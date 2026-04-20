Реал обыграл Брюгге по пенальти. Украинец взял трофей Юношеской лиги УЕФА

У фіналі Юнацької ліги УЄФА визначився переможець сезону.

20 квітня на нейтральному полі в Лозанні мадридський Реал U-19 здолав Брюгге U-19 у серії пенальті (1:1, пен. 4:2) та став чемпіоном.

Основний час матчу завершився внічию 1:1. На 23-й хвилині для галактикос відзначився Хакобо Ортега. Після перерви бельгійці відігралися, на 64-й хвилині Тобіас Лунд-Єнсен зрівняв рахунок.

Додаткового часу в цьому турнірі не передбачено, й у серії пенальті точнішими виявилися гравці Реала (пен. 4:2).

Реал Мадрид U-19 став переможцем турніру. З мадридцями святкує також український голкіпер Ілля Волошин, який у фінальному матчі залишився у резерві.

Юнацька ліга УЄФА. Фінал

20 квітня 2026. Лозанна (Швейцарія)

Брюгге U-19 (Бельгія) – Реал Мадрид U-19 (Іспанія) – 1:1 (пен. 2:4)

Голи: Тобіас Лунд-Єнсен, 64 – Хакобо Ортега, 23

