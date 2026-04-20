Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Не боролись за клуб. Александрия разгромно уступила Вересу
Премьер-лига
Александрия
20.04.2026 13:00 – FT 0 : 3
Верес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
20 апреля 2026, 15:02 | Обновлено 20 апреля 2026, 15:37
1199
8

Не боролись за клуб. Александрия разгромно уступила Вересу

Шансов на спасение у команды Шарана практически не осталось

20 апреля 2026, 15:02 | Обновлено 20 апреля 2026, 15:37
1199
8 Comments
Не боролись за клуб. Александрия разгромно уступила Вересу
ФК Александрия

Операция по спасению обладателя «серебряных» медалей прошлого сезона украинской Премьер-лиги, «Александрии», в текущем сезоне выглядела фантастически сложной задачей, даже когда клуб всё-таки решил пригласить легендарного для себя Владимира Шарана для выполнения этой сложной миссии в конце текущего сезона. Ведь времени до завершения кампании осталось крайне мало, а количество очков, которые должны набрать «полиграфы» хотя бы для выхода из зоны вылета, уже достигло восьми зачетных баллов.

Именно поэтому такие матчи, как игра двадцать четвертого тура национального первенства дома против ровенского «Вереса», были на вес золота для «Александрии». И любой другой результат, кроме победы, считался бы большой неудачей для команды Шарана. По крайней мере, эту мысль подсказывали нам последние комментарии представителей «полиграфов», тогда как команда Олега Шандрука в середине недели показала очень слабую игру в перенесенном матче против «Металлиста 1925» (0:4), после чего стало казаться, что аутсайдерам все-таки по силам выполнить свою задачу на эту встречу.

Но все надежды хозяев КСК «Ника» разбились о суровую реальность уже на седьмой минуте, когда они пропустили гол после подачи Гонсалвеша с левого фланга, которую Фабрисио головой переправил в дальний угол из центра штрафной. Дебютный гол для легионера «Вереса», но Шарана в тот момент больше интересовало то, как его команда будет реагировать на это событие. И ничего лучшего, чем просто копировать тактику фланговых передач соперников, «Александрия» в итоге не придумала. Да и не было особых моментов на их завершении, кроме удара головой от Кампуша во время одного из угловых, когда мяч прошел мимо левой штанги.

В таком темпе на спасение «полиграфам» рассчитывать было не на что, и на самом деле для них эта дуэль перестала иметь какие-либо перспективы уже в конце первого тайма, когда «Верес» забил свой второй гол. Произошло это на 39-й минуте в результате удара Харатина с отскока после передачи с правого фланга от Клёца перед чужой штрафной, и мяч прицельно полетел под ближнюю штангу.

На второй тайм Шаран вышел с тремя свежими футболистами в атакующей линии, но единичный момент в первой половине так и остался едва ли не единственным намеком на опасность для чужих ворот со стороны хозяев в этой игре. «Верес» заперся в глубокой обороне и не дал «полиграфам» никаких шансов исправить свое положение. А в конце матча потеря мяча Бутком на правом фланге обороны в борьбе с Ндукве стоила команде Шарана третьего пропущенного гола. Его автором после передачи Годи стал Баия, который от радости по поводу дебютного гола даже снял с себя футболку.

Следующий матч «Александрия» проведет в гостях у каменец-подольского «Эпицентра», а ровенский «Верес» посетит луганскую «Зарю».

Украинская Премьер-лига. 24-й тур.

«Александрия» – «Верес» – 0:3

Голы: Фабрисио, 7, Харатин, 39, Баия, 90

Предупреждения: Кастильо, 35, Хмелевский, 70 – Стень, 21, Харатин, 35, Горох, 81, Смиян, 88, Ципот, 89, Баия, 90+1

«Александрия»: Макаренко – Бутко, Бейратче (Черныш, 69), Кампуш, Скорко – Булеца (Кремчанин, 46), Мишнев, Амарал (Хмелевский, 46) – Ндиага, Кастильо, Родригеш (Жонатан, 46).

«Верес»: Горох – Смиян, Вовченко, Ципот, Стамулис – Фабрисио (Годя, 63), Харатин (Чечер, 90+2), Клец (Бойко, 46) – Гонсалвеш (Баия, 56), Стень (Ндукве, 56), Шарай.

