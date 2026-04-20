Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Стародубцева с разгромом вышла в финал квалификации WTA 1000 в Мадриде
WTA
20 апреля 2026, 18:43 | Обновлено 20 апреля 2026, 18:49
521
0

Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 53) вышла в финал квалификации грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, столице Испании.

В первом раунде отбора украинка в двух сетах разгромила Лукрецию Стефанини (Италия, WTA 143) за 1 час и 16 минут.

WTA 1000 Мадрид. Грунт. Квалификация

Юлия Стародубцева (Украина) [1] – Лукреция Стефанини (Италия) – 6:0, 6:1

Это было первое ояное противостояние соперниц.

В решающем поединке квалификации Стародубцева встретится с Анастасией Павлюченковой (WTA 116), с которой ранее никогда не играла.

В прошлом году Юлия также стартовала в Мадриде с отбора и в итоге дошла до 1/8 финала основной сетки, где уступила Мирре Андреевой.

Юлия Стародубцева Лукреция Стефанини WTA Мадрид
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем