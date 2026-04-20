Финал ЮЛУ. Стало известно, выйдет ли в основе украинский голкипер Реала
Украинский вратарь Илья Волошин заявлен в резерве у мадридской команды
20 апреля в 19:45 в швейцарской Лозанне состоится финал Юношеской лиги УЕФА.
В решающем матче сыграют бельгийский Брюгге U-19 и испанский Реал Мадрид U-19.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Названы стартовые составы команд на финальный ЮЛУ.
Украинский голкипер Илья Волошин заявлен в резервном составе Реала U-19.
В полуфиналах Брюгге U-19 обыграл Бенфику U-19 (3:1), а Реал U-19 по пенальти вырвал победу у ПСЖ U-19 (1:1, пен. 5:4).
Финал ЮЛУ. Стартовые составы: Брюгге U-19 – Реал U-19
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