Арбитр: София Причина (Львовская обл).

Стадион: КСК «Ника» (Александрия).

Удары (в створ) – 15 (2) : 9 (5)
Угловые – 10 : 0
Оффсайды – 0 : 4

АЛЕКСАНДРИЯ - ВЕРЕС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 12°C

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал статусный контракт. Будет новая форма
Шаран проехался по игрокам Александрии: «Это ужас. Ветеранский футбол»
Катастрофа вице-чемпиона УПЛ. Команда все ближе к вылету
чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Александрия Украинская Премьер-лига Александрия - Верес отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко
Оцените материал
(30)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Победил украинский теннис! Костюк одолела Подрез и завоевала трофей в Руане
Теннис | 19 апреля 2026, 18:00 31
Победил украинский теннис! Костюк одолела Подрез и завоевала трофей в Руане
Победил украинский теннис! Костюк одолела Подрез и завоевала трофей в Руане

Марта стала чемпионкой турнира WTA 250 во Франции, в финале в двух сетах обыграв Веронику

В США заявили, что украинский супертяж полностью изменил бокс
Бокс | 20 апреля 2026, 00:15 2
В США заявили, что украинский супертяж полностью изменил бокс
В США заявили, что украинский супертяж полностью изменил бокс

Ричард Торрес похвалил Александра Усика

Сборная Украины проиграла 0:5, и вот что футболистки сделали после матча
Футбол | 20.04.2026, 15:45
Сборная Украины проиграла 0:5, и вот что футболистки сделали после матча
Сборная Украины проиграла 0:5, и вот что футболистки сделали после матча
Реал определился с вратарями на новый сезон. У Лунина другое мнение
Футбол | 20.04.2026, 03:01
Реал определился с вратарями на новый сезон. У Лунина другое мнение
Реал определился с вратарями на новый сезон. У Лунина другое мнение
Сможет ли Полесье бросить вызов Шахтеру: прогнозы специалистов
Футбол | 20.04.2026, 08:07
Сможет ли Полесье бросить вызов Шахтеру: прогнозы специалистов
Сможет ли Полесье бросить вызов Шахтеру: прогнозы специалистов
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
хто на цей раз Шарану в штани наклав?
Ответить
+1
Верес з розгромною перемогою!
Ответить
0
Верес с победой. Но это был всего лишь андеркард главной битвы вечера😇
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Велкам ту перша ліга
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
Аж 8 жёлтых карточек🤪 Интересно было б и на наших матчах увидеть Софийку! Почему не назначают?!
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Будет украинское дерби! Подрез без борьбы вышла в финал WTA 250 в Руане
Будет украинское дерби! Подрез без борьбы вышла в финал WTA 250 в Руане
18.04.2026, 17:49 46
Теннис
Сенсация в матче ПСЖ и Лиона. Надежный Забарный, россиянин напропускал
Сенсация в матче ПСЖ и Лиона. Надежный Забарный, россиянин напропускал
20.04.2026, 00:04 22
Футбол
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Не хочу видеть эту команду в футболе»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Не хочу видеть эту команду в футболе»
19.04.2026, 09:42 2
Футбол
Свитолина проиграла Муховой и не сумела выйти в финал WTA 500 в Штутгарте
Свитолина проиграла Муховой и не сумела выйти в финал WTA 500 в Штутгарте
18.04.2026, 17:25 44
Теннис
Легенда Динамо получил звонок и может возглавить сборную Украины
Легенда Динамо получил звонок и может возглавить сборную Украины
19.04.2026, 09:30 22
Футбол
Стало известно, сколько заработали Костюк и Подрез за турнир в Руане
Стало известно, сколько заработали Костюк и Подрез за турнир в Руане
19.04.2026, 20:38 5
Теннис
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я его очень уважал. Жаль, что он ушел»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я его очень уважал. Жаль, что он ушел»
19.04.2026, 04:32
Футбол
Единственный гонщик в истории Формулы-1, ставший чемпионом посмертно
Единственный гонщик в истории Формулы-1, ставший чемпионом посмертно
19.04.2026, 07:09
Авто/мото
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем