У соперника Шахтера по полуфиналу ЛК проблема – приходится искать тренера

Английский «Кристал Пэлас», который будет соперником «Шахтера» в полуфинале Лиги конференций-2025/26, несмотря на свою 120-летнюю историю, никогда не отличался какими-то сверхвыдающимися достижениями. В элитном дивизионе английского клубного футбола «потолком» для «стекольщиков» остается третье место, добытое в сезоне-1990/91 под руководством Стива Коппелла, а непосредственно в турнире под названием английская Премьер-лига «Кристал Пэлас» и вовсе никогда не поднимался выше итоговой десятой строчки.

Десятое место в АПЛ лондонская команда занимала дважды – по итогам сезона-2014/15 под руководством Алана Пардью, а также по итогам сезона-2023/24, когда «стекольщиками» руководил уже нынешний коуч команды Оливер Гласнер. Именно с австрийцем в истории «Кристал Пэлас» связаны, пожалуй, ключевые на текущий момент трофейные достижения – в минувшем году «стекольщики» сенсационно выиграли сперва Кубок Англии, одолев в финале «Манчестер Сити», а затем в матче за Суперкубок страны сумели обыграть еще и «Ливерпуль», добавив еще один доселе невиданный для себя трофей на полки в клубном музее.

Однако сейчас, на финише сезона-2025/26, «Кристал Пэлас», который фактически может уже не волноваться относительно решения ключевой для себя задачи в сезоне – сохранения прописки в АПЛ – не в состоянии порадоваться тому, как под руководством Гласнера пробился уже в полуфинал Лиги конференций, на выигрыш в которой, по мнению аналитиков, имеет наилучшие шансы из всех, кто остался в этом турнире.

Дело в том, что руководство «стекольщиков» сейчас активно озабочено и озадачено поисками нового главного тренера, который вскоре должен будет заменить Оливера Гласнера. Австрийцем боссы лондонцев в целом были более чем довольны, но проблема заключается в том, что сам главный тренер «Кристал Пэлас» дал понять – он хочет уйти…

Гласнер объявился во главе «Кристал Пэлас» в феврале 2024 года. На тот момент команда под руководством легендарного для нее и всего английского футбола Роя Ходжсона начала откровенно пробуксовывать и выглядеть проблематично. Плюс ко всему в прессе начали писать о проблемах со здоровьем у возрастного наставника, что и привело к завершению сотрудничества между сторонами. Любопытно, что в официальном коммюнике, выпущенном по случаю расставания с Ходжсоном, «Кристал Пэлас» сообщил, что Рой покидает клуб, а не был уволен. Это был красивый реверанс в сторону прежних заслуг маститого коуча со «стекольщиками».

До назначения в «Кристал Пэлас» Гласнер трудился во франкфуртском «Айнтрахте», который по итогам сезона-2021/22 сумел привести к более чем существенному триумфу – победе в Лиге Европы. Казалось, этот успех может открыть для «орлов» новую страницу в современной истории, но… Вместо дальнейшего прогресса история сотрудничества Гласнера и «Айнтрахта» довольно быстро свелась к взаимным претензиям и завершилась логичным расставанием летом 2023-го. Оливер не был доволен недостаточной, с его точки зрения, амбициозностью клубного руководства при работе на трансферном рынке, а вот боссы «Айнтрахта» считали, что задача тренера – это справляться с имеющейся у него под рукой командой. И когда результаты начали ухудшаться, а Гласнер потерял прежнюю «искру» и, вероятно, мотивацию двигаться с этой командой дальше, сотрудничество оказалось завершено, хотя многие полагали, что австриец – это наставник, который способен выстроить качественно новый «Айнтрахт», если не вернуть его к славным временам величия образца конца 50-х годов минувшего века…

Как бы там ни было, а Гласнеру удалось довольно быстро разобраться с проблемами «Кристал Пэлас», и в первом же сезоне, который по факту был для него не полноценным во главе «стекольщиков», лондонцы повторили свое лучшее достижение в АПЛ – финишировали десятыми. Дальше была 12-я строчка, а в нынешнем сезоне «Кристал Пэлас», похоже, также претендует где-то на похожие позиции, хотя теоретически может замахнуться и на обновление рекорда, ведь от девятого места этот коллектив отделяет не так и много.

Абсолютным триумфом для «Кристал Пэлас» может стать победа в Лиге конференций, если Оливер Гласнер найдет для себя и своих футболистов мотивацию работать на наивысший результат до последнего. Проблема в том, что австрийский тренер еще в январе нынешнего года открыто признался, что хочет покинуть стан «стекольщиков» и попробовать силы на более высоком уровне.

