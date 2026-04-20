20 апреля 2026, 22:36 | Обновлено 20 апреля 2026, 23:16
ВИДЕО. Желизко оформил супергол в матче чемпионата Польши Лехия – Пяст

Встреча 29-го тура завершилась со счетом 1:1, Иван отличился на 63-й минуте

Getty Images/Global Images Ukraine

25-летний украинский хавбек Лехии Гданьск Иван Желизко, который является воспитанником львовских Карпат, отметился суперголом в матче 29-го тура чемпионата Польши 2025/26 против команды Пяст Гливице (1:1).

На 63-й минуте встречи Желизко ударом из-за предел штрафной площади красиво поразил ворота соперников и сделал счет 1:0 в пользу Лехии. Для Ивана это уже шестой мяч в текущем сезоне польского первенства. В его активе также шесть ассистов.

Пясту, который играл в меньшиестве с 24-й минуте после удаления Эммануэля Твумаси, удалость сравнять на 85-й благодаря реализованному пенальти Патрика Дзичека.

Помимо Желизко, в составе Лехии сыграли еще два представителя Украины: полузащитник Антон Царенко вышел на второй тайм, а форврад Богдан Вьюнник появился на поле на 62-й минуте. Украинский голкипер Богдан Сарнавский остался в резерве – ворота команды из Гданьска защищал Алекс Паульсен.

В таблице чемпионата Польши Лехия с 38 очками занимает девятое место. У Пяста 36 баллов и 15-я позиция. До завершения чемпионата, лидером которого является Лех Познань с 49 пунктами, осталось всего пять туров.

Чемпионат Польши 2025/26. 29-й тур, 20 апреля

Лехия Гданьск – Пяст Гливице – 1:1

Голы: Желизко, 63 – Дзичек, 85 (пен.)

Удаление: Твумаси, 24 (Пяст)

