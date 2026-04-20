Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Александрия
20.04.2026 13:00 – 0 : 2
Верес
Украина. Премьер лига
20 апреля 2026, 12:57 | Обновлено 20 апреля 2026, 14:32
Александрия – Верес. Текстовая трансляция. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 24-го тура Украинской Премьер-лиги

Украинская Премьер-лига. 24-й тур.

«Александрия» – «Верес» – 0:2

Голы: Фабрисио, 7, Харатин, 39

«Александрия»: Макаренко – Бутко, Боль, Кампуш, Скорко – Булеца, Мишнев, Амарал – Ндиага, Кастильо, Родригеш.

Запасные: Долгий, Столба, Прокопенко, Боль, Андрейчик, Хмелевский, Хуссейн, Черныш, Жонатан, Жота, Кремчанин, Шулянский.

«Верес»: Горох – Смиян, Вовченко, Ципот, Стамулис – Фабрисио, Харатин, Клец – Гонсалвеш, Стень, Шарай.

Запасные: Стефанюк, Кожухарь, Протасевич, Чечер, Гончаренко, Корнийчук, Нийо, Бойко, Пушкуца, Баия, Годя, Ндукве.

Арбитр: София Причина (Львовская обл).

Стадион: КСК «Ника» (Александрия).

В понедельник, 20-го апреля, состоится поединок 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Александрия» и ровенский «Верес». Матч пройдет в Александрии, на поле стадиона КСК «Ника», начало в 13:00.

Этот сезон для «Александрии» еще можно спасти, но делать это нужно уже сейчас – в матче против соперников, которые уже продемонстрировали до этого, что не слишком мотивированы в конце сезона.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Верес», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Олееее Олееее Олееее Олееее
Ксандрія
В пердив
А скільки гравців Олександрії залишилось з минулого сезону в команді? Ніхто случайно не підкаже?
Ну зайде в УПЛ - Буковина - ок, тут наче питань немає, підшаманять стадіон і будуть грати, склад - ну щоб затриматись в УПЛ має вистачити. А інші ? Чорноморець - інвестора знайшли? Я хз, складу там на УПЛ немає, із фінансуванням ще питання. Далі.. Лівий Берег ? Думаю ок, стадіон мають, по складу я хз. Про інших мовчу, Агробізнес чи Інгулець - нехай сидять ще в 1-й лізі. 
Всё... пердив
Мдааа.. від 2-го місця в УПЛ, до 1-ї ліги - менше року 🫤 дуже шкода, розвалили клуб
Верес ІТБ2 (враховуючи, що зараз 0:1).
Прогноз: думаю тут суха перемога Вкреса. І гол від Вереса в другому таймі.
