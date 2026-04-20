«Александрия» и ровенский «Верес» встретились в понедельник, 20 апреля, в матче 24-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26.

Подопечные Олега Шандрука разгромили соперника со счётом 3:0. Результативными ударами в составе ровенского клуба отметились Фабрисио Ян, Игорь Харатин и Гильерме Байя.

«Александрия» продолжает занимать 15-е место в турнирной таблице, набрав 12 баллов. В следующем матче «горожане» на выезде сыграют против «Эпицентра».

«Верес» разместился на десятой позиции, имея в своем активе 29 пунктов – ровенский клуб в поединке 25-го тура поедет в гости к луганской «Заре».

Украинская Премьер-лига, 24-й тур. 20 апреля

Александрия – Верес – 0:3

Голы: Фабрисио, 7, Харатин, 39, Байя, 90

ГОЛ, 0:1! Фабрисио, 7 мин

ГОЛ, 0:2! Харатин, 39 мин

ГОЛ, 0:3! Байя, 90 мин