Таблица чемпионата Польши 2025/26

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Лех 29 13 10 6 51 - 41 26.04.26 18:30 Лех - Легия18.04.26 Погонь Щецин 1:2 Лех12.04.26 Лех 3:3 Катовице04.04.26 Ягеллония 0:0 Лех22.03.26 Лех 4:1 Брук-Бет Термалица15.03.26 Заглембе Л 0:1 Лех 49
2 Ягеллония 29 12 10 7 47 - 35 24.04.26 21:30 Ягеллония - Гурник Забже19.04.26 Арка 0:3 Ягеллония10.04.26 Корона Кельце 1:1 Ягеллония04.04.26 Ягеллония 0:0 Лех21.03.26 Ягеллония 1:2 Висла Плоцк17.03.26 Ягеллония 2:1 Катовице 46
3 Гурник Забже 29 13 7 9 41 - 33 24.04.26 21:30 Ягеллония - Гурник Забже18.04.26 Гурник Забже 1:0 Корона Кельце11.04.26 Легия 1:1 Гурник Забже04.04.26 Гурник Забже 3:0 Краковия22.03.26 Видзев Лодзь 0:0 Гурник Забже15.03.26 Гурник Забже 3:1 Ракув 46
4 Висла Плоцк 29 12 9 8 32 - 27 26.04.26 13:15 Висла Плоцк - Радомяк19.04.26 Брук-Бет Термалица 1:3 Висла Плоцк10.04.26 Висла Плоцк 1:0 Лехия04.04.26 Катовице 1:0 Висла Плоцк21.03.26 Ягеллония 1:2 Висла Плоцк14.03.26 Краковия 1:2 Висла Плоцк 45
5 Заглембе Л 29 12 8 9 42 - 34 24.04.26 19:00 Заглембе Л - Брук-Бет Термалица17.04.26 Легия 1:0 Заглембе Л11.04.26 Заглембе Л 1:0 Радомяк07.04.26 Арка 3:1 Заглембе Л20.03.26 Мотор Люблин 1:0 Заглембе Л15.03.26 Заглембе Л 0:1 Лех 44
6 Ракув 29 12 7 10 41 - 36 25.04.26 18:30 Лехия - Ракув19.04.26 Ракув 4:1 Краковия12.04.26 Мотор Люблин 1:1 Ракув04.04.26 Ракув 1:1 Видзев Лодзь22.03.26 Легия 1:1 Ракув15.03.26 Гурник Забже 3:1 Ракув 43
7 Катовице 29 13 4 12 42 - 40 25.04.26 15:45 Корона Кельце - Катовице17.04.26 Катовице 3:2 Мотор Люблин12.04.26 Лех 3:3 Катовице04.04.26 Катовице 1:0 Висла Плоцк21.03.26 Краковия 1:0 Катовице17.03.26 Ягеллония 2:1 Катовице 43
8 Мотор Люблин 29 9 12 8 39 - 43 26.04.26 15:45 Видзев Лодзь - Мотор Люблин17.04.26 Катовице 3:2 Мотор Люблин12.04.26 Мотор Люблин 1:1 Ракув06.04.26 Радомяк 1:1 Мотор Люблин20.03.26 Мотор Люблин 1:0 Заглембе Л13.03.26 Брук-Бет Термалица 1:2 Мотор Люблин 39
9 Лехия 29 12 7 10 56 - 52 25.04.26 18:30 Лехия - Ракув20.04.26 Лехия 1:1 Пяст10.04.26 Висла Плоцк 1:0 Лехия06.04.26 Лехия 4:2 Корона Кельце21.03.26 Лехия 2:1 Погонь Щецин14.03.26 Катовице 2:0 Лехия 38
10 Радомяк 29 9 10 10 45 - 43 26.04.26 13:15 Висла Плоцк - Радомяк18.04.26 Радомяк 2:1 Видзев Лодзь11.04.26 Заглембе Л 1:0 Радомяк06.04.26 Радомяк 1:1 Мотор Люблин20.03.26 Пяст 3:1 Радомяк13.03.26 Радомяк 1:1 Легия 37
11 Легия 29 8 13 8 34 - 32 26.04.26 18:30 Лех - Легия17.04.26 Легия 1:0 Заглембе Л11.04.26 Легия 1:1 Гурник Забже06.04.26 Погонь Щецин 0:2 Легия22.03.26 Легия 1:1 Ракув13.03.26 Радомяк 1:1 Легия 37
12 Корона Кельце 29 10 7 12 36 - 35 25.04.26 15:45 Корона Кельце - Катовице18.04.26 Гурник Забже 1:0 Корона Кельце10.04.26 Корона Кельце 1:1 Ягеллония06.04.26 Лехия 4:2 Корона Кельце22.03.26 Корона Кельце 3:0 Арка16.03.26 Погонь Щецин 2:1 Корона Кельце 37
13 Краковия 29 9 10 10 34 - 37 25.04.26 21:15 Краковия - Погонь Щецин19.04.26 Ракув 4:1 Краковия12.04.26 Краковия 2:2 Арка04.04.26 Гурник Забже 3:0 Краковия21.03.26 Краковия 1:0 Катовице14.03.26 Краковия 1:2 Висла Плоцк 37
14 Погонь Щецин 29 11 4 14 39 - 44 25.04.26 21:15 Краковия - Погонь Щецин18.04.26 Погонь Щецин 1:2 Лех13.04.26 Пяст 0:2 Погонь Щецин06.04.26 Погонь Щецин 0:2 Легия21.03.26 Лехия 2:1 Погонь Щецин16.03.26 Погонь Щецин 2:1 Корона Кельце 37
15 Пяст 29 10 6 13 35 - 39 27.04.26 20:00 Пяст - Арка20.04.26 Лехия 1:1 Пяст13.04.26 Пяст 0:2 Погонь Щецин06.04.26 Брук-Бет Термалица 3:2 Пяст20.03.26 Пяст 3:1 Радомяк14.03.26 Ягеллония 1:2 Пяст 36
16 Арка 29 9 7 13 30 - 50 27.04.26 20:00 Пяст - Арка19.04.26 Арка 0:3 Ягеллония12.04.26 Краковия 2:2 Арка07.04.26 Арка 3:1 Заглембе Л22.03.26 Корона Кельце 3:0 Арка15.03.26 Арка 0:0 Видзев Лодзь 34
17 Видзев Лодзь 29 9 6 14 34 - 37 26.04.26 15:45 Видзев Лодзь - Мотор Люблин18.04.26 Радомяк 2:1 Видзев Лодзь11.04.26 Видзев Лодзь 1:0 Брук-Бет Термалица04.04.26 Ракув 1:1 Видзев Лодзь22.03.26 Видзев Лодзь 0:0 Гурник Забже15.03.26 Арка 0:0 Видзев Лодзь 33
18 Брук-Бет Термалица 29 6 7 16 34 - 54 24.04.26 19:00 Заглембе Л - Брук-Бет Термалица19.04.26 Брук-Бет Термалица 1:3 Висла Плоцк11.04.26 Видзев Лодзь 1:0 Брук-Бет Термалица06.04.26 Брук-Бет Термалица 3:2 Пяст22.03.26 Лех 4:1 Брук-Бет Термалица13.03.26 Брук-Бет Термалица 1:2 Мотор Люблин 25
Полная таблица

І в збірній, і в Шахтарі пригодився би, враховуючи що і там і там, опорник проблемна позиція. 
