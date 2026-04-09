Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПАЛКИН – европейцам: «Дорога занимает до 18 часов. Можете представить?»
Украина. Премьер лига
09 апреля 2026, 21:42 | Обновлено 09 апреля 2026, 21:47
6

ПАЛКИН – европейцам: «Дорога занимает до 18 часов. Можете представить?»

Сергей Палкин отметил, что из Черкасс в Нидерланды команда будет добираться почти сутки

Getty Images/Global Images Ukraine. Шахтер Донецк

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал the Mirror о логистических реалиях украинского футбола.

«9 апреля мы играем с АЗ Алкмаар в Кракове. 13 апреля у нас матч чемпионата Украины в Черкассах. На автобусе дорога занимает до 18 часов. Можете себе представить? По прибытии в Черкассы нам нужно будет вернуться в Алкмаар в Нидерландах после игры, потому что нам предстоит ответный матч Лиги конференций. 18 часов в автобусе плюс два часа полета. Можете себе представить, в каком состоянии находятся наши игроки, когда приезжают в Алкмаар, чтобы соревноваться на европейском уровне? Необыкновенные люди могут выдержать такие экстремальные условия», – заявил Палкин.

«Я хотел бы, чтобы европейский футбол понял, что когда мы приезжаем играть с соперником, мы уже гораздо, гораздо менее конкурентоспособны. Наша жизнь и логистические условия несопоставимы. В нашей последней игре в Кракове мы играли с «Лехом» из Познани. Я спросил их президента: «Сколько времени вы потратили на дорогу сюда?» Он сказал – 45 минут, а мы провели в автобусе 10 часов», – добавил Палкин.

В 22:00 начнется матч «Шахтера» с АЗ. В понедельник «горняки» сыграют с ЛНЗ в матче за текущее первое место УПЛ.

По теме:
«Вопиющий трэш». Спортивный врач шокирован решением медиков Шахтера
Райо Вальекано разгромил греческий АЕК в четвертьфинале Лиги конференций
Игрок Шахтера получил страшную травму. То, что произошло дальше – удивляет
Шахтер Донецк Сергей Палкин АЗ Алкмаар ЛНЗ Черкассы Шахтер - АЗ Алкмаар Лига конференций чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Руслан Полищук Источник: The Mirror
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

КОСТЮК: «Если поеду в Штутгарт, снова в первых кругах буду играть с топ-10»
Теннис | 09 апреля 2026, 15:14 6
КОСТЮК: «Если поеду в Штутгарт, снова в первых кругах буду играть с топ-10»
КОСТЮК: «Если поеду в Штутгарт, снова в первых кругах буду играть с топ-10»

Эксклюзивный комментарий Марты для Sport.ua после жеребьевки матча Украина – Польша

В состав Динамо вернулся ключевой игрок перед топ-матчем УПЛ
Футбол | 09 апреля 2026, 05:59 1
В состав Динамо вернулся ключевой игрок перед топ-матчем УПЛ
В состав Динамо вернулся ключевой игрок перед топ-матчем УПЛ

Михавко поможет в игре с Металлистом 1925

Фрайбург – Сельта. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги Европы
Футбол | 09.04.2026, 20:16
Фрайбург – Сельта. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги Европы
Фрайбург – Сельта. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги Европы
Сборную Украины может возглавить тренер, которого будет слушать Ярмоленко
Футбол | 09.04.2026, 09:10
Сборную Украины может возглавить тренер, которого будет слушать Ярмоленко
Сборную Украины может возглавить тренер, которого будет слушать Ярмоленко
Полуфиналы Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Футзал | 09.04.2026, 18:00
Полуфиналы Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Полуфиналы Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
а не треба було всім кротам з рінахом в головці агітувати з 2004-го по 2014-тий за сепаратизм і колабораціонізм на Донбасі.
Ответить
+6
Бедный палкин . Помнится как в одном из прошлых чемпионатов перед игрой с Шахтером Динамо просило перенести на день хотя бы игру , но серега палкин (шахтер которого играл во вторник в еврокубках) сказал динамовцам игравшим в четверг, что ничего страшного-календарь так составлен.
Ответить
+3
А це завжди так, коли починаєшь бігати по стадіону та кричати "Браво Бєркут" та коли господар твого клубу до мацкви їздить на початку війни, у березні-травні 2014, та домовляється про злив свого регіону у адміністрації їх препиздента.
Ответить
+1
спoртua, коли навчитеся писати правильно? Дорога займає до 18 годин, а не до 18 години. Тут треба використовувати родовий відмінок множини: 'годин'
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
45 хвилин то еще долго чето. Познань - то родной город Леха
Ответить
-2
Популярные новости
Суркис обратился к Пономаренко после его езды под 250 км в час
Суркис обратился к Пономаренко после его езды под 250 км в час
08.04.2026, 08:20 36
Футбол
Металлист 1925 раскритиковал Динамо и обратился к УАФ
Металлист 1925 раскритиковал Динамо и обратился к УАФ
09.04.2026, 02:55 71
Футбол
Серхио Рамос продемонстрировал свое истинное отношение к Украине
Серхио Рамос продемонстрировал свое истинное отношение к Украине
07.04.2026, 20:26 3
Футбол
Майрис БРИЕДИС: «Ему заплатили слишком много. Это точно его последний бой»
Майрис БРИЕДИС: «Ему заплатили слишком много. Это точно его последний бой»
09.04.2026, 04:02
Бокс
Стало известно, когда Мудрик вернется после дисквалификации
Стало известно, когда Мудрик вернется после дисквалификации
08.04.2026, 08:46 12
Футбол
ФОТО. Пономаренко решил развлечься и нарушил закон
ФОТО. Пономаренко решил развлечься и нарушил закон
07.04.2026, 18:25 41
Футбол
Лунина огорчили дважды. Бавария одолела Реал в Мадриде
Лунина огорчили дважды. Бавария одолела Реал в Мадриде
07.04.2026, 23:57 57
Футбол
Бивол отреагировал на желание Усика стать президентом Украины
Бивол отреагировал на желание Усика стать президентом Украины
09.04.2026, 00:02 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем