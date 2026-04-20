Стародубцева с разгромом вышла в финал квалификации WTA 1000 в Мадриде

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 53) вышла в финал квалификации грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, столице Испании.

В первом раунде отбора украинка в двух сетах разгромила Лукрецию Стефанини (Италия, WTA 143) за 1 час и 16 минут.

WTA 1000 Мадрид. Грунт. Квалификация

Юлия Стародубцева (Украина) [1] – Лукреция Стефанини (Италия) – 6:0, 6:1

Это было первое ояное противостояние соперниц.

В решающем поединке квалификации Стародубцева встретится с Анастасией Павлюченковой (WTA 116), с которой ранее никогда не играла.

В прошлом году Юлия также стартовала в Мадриде с отбора и в итоге дошла до 1/8 финала основной сетки, где уступила Мирре Андреевой.