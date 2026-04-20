Брюгге U19

Мадридский Реал стал победителем Юношеской лиги УЕФА.

20 апреля в Лозанне мадридский Реал U-19 переиграл Брюгге U-19 в серии пенальти (1:1, пен. 4:2).

На 23-й минуте для галактикос отличился Хакобо Ортега. На 64-й минуте Тобиас Лунд-Йенсен сравнял счет для бельгийцев.

Мадридский Реал выиграл серию пенальти (пен. 4:2) и стал победителем турнира

Украинский голкипер Илья Волошин в финальном матче остался в резерве Реала.

Юношеская лига УЕФА. Финал

20 апреля 2026. Лозанна (Швейцария)

Брюгге U-19 (Бельгия) – Реал Мадрид U-19 (Испания) – 1:1 (пен. 2:4)

Голы: Тобиас Лунд-Йенсен, 64 – Хакобо Ортега, 23

Серия пенальти: Гемере (1:0), Наваскес (1:1), Аменгаи (не забил), Янез (1:2), Мусуайи (2:2), Диес Пагонесса (2:3), Корен (не забил), Агуадо (2:4)

