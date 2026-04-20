ВИДЕО. Желизко оформил супергол в матче чемпионата Польши Лехия – Пяст
Встреча 29-го тура завершилась со счетом 1:1, Иван отличился на 63-й минуте
25-летний украинский хавбек Лехии Гданьск Иван Желизко, который является воспитанником львовских Карпат, отметился суперголом в матче 29-го тура чемпионата Польши 2025/26 против команды Пяст Гливице (1:1).
На 63-й минуте встречи Желизко ударом из-за предел штрафной площади красиво поразил ворота соперников и сделал счет 1:0 в пользу Лехии. Для Ивана это уже шестой мяч в текущем сезоне польского первенства. В его активе также шесть ассистов.
Пясту, который играл в меньшиестве с 24-й минуте после удаления Эммануэля Твумаси, удалость сравнять на 85-й благодаря реализованному пенальти Патрика Дзичека.
Помимо Желизко, в составе Лехии сыграли еще два представителя Украины: полузащитник Антон Царенко вышел на второй тайм, а форврад Богдан Вьюнник появился на поле на 62-й минуте. Украинский голкипер Богдан Сарнавский остался в резерве – ворота команды из Гданьска защищал Алекс Паульсен.
В таблице чемпионата Польши Лехия с 38 очками занимает девятое место. У Пяста 36 баллов и 15-я позиция. До завершения чемпионата, лидером которого является Лех Познань с 49 пунктами, осталось всего пять туров.
Чемпионат Польши 2025/26. 29-й тур, 20 апреля
Лехия Гданьск – Пяст Гливице – 1:1
Голы: Желизко, 63 – Дзичек, 85 (пен.)
Удаление: Твумаси, 24 (Пяст)
Таблица чемпионата Польши 2025/26
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Лех
|29
|13
|10
|6
|51 - 41
|26.04.26 18:30 Лех - Легия18.04.26 Погонь Щецин 1:2 Лех12.04.26 Лех 3:3 Катовице04.04.26 Ягеллония 0:0 Лех22.03.26 Лех 4:1 Брук-Бет Термалица15.03.26 Заглембе Л 0:1 Лех
|49
|2
|Ягеллония
|29
|12
|10
|7
|47 - 35
|24.04.26 21:30 Ягеллония - Гурник Забже19.04.26 Арка 0:3 Ягеллония10.04.26 Корона Кельце 1:1 Ягеллония04.04.26 Ягеллония 0:0 Лех21.03.26 Ягеллония 1:2 Висла Плоцк17.03.26 Ягеллония 2:1 Катовице
|46
|3
|Гурник Забже
|29
|13
|7
|9
|41 - 33
|24.04.26 21:30 Ягеллония - Гурник Забже18.04.26 Гурник Забже 1:0 Корона Кельце11.04.26 Легия 1:1 Гурник Забже04.04.26 Гурник Забже 3:0 Краковия22.03.26 Видзев Лодзь 0:0 Гурник Забже15.03.26 Гурник Забже 3:1 Ракув
|46
|4
|Висла Плоцк
|29
|12
|9
|8
|32 - 27
|26.04.26 13:15 Висла Плоцк - Радомяк19.04.26 Брук-Бет Термалица 1:3 Висла Плоцк10.04.26 Висла Плоцк 1:0 Лехия04.04.26 Катовице 1:0 Висла Плоцк21.03.26 Ягеллония 1:2 Висла Плоцк14.03.26 Краковия 1:2 Висла Плоцк
|45
|5
|Заглембе Л
|29
|12
|8
|9
|42 - 34
|24.04.26 19:00 Заглембе Л - Брук-Бет Термалица17.04.26 Легия 1:0 Заглембе Л11.04.26 Заглембе Л 1:0 Радомяк07.04.26 Арка 3:1 Заглембе Л20.03.26 Мотор Люблин 1:0 Заглембе Л15.03.26 Заглембе Л 0:1 Лех
|44
|6
|Ракув
|29
|12
|7
|10
|41 - 36
|25.04.26 18:30 Лехия - Ракув19.04.26 Ракув 4:1 Краковия12.04.26 Мотор Люблин 1:1 Ракув04.04.26 Ракув 1:1 Видзев Лодзь22.03.26 Легия 1:1 Ракув15.03.26 Гурник Забже 3:1 Ракув
