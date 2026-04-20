Шахтер Донецк

20 апреля 2026, 00:24 | Обновлено 20 апреля 2026, 00:26
Шахтер – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Шахтер попытается впервые в истории обыграть житомирский клуб

В 24-м туре украинской Премьер-лиги «Шахтер» на «Арене Львов» будет принимать «Полесье».

Донецкий клуб подходит к этой встрече после крайне насыщенного и непростого отрезка сезона. На прошлой неделе команда играла в Нидерландах против АЗ Алкмар в рамках Лиги конференций. Матч получился тяжёлым и энергозатратным, завершился со счётом 2:2, что позволило «горнякам» выйти в полуфинал турнира.

Всего за три дня до этого «Шахтер» провёл центральный матч тура УПЛ против ЛНЗ Черкассы и также сыграл вничью – 2:2. Донецкая команда владела инициативой и больше контролировала мяч, однако не смогла реализовать своё преимущество в полной мере.

Многие эксперты уже обращают внимание на интересную тенденцию: легионеры, в частности бразильские игроки «Шахтера», выглядят более ярко и эффективно в еврокубках, чем в матчах внутреннего чемпионата. Возможно, именно этот фактор сказался в игре против ЛНЗ. При этом нельзя не отметить и соперника – черкасский клуб провёл очень качественный матч и заслуженно набрал очки.

В турнирной таблице «Шахтер» занимает второе место, имея равное количество очков с ЛНЗ, но при этом у донецкого клуба есть сразу две игры в запасе. Это делает их одним из главных претендентов на чемпионство и даёт отличную возможность реабилитироваться за прошлый сезон.

Кадровая ситуация у команды практически идеальная: из-за травмы не сыграет только Крыськив, остальные футболисты готовы выйти на поле.

Житомирский клуб также подходит к матчу в хорошем настроении. В прошлом туре «Полесье» уверенно разобралось с «Полтавой», одержав крупную победу со счётом 4:0.

На данный момент команда занимает третье место в турнирной таблице и отстаёт от лидеров – «Шахтера» и ЛНЗ – на пять очков. Однако после неожиданного поражения ЛНЗ от Колоса у житомирян появляется вполне реальный шанс включиться в борьбу не только за медали, но и за более высокие позиции.

Победа в предстоящем матче способна максимально обострить ситуацию в верхней части таблицы и фактически превратить чемпионскую гонку в трёхстороннюю борьбу.

У «Полесья» есть кадровые потери: из-за повреждений не сыграют Никита Кравченко, Борис Крушинский и Владислав Велетень.

Статистика личных встреч

«Полесье» можно смело назвать одним из самых неудобных соперников для «Шахтера».

Команды встречались между собой всего 6 раз: 5 матчей в рамках УПЛ и 1 матч в Кубке Украины.

И статистика здесь весьма неожиданная: 3 победы «Полесья», 2 ничьи, 1 победа «Шахтера» (в кубковом матче, причём лишь в дополнительное время)

Отдельного внимания заслуживает результативность: в матчах чемпионата «Шахтер» ни разу не забивал «Полесью». Единственный гол донецкого клуба пришёлся на кубковую встречу в дополнительное время.

Также показательный момент – характер игр: ни в одном из очных матчей команды не пробивали отметку в два забитых мяча. Это подчёркивает, насколько закрытыми и напряжёнными получаются их противостояния.

Прогноз на матч

Несмотря на статус фаворита, «Шахтер» в этой игре не выглядит безоговорочно сильнее. Фактор усталости может сыграть ключевую роль: тяжёлый выезд в Нидерланды, плотный график, непростая логистика. На этом фоне «Полесье» выглядит более свежей и физически готовой командой, к тому же максимально мотивированной турнирной ситуацией. Обе команды входят в число лучших по игре в обороне в чемпионате Украины, а история личных встреч прямо указывает на осторожный стиль противостояния. Вряд ли стоит ожидать открытого футбола с большим количеством моментов и быстрыми обменами атаками. Скорее наоборот – игра будет строиться через контроль, борьбу в центре поля и минимизацию ошибок. С учётом всех факторов наиболее логичным вариантом выглядит ставка на невысокую результативность.

