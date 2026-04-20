Украинская Премьер-лига. 24-й тур.

«Александрия» – «Верес» – 0:2

Голы: Фабрисио, 7, Харатин, 39

«Александрия»: Макаренко – Бутко, Боль, Кампуш, Скорко – Булеца, Мишнев, Амарал – Ндиага, Кастильо, Родригеш.

Запасные: Долгий, Столба, Прокопенко, Боль, Андрейчик, Хмелевский, Хуссейн, Черныш, Жонатан, Жота, Кремчанин, Шулянский.

«Верес»: Горох – Смиян, Вовченко, Ципот, Стамулис – Фабрисио, Харатин, Клец – Гонсалвеш, Стень, Шарай.

Запасные: Стефанюк, Кожухарь, Протасевич, Чечер, Гончаренко, Корнийчук, Нийо, Бойко, Пушкуца, Баия, Годя, Ндукве.

Арбитр: София Причина (Львовская обл).

Стадион: КСК «Ника» (Александрия).

В понедельник, 20-го апреля, состоится поединок 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Александрия» и ровенский «Верес». Матч пройдет в Александрии, на поле стадиона КСК «Ника», начало в 13:00.

Этот сезон для «Александрии» еще можно спасти, но делать это нужно уже сейчас – в матче против соперников, которые уже продемонстрировали до этого, что не слишком мотивированы в конце сезона.

