  4. Снигур пробилась в финальный раунд квалификации супертурнира в Мадриде
20 апреля 2026, 19:39 | Обновлено 20 апреля 2026, 19:44
Снигур пробилась в финальный раунд квалификации супертурнира в Мадриде

Дарья в двух сетах справилась с Наухани Виторией Леме Да Силвой

Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 98) вышла в финал квалификации грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, Испания.

В первом круге отбора украинка в двух сетах одолела представительницу Бразилии Наухани Виторию Леме Да Силву (WTA 684) за 58 минут.

WTA 1000 Мадрид. Грунт. Квалификация

Наухани Витория Леме Да Силва (Бразилия) [WC] – Дарья Снигур (Украина) [13] – 5:7, 1:6

Снигур впервые провела очное противостояние с Нуахани.

Следующей соперницей Дарьи будет победительница поединка Ханне Вандевинкель (Бельгия, WTA 92) – Линда Фругвиртова (Чехия, WTA 150).

Дарья во второй раз в карьере выступает в Мадриде. В прошлом году Снигур уступила Марии Лурдес Карле на старте квалификации.

Помимо Снигур, в финал отбора Мадрида из украинок уже также вышла Юлия Стародубцева.

