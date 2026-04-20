В понедельник, 20 апреля, в Александрии на стадионе КСК «Ника» состоится матч двадцать четвертого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют «Александрия» и ровенский «Верес». Стартовый свисток рефери Софии Причины из Львовской области прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Александрия

Падение обладателя второй строчки по итогам прошлого сезона в текущей кампании продолжается. Хотя и предпоследнее место в турнирной таблице – еще не предел для «Александрии», ведь, как оказалось в пятницу, СК «Полтава» еще способна набирать очки в играх против соперников по типу «Оболони» (1:1), поэтому вполне будет иметь шанс обогнать «полиграфов». А вот в волшебное спасение из зоны вылета обеих этих команд, наверное, уже не верит никто, включая их самих.

Впрочем, известного украинского специалиста Владимира Шарана явно назначали не на роль просто статиста в процессе понижения в классе «Александрии». Еще и момент подгадали в руководстве клуба таким образом, что Кирилл Нестеренко забрал на себя всю силу удара соперников из верхней части таблицы в 2026 году, а вот более опытному наставнику достались вполне подъемные по силам оппоненты из числа прямых конкурентов. Но сразу же была неудача в виде упущенных 3:0 против той же «Полтавы», поэтому говорить о чуде с каждой новой неделей приходится все меньше.

Впереди у «Александрии» матчи против «Эпицентра» и «Руха» из числа соседей по турнирной таблице, и если в шесть очков по итогу этих встреч еще можно поверить, то даже против немотивированных «Колоса», «Зари» и «Кривбасса», а уже тем более – против «Полесья» добыть хоть какое-то количество баллов будет очень сложно. А дальше – простая математика. Для выхода из зоны прямого вылета сейчас необходимо набрать девять очков, чтобы обогнать «Рух», а до выхода из зоны переходных матчей – все 13. И если на ровном месте из-за дисквалификаций терять игроков основного состава по типу Даниила Ващенко и Николая Огаркова, то зацепиться за результат станет в разы сложнее.

Верес

В тоже самое время, какие интриги остаются у ровенского «Вереса» в текущем сезоне? Вторую часть кампании команда Олега Шандрука, в отличие от прошлого года, начала «проваливать» слишком рано, поэтому сейчас, за семь матчей до конца чемпионата, все еще может провалиться даже в зону вылета при абсолютно фантастическом сценарии. А до зоны переходных матчей «красно-черным» остается всего пять баллов с их 10 строчки турнирной таблицы.

Так что, если играть так, как сыграл «Верес» посреди недели перенесенный матч против харьковского «Металлиста 1925» (0:4), то можно неожиданно познать серьезные трудности в кампании, которая обещала завершиться спокойно для клуба из Ровно где-то в середине таблицы. На борьбу за еврокубки коллектив Шандрука как-то сразу неохотно претендовал, учитывая достаточно скромные финансовые возможности.

Календарь до конца сезона у «красно-черных» при этом будет таким, что провалиться еще ниже будет достаточно сложно, ведь в ближайших четырех встречах «Верес» будет играть против команд, которые находятся ниже его в турнирной таблице, тогда как завершать футбольный год будет наоборот, против коллективов из зоны претендентов на еврокубки, большинство из которых вряд ли будут иметь этот статус на тот момент. Ничего не предвещает беды таким образом для коллектива из Ровно, но ничего и не предвещало для них лишь две победы на данный момент в 2026 году: на «Полтавой» (3:2) и «Оболонью» (2:0).

История встреч

Футбольные пути «Александрия» и «Верес» ранее пересекались 17 раз: 7 побед «полиграфов», 3 – «красно-черных», и еще 7 встреч завершились вничью. Разница голов – 26:18. Наибольшая победа «Александрии»: 3:0 (1996), «Вереса» – 3:1 (1992). В прошлый раз команды встречались в середине октября прошлого года, когда голы Константиноса Стамулиса и Хуссейна Туати обусловил ничью на «Авангарде» в Ровно (1:1).

Фемида

Главным арбитром предстоящей игры станет 27-летняя София Причина из Львовской области, которая на своем счету имеет 7 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Марина Стрелецкая и Светлана Грушко, а резервным арбитром отработает Людмила Тельбух. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Романом Блавацким и Денисом Марченком. У Причины есть опыт проведения матчей с участием «Александрии» – 1 ничья, тогда как с «Вересом» она пересекалась 5 раз – 1 победа, 4 ничьих.

Букмекеры оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.93 для «Александрии» и 2.52 для «Вереса».

Ориентировочные составы

«Александрия»: Макаренко – Бутко, Боль, Кампуш, Скорко – Мишнев, Булеца, Амарал – Ндиага, Кастильо, Цара.

«Верес»: Горох – Смиян, Гончаренко, Ципот, Стамулис – Клец, Харатин, Бойко – Гонсалвеш, Ндукве, Шарай.