«Я уже несколько месяцев назад сообщил клубу, что хочу новый вызов», – заявил тогда 51-летний специалист.

И чуть позже стало понятно, почему Гласнер принял именно такое решение, отказавшись даже обсуждать с боссами клуба вопрос потенциальной пролонгации контракта. После исторических побед в Кубке и Суперкубке Англии главный тренер «Кристал Пэлас», очевидно, рассчитывал увидеть от своих работодателей, как и когда-то в «Айнтрахте», рост амбиций, в том числе и в работе на трансферном рынке. Однако боссы «стекольщиков» решили пойти обратной дорогой, продав летом за рекордные для клуба 69,3 миллионов евро Эберечи Эзе в «Арсенал», а уже в январе 2026-го отпустив еще и Марка Гехи в «Манчестер Сити» за 23 миллиона евро.

Эти решения вызывали недовольство со стороны Гласнера, который вскоре решил заявить обо всем публично: «Я чувствую, что нас полностью бросили на произвол судьбы. Хуже всего то, что нашего капитана, Марка Гехи, продали за день до матча. Я долго молчал, но... В этом сезоне нам дважды разбили сердце, оба раза за день до матча, продав летом Эзе, а сейчас – Гехи. «Кристал Пэлас» может закончить сезон так, как есть – с Оливером Гласнером или с другим тренером, я не знаю. Мне все равно».

Эти слова, которые во многом пропитаны эмоциями, Оливер Гласнер сказал еще в середине января. Вскоре после них «стекольщики» проиграли «Сандерленду» (1:2) и «Челси» (1:3), опустившись на промежуточное 15-е место в турнирной таблице… В СМИ уже начали говорить, что Гласнер себя исчерпал, а «Кристал Пэлас» может оказаться под угрозой вылета из АПЛ, но дальше команда собралась и в целом вернулась на прежний уровень, фактически не слишком-то и рискуя вылететь в Чемпионшип, но зато сохраняя шансы на победу в еврокубке.

Очевидно, что для Гласнера, как и, видимо, для Арды Турана из «Шахтера», победа в Лиге конференций является невероятным личным стимулом, так как это – серьезная вершина, покорение которой в тренерской карьере свидетельствует о мастерстве и правильности методов работы главного тренера. Другой вопрос: удастся ли австрийцу до последнего сохранять высочайшую мотивацию внутри своей команды, которая с одной стороны не разбалована большими успехами, но с другой – четко понимает, что летом многим футболистам придется обдумывать свое дальнейшее будущее, в том числе и из-за ухода Гласнера. А когда головы игроков заняты чем-то другим, а не ближайшей игрой, то ни к чему хорошему это не приведет, даже если речь о клубе из АПЛ…

Боссы «Кристал Пэлас» также прекрасно понимают щекотливость ситуации, в которой оказался их клуб. Именно поэтому уже сейчас, если верить британским инсайдерам, «стекольщики» активно присматриваются к потенциальным преемникам Гласнера и даже ведут с некоторыми из них предварительные переговоры.

Какое-то время фаворитом на то, чтобы заменить Гласнера в «Кристал Пэлас» назывался Андони Ираола из «Борнмута», который, как недавно было объявлено официально, покинет свой нынешний клуб летом. Однако вскоре стало ясно – на испанца претендуют «птицы более высокого полета», например, «Манчестер Юнайтед» и «Челси», которые летом также будут решать тренерский вопрос.

Поэтому прямо сейчас вариантом № 1 для «Кристал Пэлас» является человек, который стал заменой для Гласнера в «Айнтрахте» и в целом показал себя во Франкфурте даже более успешным наставником в аспекте статистики, нежели австриец. Да, выиграть Лигу Европы или еще какой-то значительный трофей у Дино Топпмеллера не вышло, но зато он в 121 матче добыл 51 победу при 34 ничьих и 36 поражениях. Среднематчевое количество набранных очков у Топпмеллера с «Айнтрахтом» составило 1,55. У Гласнера с «орлами» этот показатель составлял 1,51 (97 матчей, 39 побед, 29 ничьих и 29 поражений).

И хотя в феврале руководители «Айнтрахта» приняли решение уволить Топпмеллера, Дино в глазах специалистов остается тренером с высоким потенциалом, а способность этого коуча в свое время успешно заменить Гласнера во Франкфурте является для боссов «Кристал Пэлас» только дополнительным плюсом.

С другой стороны, атмосфера неопределенности и неуверенности в завтрашнем дне точно не станет помощником для футболистов «Кристал Пэлас» в полуфинальных дуэлях Лиги конференций с «Шахтером». И это, безусловно, один из факторов, которым команда Арды Турана должна попытаться воспользоваться…