|43
|7
|Катовице
|29
|13
|4
|12
|42 - 40
|25.04.26 15:45 Корона Кельце - Катовице17.04.26 Катовице 3:2 Мотор Люблин12.04.26 Лех 3:3 Катовице04.04.26 Катовице 1:0 Висла Плоцк21.03.26 Краковия 1:0 Катовице17.03.26 Ягеллония 2:1 Катовице
|43
|8
|Мотор Люблин
|29
|9
|12
|8
|39 - 43
|26.04.26 15:45 Видзев Лодзь - Мотор Люблин17.04.26 Катовице 3:2 Мотор Люблин12.04.26 Мотор Люблин 1:1 Ракув06.04.26 Радомяк 1:1 Мотор Люблин20.03.26 Мотор Люблин 1:0 Заглембе Л13.03.26 Брук-Бет Термалица 1:2 Мотор Люблин
|39
|9
|Лехия
|29
|12
|7
|10
|56 - 52
|25.04.26 18:30 Лехия - Ракув20.04.26 Лехия 1:1 Пяст10.04.26 Висла Плоцк 1:0 Лехия06.04.26 Лехия 4:2 Корона Кельце21.03.26 Лехия 2:1 Погонь Щецин14.03.26 Катовице 2:0 Лехия
|38
|10
|Радомяк
|29
|9
|10
|10
|45 - 43
|26.04.26 13:15 Висла Плоцк - Радомяк18.04.26 Радомяк 2:1 Видзев Лодзь11.04.26 Заглембе Л 1:0 Радомяк06.04.26 Радомяк 1:1 Мотор Люблин20.03.26 Пяст 3:1 Радомяк13.03.26 Радомяк 1:1 Легия
|37
|11
|Легия
|29
|8
|13
|8
|34 - 32
|26.04.26 18:30 Лех - Легия17.04.26 Легия 1:0 Заглембе Л11.04.26 Легия 1:1 Гурник Забже06.04.26 Погонь Щецин 0:2 Легия22.03.26 Легия 1:1 Ракув13.03.26 Радомяк 1:1 Легия
|37
|12
|Корона Кельце
|29
|10
|7
|12
|36 - 35
|25.04.26 15:45 Корона Кельце - Катовице18.04.26 Гурник Забже 1:0 Корона Кельце10.04.26 Корона Кельце 1:1 Ягеллония06.04.26 Лехия 4:2 Корона Кельце22.03.26 Корона Кельце 3:0 Арка16.03.26 Погонь Щецин 2:1 Корона Кельце
|37
|13
|Краковия
|29
|9
|10
|10
|34 - 37
|25.04.26 21:15 Краковия - Погонь Щецин19.04.26 Ракув 4:1 Краковия12.04.26 Краковия 2:2 Арка04.04.26 Гурник Забже 3:0 Краковия21.03.26 Краковия 1:0 Катовице14.03.26 Краковия 1:2 Висла Плоцк
|37
|14
|Погонь Щецин
|29
|11
|4
|14
|39 - 44
|25.04.26 21:15 Краковия - Погонь Щецин18.04.26 Погонь Щецин 1:2 Лех13.04.26 Пяст 0:2 Погонь Щецин06.04.26 Погонь Щецин 0:2 Легия21.03.26 Лехия 2:1 Погонь Щецин16.03.26 Погонь Щецин 2:1 Корона Кельце
|37
|15
|Пяст
|29
|10
|6
|13
|35 - 39
|27.04.26 20:00 Пяст - Арка20.04.26 Лехия 1:1 Пяст13.04.26 Пяст 0:2 Погонь Щецин06.04.26 Брук-Бет Термалица 3:2 Пяст20.03.26 Пяст 3:1 Радомяк14.03.26 Ягеллония 1:2 Пяст
|36
|16
|Арка
|29
|9
|7
|13
|30 - 50
|27.04.26 20:00 Пяст - Арка19.04.26 Арка 0:3 Ягеллония12.04.26 Краковия 2:2 Арка07.04.26 Арка 3:1 Заглембе Л22.03.26 Корона Кельце 3:0 Арка15.03.26 Арка 0:0 Видзев Лодзь
|34
|17
|Видзев Лодзь
|29
|9
|6
|14
|34 - 37
|26.04.26 15:45 Видзев Лодзь - Мотор Люблин18.04.26 Радомяк 2:1 Видзев Лодзь11.04.26 Видзев Лодзь 1:0 Брук-Бет Термалица04.04.26 Ракув 1:1 Видзев Лодзь22.03.26 Видзев Лодзь 0:0 Гурник Забже15.03.26 Арка 0:0 Видзев Лодзь
|33
|18
|Брук-Бет Термалица
|29
|6
|7
|16
|34 - 54
|24.04.26 19:00 Заглембе Л - Брук-Бет Термалица19.04.26 Брук-Бет Термалица 1:3 Висла Плоцк11.04.26 Видзев Лодзь 1:0 Брук-Бет Термалица06.04.26 Брук-Бет Термалица 3:2 Пяст22.03.26 Лех 4:1 Брук-Бет Термалица13.03.26 Брук-Бет Термалица 1:2 Мотор Люблин
|25
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
