Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛК или УПЛ? Туран и Шахтер могут иметь стратегически разные приоритеты
Украина. Премьер лига
16 апреля 2026, 12:55 |
1028
12

Кажется, «горняки» находятся в классической ситуации – погоне за двумя зайцами одновременно…

shakhtar.com

Конец апреля и начало мая станет чрезвычайно сложным и одновременно крайне важным турнирным этапом для «Шахтера». Фактически только за неделю «горнякам» приходится преодолевать сумасшедшие расстояния в 5000 километров для того, чтобы сыграть три матча – два против АЗ в четвертьфинале Лиги конференций (ЛК) и поединок украинской Премьер-лиги (УПЛ) против ЛНЗ. И вполне разумно будет предсказать, что без потерь «Шахтер» не обойдется – как сейчас, успев уже сыграть вничью с «фиолетовыми» (2:2), так и в дальнейшем.

Если «Шахтеру» удастся завершить начатое и пройти АЗ в четвертьфинале Лиги конференций, то это будет означать для донецкой команды лишь одно – их логистические проблемы продолжатся, а футболистам и тренерскому штабу придется демонстрировать чрезвычайную самоотдачу, буквально на грани самопожертвования, чтобы бороться на равных с соперниками, имеющими значительно лучшие условия в аспекте предматчевой подготовки.

Насколько «Шахтер» вообще способен выдержать подобный темп? Ответ на этот вопрос дадут только сами «горняки» и несколько ближайших недель. Однако уже сейчас многие специалисты и болельщики ставят вполне логичный вопрос о приоритетах: что донецкому клубу важнее прямо сейчас в стратегическом плане – победа в УПЛ, либо же выигрыш еще одного еврокубка? Конечно, амбиции должны находится на таком уровне, что клубный музей «горняки» обязаны стремиться пополнить и одним, и вторым трофеем, но все-таки, если в какой-то момент силы окажутся на пределе, и банально придется выбирать, то что важнее?..

Стратегически для клуба, как бы странно это не звучало в нынешних реалиях и при нынешнем положении украинской футбольной ассоциации в таблице коэффициентов УЕФА, гораздо важнее именно победа в УПЛ. И если чем-то придется пожертвовать, то Лига конференций должна немедленно отправиться на соответствующий алтарь, чтобы команда все-таки сумела вернуть себе титул лучшей в стране и в очередной раз в истории примерить «золотые» медали.

Почему так? Ситуация довольно банальна и, как это часто бывает, напрямую связана с деньгами. Дело в том, что при выигрыше чемпионского титула в УПЛ «Шахтер» имеет крайне неплохие шансы на то, чтобы оказаться в Лиге чемпионов. И не где-то там на ранних этапах квалификации, как это можно было бы ожидать, учитывая крайне низкие позиции украинской ассоциации в упоминавшейся уже выше таблице коэффициентов УЕФА, а непосредственно на стадии основного турнира! Да-да, шансы на это у «Шахтера» действительно есть, пускай отнюдь не все и зависит от донецкой команды, но все-таки – ситуация реально позволяет «горнякам» надеяться на лучшее

Финансово сам по себе выход в основную сетку Лиги чемпионов позволяет клубу рассчитывать на приблизительно 20 миллионов евро призовых от УЕФА. Плюс дополнительные доходы напрямую зависят от успешности выступлений в турнире, где на стадии единой группы за одну победу в текущем сезоне давали по 2,1 миллиона евро, а за ничью – по 700 тысяч евро «премии» от организаторов. Обычно даже слабейшие команды сезона получают от УЕФА порядка 23-25 миллионов евро – по крайней мере, это утверждение являлось справедливым для последних розыгрышей ЛЧ.

В Лиге конференций призовые куда более скромные. Например, перед матчами 1/8 финала против «Леха» стало известно, что «Шахтер» заработал в турнире чуть более 10 миллионов евро, и это при том, что «горняки» были одной из наиболее успешных команд на групповой стадии. Гипотетическая победа в ЛК в этом сезоне позволит «горнякам» рассчитывать еще на 7 миллионов евро, а всего общая прибыль от призовых, учитывая необходимые для теоретического выигрыша трофея успехи в четвертьфинале и полуфинале, оценивается где-то в 20-25 миллионов евро. То есть, приблизительно в ту же сумму, если бы «горняки» просто вышли в основной раунд Лиги чемпионов, и не снискали бы там особых успехов – как, например, казахстанский «Кайрат» в текущем розыгрыше самого престижного клубного турнира континента.

