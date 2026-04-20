Не боролись за клуб. Александрия разгромно уступила Вересу

Операция по спасению обладателя «серебряных» медалей прошлого сезона украинской Премьер-лиги, «Александрии», в текущем сезоне выглядела фантастически сложной задачей, даже когда клуб всё-таки решил пригласить легендарного для себя Владимира Шарана для выполнения этой сложной миссии в конце текущего сезона. Ведь времени до завершения кампании осталось крайне мало, а количество очков, которые должны набрать «полиграфы» хотя бы для выхода из зоны вылета, уже достигло восьми зачетных баллов.

Именно поэтому такие матчи, как игра двадцать четвертого тура национального первенства дома против ровенского «Вереса», были на вес золота для «Александрии». И любой другой результат, кроме победы, считался бы большой неудачей для команды Шарана. По крайней мере, эту мысль подсказывали нам последние комментарии представителей «полиграфов», тогда как команда Олега Шандрука в середине недели показала очень слабую игру в перенесенном матче против «Металлиста 1925» (0:4), после чего стало казаться, что аутсайдерам все-таки по силам выполнить свою задачу на эту встречу.

Но все надежды хозяев КСК «Ника» разбились о суровую реальность уже на седьмой минуте, когда они пропустили гол после подачи Гонсалвеша с левого фланга, которую Фабрисио головой переправил в дальний угол из центра штрафной. Дебютный гол для легионера «Вереса», но Шарана в тот момент больше интересовало то, как его команда будет реагировать на это событие. И ничего лучшего, чем просто копировать тактику фланговых передач соперников, «Александрия» в итоге не придумала. Да и не было особых моментов на их завершении, кроме удара головой от Кампуша во время одного из угловых, когда мяч прошел мимо левой штанги.

В таком темпе на спасение «полиграфам» рассчитывать было не на что, и на самом деле для них эта дуэль перестала иметь какие-либо перспективы уже в конце первого тайма, когда «Верес» забил свой второй гол. Произошло это на 39-й минуте в результате удара Харатина с отскока после передачи с правого фланга от Клёца перед чужой штрафной, и мяч прицельно полетел под ближнюю штангу.

На второй тайм Шаран вышел с тремя свежими футболистами в атакующей линии, но единичный момент в первой половине так и остался едва ли не единственным намеком на опасность для чужих ворот со стороны хозяев в этой игре. «Верес» заперся в глубокой обороне и не дал «полиграфам» никаких шансов исправить свое положение. А в конце матча потеря мяча Бутком на правом фланге обороны в борьбе с Ндукве стоила команде Шарана третьего пропущенного гола. Его автором после передачи Годи стал Баия, который от радости по поводу дебютного гола даже снял с себя футболку.

Следующий матч «Александрия» проведет в гостях у каменец-подольского «Эпицентра», а ровенский «Верес» посетит луганскую «Зарю».

Украинская Премьер-лига. 24-й тур.

«Александрия» – «Верес» – 0:3

Голы: Фабрисио, 7, Харатин, 39, Баия, 90

Предупреждения: Кастильо, 35, Хмелевский, 70 – Стень, 21, Харатин, 35, Горох, 81, Смиян, 88, Ципот, 89, Баия, 90+1

«Александрия»: Макаренко – Бутко, Бейратче (Черныш, 69), Кампуш, Скорко – Булеца (Кремчанин, 46), Мишнев, Амарал (Хмелевский, 46) – Ндиага, Кастильо, Родригеш (Жонатан, 46).

«Верес»: Горох – Смиян, Вовченко, Ципот, Стамулис – Фабрисио (Годя, 63), Харатин (Чечер, 90+2), Клец (Бойко, 46) – Гонсалвеш (Баия, 56), Стень (Ндукве, 56), Шарай.

Арбитр: София Причина (Львовская обл).

Стадион: КСК «Ника» (Александрия).

Удары (в створ) – 15 (2) : 9 (5)

Угловые – 10 : 0

Оффсайды – 0 : 4

Температура: 12°C