Брюгге U19

Брюгге U-19 – Реал U-19 – 1:1 (пен. 2:4). Финал ЮЛУ. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор финального матча Юношеской лиги УЕФА
Мадридский Реал стал победителем Юношеской лиги УЕФА.
20 апреля в Лозанне мадридский Реал U-19 переиграл Брюгге U-19 в серии пенальти (1:1, пен. 4:2).
На 23-й минуте для галактикос отличился Хакобо Ортега. На 64-й минуте Тобиас Лунд-Йенсен сравнял счет для бельгийцев.
Мадридский Реал выиграл серию пенальти (пен. 4:2) и стал победителем турнира
Украинский голкипер Илья Волошин в финальном матче остался в резерве Реала.
Юношеская лига УЕФА. Финал
20 апреля 2026. Лозанна (Швейцария)
Брюгге U-19 (Бельгия) – Реал Мадрид U-19 (Испания) – 1:1 (пен. 2:4)
Голы: Тобиас Лунд-Йенсен, 64 – Хакобо Ортега, 23
Серия пенальти: Гемере (1:0), Наваскес (1:1), Аменгаи (не забил), Янез (1:2), Мусуайи (2:2), Диес Пагонесса (2:3), Корен (не забил), Агуадо (2:4)
Видео голов и обзор матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