Но если для получения 20-25 миллионов евро достаточно просто выйти в основную сетку ЛЧ, а такая же сумма может быть заработана в ЛК путем выигрыша турнира, то становится очевидным, что первый путь гораздо менее проблемный, и именно на него стоит нацеливаться, если есть возможность выбирать. Поэтому для «Шахтера» как для клуба именно победа в текущем розыгрыше УПЛ видится главным приоритетом, так как даст шанс сыграть в ЛЧ, и никакие, даже самые успешные выступления в ЛК, не могут что-либо изменить в этом раскладе, особенно памятуя о народной мудрости про погоню за двумя зайцами одновременно…

Но есть и «обратная сторона медали». Кажется, что стратегические приоритеты у «Шахтера» и главного тренера первой команды Арды Турана вполне могут отличаться. С одной стороны, 39-летний турецкий специалист лишь летом минувшего года принял «горняков», и еще не имеет в своей коллекции медалей, вручаемых за выигрыш чемпионата Украины, но с другой… Давайте будем откровенны: неужели для Турана, равно как и для любого иного наставника, особенно если мы ведем речь об иностранце, выигрыш УПЛ может выглядеть престижнее, чем победа в ЛК? Вряд ли…

Этот тезис подтверждается тем, что уже и так прекрасно известно большинству болельщиков. За украинским национальным чемпионатом практически не следят скауты клубов из топ-чемпионатов. Своих футболистов «Шахтер» удачно «засвечивает» на рынке именно в еврокубках, где они всегда находятся на виду и при хорошем стечении обстоятельств способны значительно увеличить свою трансферную стоимость. Поэтому успех в континентальных турнирах – это цель № 1 для любого игрока команды из УПЛ, который стремится в будущем оказаться в одном из сильнейших чемпионатов Европы.

Нечто подобное справедливо и по отношению к тренерам, а Арда Туран, не будем этого забывать, является крайне молодым наставником и, очевидно, рассчитывает в будущем не ограничиваться уровнем УПЛ, а поработать в лучших лигах Европы. Но сперва турку, как когда-то Паулу Фонсеке, например, необходимо поработать на свое резюме, и здесь победа в Лиге конференций, кажется, способна добавить ему значительно больше вистов в глазах потенциальных работодателей из топ-лиг, чем даже серия из нескольких кряду чемпионств в УПЛ. Особенно с учетом всех тех существующих логистических проблем, с которыми реально сталкивается нынешний «Шахтер» в континентальном турнире. Только подумайте как это может выглядеть в глазах руководителей европейских топ-клубов, которые потенциально заинтересуются кандидатурой Турана: если этот специалист смог выиграть ЛК с командой из Украины, вынужденной скитаться между автобусами, поездами и самолетами, то как он может себя показать, когда получит возможность работать в традиционно нормальных условиях – с адекватными подготовительными циклами и условиями для переездов?

Безусловно, Арда Туран не делал каких-то категоричных заявлений, дающих понять, что он заинтересован в как можно более скором уходе из «Шахтера» в один из топ-чемпионатов. Наоборот, турецкий специалист почти всегда всячески показывает свою лояльность к донецкому клубу и говорит о долгосрочном развитии проекта, но… Турок в целом уже показал себя очень и очень дипломатичным наставником, а потому ждать каких-то других заявлений от него в публичной плоскости вряд ли приходится. Туран действительно связывает себя с «Шахтером», но если ситуация изменится так, что завтра к нему обратиться один из топ-клубов, то многие ли из вас готовы будут поставить хотя бы четверть своей ежемесячной зарплаты на то, что Арда захочет и далее оставаться в Украине?..

В любом случае, ситуация выглядит весьма любопытной и может сулить «Шахтеру» абсолютно разные финалы по итогам сезона. С одной стороны, Туран точно не должен позволить своим подопечным в какой-то момент буквально «слить» Лигу конференций, особенно после того, как далеко забралась его команда. С другой – руководство клуба будет требовать от Арды обязательной победы в национальном чемпионате, где у турецкого тренера фактически не будет права на ошибку. Выглядит как абсолютно максималистские требования, что в конечном итоге может завершиться как тотальным триумфом, если «Шахтер» выиграет и УПЛ, и ЛК, так и не менее масштабным и болезненным фиаско, если «горняки» не преуспеют ни там, ни там…

И это, пожалуй, главный стимул внимательно следить за выступлениями «Шахтера» в оставшейся части сезона. На кону здесь действительно очень многое – как никогда за последние годы.

статьи эксклюзив Шахтер Донецк Лига конференций
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 12
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
В ЛК будет легче победить, чем в УПЛ. ЛНЗ слишком сильный. 
Ответить
0
лучше ЛК, УПС можно и в следующем году выиграть, а тут выиграть ЛК и в следующем сезоне две команды в ЛЧ
Ответить
0
Показать Скрыть 6 ответов
Глубины состава хватает в принципе + с физухой полный порядок, т.к. Шахта практически всегда второй тайм лучше играет , главное не переломаться 
Ответить
-1
Тут уже как получится, это же не сказка про витязя на распутье у камня.)
Ответить
-2
враховуючи куди вони вже пробились то навряд чи будуть зливати ЛК.
А щодо перемоги в УПЛ то напевно вона вже нікуди не дінеться,  в ЛНЗ доволі важкий календар а решта конкурентів навряд чи можуть щось нав'язати
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем