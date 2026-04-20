  4. Александрия – Верес – 0:3. Разгром от Шандрука и Ко. Видео голов и обзор
Премьер-лига
Александрия
20.04.2026 13:00 – FT 0 : 3
Верес
Украина. Премьер лига
20 апреля 2026, 15:11 | Обновлено 20 апреля 2026, 15:22
Александрия – Верес – 0:3. Разгром от Шандрука и Ко. Видео голов и обзор

Результативными ударами отметились Фабрисио Ян, Игорь Харатин и Гильерме Байя

20 апреля 2026, 15:11 | Обновлено 20 апреля 2026, 15:22
1201
0
Александрия – Верес – 0:3. Разгром от Шандрука и Ко. Видео голов и обзор
НК Верес Ровно

«Александрия» и ровенский «Верес» встретились в понедельник, 20 апреля, в матче 24-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26.

Подопечные Олега Шандрука разгромили соперника со счётом 3:0. Результативными ударами в составе ровенского клуба отметились Фабрисио Ян, Игорь Харатин и Гильерме Байя.

«Александрия» продолжает занимать 15-е место в турнирной таблице, набрав 12 баллов. В следующем матче «горожане» на выезде сыграют против «Эпицентра».

«Верес» разместился на десятой позиции, имея в своем активе 29 пунктов – ровенский клуб в поединке 25-го тура поедет в гости к луганской «Заре».

Украинская Премьер-лига, 24-й тур. 20 апреля

Александрия Верес 0:3

Голы: Фабрисио, 7, Харатин, 39, Байя, 90

Видеообзор матча: (ожидается)

ГОЛ, 0:1! Фабрисио, 7 мин

ГОЛ, 0:2! Харатин, 39 мин

ГОЛ, 0:3! Байя, 90 мин

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Гильерме Лима (Верес).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Игорь Харатин (Верес).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Фабрисио Ян (Верес), асcист Андре Гонсалвес.
По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал статусный контракт. Будет новая форма
Шаран проехался по игрокам Александрии: «Это ужас. Ветеранский футбол»
Катастрофа вице-чемпиона УПЛ. Команда все ближе к вылету
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Саарреализм: Эльферсберг под музыку Вагнера мчится в Бундеслигу
Футбол | 20 апреля 2026, 15:26 1
Саарреализм: Эльферсберг под музыку Вагнера мчится в Бундеслигу
Саарреализм: Эльферсберг под музыку Вагнера мчится в Бундеслигу

Блогер Sport.ua Алексей Рыжков – о якобы невзрачном претенденте на повышение в классе

У соперника Шахтера по полуфиналу ЛК проблема – приходится искать тренера
Футбол | 20 апреля 2026, 13:55 13
У соперника Шахтера по полуфиналу ЛК проблема – приходится искать тренера
У соперника Шахтера по полуфиналу ЛК проблема – приходится искать тренера

И дело вовсе не в том, что Оливер Гласнер плохо справляется со своими обязанностями…

Победил украинский теннис! Костюк одолела Подрез и завоевала трофей в Руане
Теннис | 19.04.2026, 18:00
Победил украинский теннис! Костюк одолела Подрез и завоевала трофей в Руане
Победил украинский теннис! Костюк одолела Подрез и завоевала трофей в Руане
Сенсация в матче ПСЖ и Лиона. Надежный Забарный, россиянин напропускал
Футбол | 20.04.2026, 00:04
Сенсация в матче ПСЖ и Лиона. Надежный Забарный, россиянин напропускал
Сенсация в матче ПСЖ и Лиона. Надежный Забарный, россиянин напропускал
Шовковский получил официальное предложение возглавить команду
Футбол | 20.04.2026, 07:00
Шовковский получил официальное предложение возглавить команду
Шовковский получил официальное предложение возглавить команду
Популярные новости
Источник: Футбольная ассоциация Англии назвала срок дисквалификации Мудрика
Источник: Футбольная ассоциация Англии назвала срок дисквалификации Мудрика
20.04.2026, 08:06 7
Футбол
Стало известно, сколько заработала Свитолина за полуфинал в Штутгарте
Стало известно, сколько заработала Свитолина за полуфинал в Штутгарте
18.04.2026, 21:23 2
Теннис
Легенде Динамо запретили возвращаться в страну к родственникам и друзьям
Легенде Динамо запретили возвращаться в страну к родственникам и друзьям
20.04.2026, 08:29 3
Футбол
В чемпионской гонке всё только начинается. Арсенал уступил Манчестер Сити
В чемпионской гонке всё только начинается. Арсенал уступил Манчестер Сити
19.04.2026, 20:26 23
Футбол
В США заявили, что украинский супертяж полностью изменил бокс
В США заявили, что украинский супертяж полностью изменил бокс
20.04.2026, 00:15 2
Бокс
Легенда Динамо получил звонок и может возглавить сборную Украины
Легенда Динамо получил звонок и может возглавить сборную Украины
19.04.2026, 09:30 22
Футбол
Сборная Украины может потерять футболистов. Шевченко рассказал о проблеме
Сборная Украины может потерять футболистов. Шевченко рассказал о проблеме
19.04.2026, 06:32 10
Футбол
Определена чемпионка престижного турнира WTA 500 в Штутгарте
Определена чемпионка престижного турнира WTA 500 в Штутгарте
19.04.2026, 15:29 13
Теннис
