Александрия – Верес – 0:3. Разгром от Шандрука и Ко. Видео голов и обзор
«Александрия» и ровенский «Верес» встретились в понедельник, 20 апреля, в матче 24-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26.
Подопечные Олега Шандрука разгромили соперника со счётом 3:0. Результативными ударами в составе ровенского клуба отметились Фабрисио Ян, Игорь Харатин и Гильерме Байя.
«Александрия» продолжает занимать 15-е место в турнирной таблице, набрав 12 баллов. В следующем матче «горожане» на выезде сыграют против «Эпицентра».
«Верес» разместился на десятой позиции, имея в своем активе 29 пунктов – ровенский клуб в поединке 25-го тура поедет в гости к луганской «Заре».
Украинская Премьер-лига, 24-й тур. 20 апреля
Александрия – Верес – 0:3
Голы: Фабрисио, 7, Харатин, 39, Байя, 90
ГОЛ, 0:1! Фабрисио, 7 мин
ГОЛ, 0:2! Харатин, 39 мин
ГОЛ, 0:3! Байя, 90 мин