Ориентировочные составы:

«Шахтер»: Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Назарина, Бондаренко, Педриньо, Алиссон, Траоре, Эгиналду.

«Полесье»: Волынец, Михайличенко, Сарапий, Чоботенко, Майсурадзе, Бабенко, Эмерллаху, Андриевский, Гуцуляк, Гайдучик, Назаренко.

По теме:
«У Ахмета появится ребенок, а он...»: переписка футболиста Шахтера и фана
Наказание для ЛНЗ: комитет УАФ выписал штраф одному из лидеров УПЛ
СЫЧ: «Судорогой свело ногу, попросил замену. Все случается впервые»
Известна оценка Забарного за сенсационный матч ПСЖ – Лион
Футбол | 20 апреля 2026, 00:00 0
Известна оценка Забарного за сенсационный матч ПСЖ – Лион
Известна оценка Забарного за сенсационный матч ПСЖ – Лион

Украинец стал лучшим в составе хозяев

Легенда Динамо получил звонок и может возглавить сборную Украины
Футбол | 19 апреля 2026, 09:30 21
Легенда Динамо получил звонок и может возглавить сборную Украины
Легенда Динамо получил звонок и может возглавить сборную Украины

Шовковский ответил, хочет ли он возглавить главную команду страны

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Не хочу видеть эту команду в футболе»
Футбол | 19.04.2026, 09:42
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Не хочу видеть эту команду в футболе»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Не хочу видеть эту команду в футболе»
Украинец Дегтярев сенсационно выиграл чемпионат Европы по шахматам
Другие виды | 19.04.2026, 20:45
Украинец Дегтярев сенсационно выиграл чемпионат Европы по шахматам
Украинец Дегтярев сенсационно выиграл чемпионат Европы по шахматам
Победил украинский теннис! Костюк одолела Подрез и завоевала трофей в Руане
Теннис | 19.04.2026, 18:00
Победил украинский теннис! Костюк одолела Подрез и завоевала трофей в Руане
Победил украинский теннис! Костюк одолела Подрез и завоевала трофей в Руане
В предвкушении супер-мега битвы🔥
Победу в ней добудет тот, кто забьёт мячей больше, чем пропустит😜 И мы верим, что это сделает наш ⚒️Шахтёр🧡🖤😇
Популярные новости
В Великобритании не согласились с заявлением Александра Усика
В Великобритании не согласились с заявлением Александра Усика
19.04.2026, 01:32
Бокс
Свитолина проиграла Муховой и не сумела выйти в финал WTA 500 в Штутгарте
Свитолина проиграла Муховой и не сумела выйти в финал WTA 500 в Штутгарте
18.04.2026, 17:25 44
Теннис
Стало известно, сколько заработала Свитолина за полуфинал в Штутгарте
Стало известно, сколько заработала Свитолина за полуфинал в Штутгарте
18.04.2026, 21:23 2
Теннис
Украинский боксер уничтожил соперника за две минуты в титульном поединке
Украинский боксер уничтожил соперника за две минуты в титульном поединке
18.04.2026, 21:17 4
Бокс
Мирон МАРКЕВИЧ: «Знаете, почему Барселона вылетела из Лиги чемпионов?»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Знаете, почему Барселона вылетела из Лиги чемпионов?»
18.04.2026, 04:02 2
Футбол
Решение принято. Вратарь сборной Украины больше не нужен клубу
Решение принято. Вратарь сборной Украины больше не нужен клубу
19.04.2026, 08:34 5
Футбол
Бенфика нашла новый клуб для Судакова, которого выгоняет Моуринью
Бенфика нашла новый клуб для Судакова, которого выгоняет Моуринью
18.04.2026, 07:34 36
Футбол
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я его очень уважал. Жаль, что он ушел»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я его очень уважал. Жаль, что он ушел»
19.04.2026, 04:32
Футбол
