три дня до этого «Шахтер» провёл центральный матч тура УПЛ против ЛНЗ Черкассы и также сыграл вничью – 2:2. Донецкая команда владела инициативой и больше контролировала мяч, однако не смогла реализовать своё преимущество в полной мере.

Многие эксперты уже обращают внимание на интересную тенденцию: легионеры, в частности бразильские игроки «Шахтера», выглядят более ярко и эффективно в еврокубках, чем в матчах внутреннего чемпионата. Возможно, именно этот фактор сказался в игре против ЛНЗ. При этом нельзя не отметить и соперника – черкасский клуб провёл очень качественный матч и заслуженно набрал очки.

В турнирной таблице «Шахтер» занимает второе место, имея равное количество очков с ЛНЗ, но при этом у донецкого клуба есть сразу две игры в запасе. Это делает их одним из главных претендентов на чемпионство и даёт отличную возможность реабилитироваться за прошлый сезон.

Кадровая ситуация у команды практически идеальная: из-за травмы не сыграет только Крыськив, остальные футболисты готовы выйти на поле.

Полесье

Житомирский клуб также подходит к матчу в хорошем настроении. В прошлом туре «Полесье» уверенно разобралось с «Полтавой», одержав крупную победу со счётом 4:0.

На данный момент команда занимает третье место в турнирной таблице и отстаёт от лидеров – «Шахтера» и ЛНЗ – на пять очков. Однако после неожиданного поражения ЛНЗ от Колоса у житомирян появляется вполне реальный шанс включиться в борьбу не только за медали, но и за более высокие позиции.

Победа в предстоящем матче способна максимально обострить ситуацию в верхней части таблицы и фактически превратить чемпионскую гонку в трёхстороннюю борьбу.

У «Полесья» есть кадровые потери: из-за повреждений не сыграют Никита Кравченко, Борис Крушинский и Владислав Велетень.

Статистика личных встреч

«Полесье» можно смело назвать одним из самых неудобных соперников для «Шахтера».

Команды встречались между собой всего 6 раз: 5 матчей в рамках УПЛ и 1 матч в Кубке Украины.

И статистика здесь весьма неожиданная: 3 победы «Полесья», 2 ничьи, 1 победа «Шахтера» (в кубковом матче, причём лишь в дополнительное время)

Отдельного внимания заслуживает результативность: в матчах чемпионата «Шахтер» ни разу не забивал «Полесью». Единственный гол донецкого клуба пришёлся на кубковую встречу в дополнительное время.

Также показательный момент – характер игр: ни в одном из очных матчей команды не пробивали отметку в два забитых мяча. Это подчёркивает, насколько закрытыми и напряжёнными получаются их противостояния.

Прогноз на матч

Несмотря на статус фаворита, «Шахтер» в этой игре не выглядит безоговорочно сильнее. Фактор усталости может сыграть ключевую роль: тяжёлый выезд в Нидерланды, плотный график, непростая логистика. На этом фоне «Полесье» выглядит более свежей и физически готовой командой, к тому же максимально мотивированной турнирной ситуацией. Обе команды входят в число лучших по игре в обороне в чемпионате Украины, а история личных встреч прямо указывает на осторожный стиль противостояния. Вряд ли стоит ожидать открытого футбола с большим количеством моментов и быстрыми обменами атаками. Скорее наоборот – игра будет строиться через контроль, борьбу в центре поля и минимизацию ошибок. С учётом всех факторов наиболее логичным вариантом выглядит ставка на невысокую результативность.

Ориентировочные составы:

«Шахтер»: Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Назарина, Бондаренко, Педриньо, Алиссон, Траоре, Эгиналду.

«Полесье»: Волынец, Михайличенко, Сарапий, Чоботенко, Майсурадзе, Бабенко, Эмерллаху, Андриевский, Гуцуляк, Гайдучик, Назаренко.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.99 для «Шахтера» и 4.17 для «Полесья».