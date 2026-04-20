25-летний украинский хавбек Лехии Гданьск Иван Желизко, который является воспитанником львовских Карпат, отметился суперголом в матче 29-го тура чемпионата Польши 2025/26 против команды Пяст Гливице (1:1).

На 63-й минуте встречи Желизко ударом из-за предел штрафной площади красиво поразил ворота соперников и сделал счет 1:0 в пользу Лехии. Для Ивана это уже шестой мяч в текущем сезоне польского первенства. В его активе также шесть ассистов.

Пясту, который играл в меньшиестве с 24-й минуте после удаления Эммануэля Твумаси, удалость сравнять на 85-й благодаря реализованному пенальти Патрика Дзичека.

Помимо Желизко, в составе Лехии сыграли еще два представителя Украины: полузащитник Антон Царенко вышел на второй тайм, а форврад Богдан Вьюнник появился на поле на 62-й минуте. Украинский голкипер Богдан Сарнавский остался в резерве – ворота команды из Гданьска защищал Алекс Паульсен.

В таблице чемпионата Польши Лехия с 38 очками занимает девятое место. У Пяста 36 баллов и 15-я позиция. До завершения чемпионата, лидером которого является Лех Познань с 49 пунктами, осталось всего пять туров.

Чемпионат Польши 2025/26. 29-й тур, 20 апреля

Лехия Гданьск – Пяст Гливице – 1:1

Голы: Желизко, 63 – Дзичек, 85 (пен.)

Удаление: Твумаси, 24 (Пяст)

ВИДЕО. Желизко оформил супергол в матче чемпионата Польши Лехия – Пяст

