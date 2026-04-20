20 апреля 2026, 18:04 |
ОФИЦИАЛЬНО. После смерти Луческу. В Румынии определились с будущим

Сборную Румынии возглавил Георге Хаджи

Getty Images/Global Images Ukraine. Георге Хаджи

Федерация футбола Румынии объявила о назначении Георге Хаджи главным тренером национальной сборной – он сменил Мирчу Луческу.

Его контракт рассчитан на два отборочных цикла.

Хаджи – бывший игрок мадридского «Реала», «Барселоны» и «Галатасарая». В 2001 году он уже имел опыт работы со сборной Румынии, когда временно руководил командой в двух матчах. Последним местом работы 61-летнего специалиста был клуб «Вииторул», который он покинул в июне 2025 года.

Легендарный румынский тренер Мирча Луческу скончался в возрасте 80 лет. Он находился в больнице в Бухаресте с 29 марта после серии серьезных осложнений, в частности инфаркта и проблем с сердечным ритмом, которые повлияли на легкие.

За карьеру в футболе он завоевал 35 трофеев с семью клубами, включая «Динамо» (Киев), «Шахтер», «Галатасарай», «Бешикташ», и был одним из самых титулованных тренеров мира.

Дмитрий Олийченко Источник: Федерация футбола Румынии
