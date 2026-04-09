ПАЛКИН – европейцам: «Дорога занимает до 18 часов. Можете представить?»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал the Mirror о логистических реалиях украинского футбола.

«9 апреля мы играем с АЗ Алкмаар в Кракове. 13 апреля у нас матч чемпионата Украины в Черкассах. На автобусе дорога занимает до 18 часов. Можете себе представить? По прибытии в Черкассы нам нужно будет вернуться в Алкмаар в Нидерландах после игры, потому что нам предстоит ответный матч Лиги конференций. 18 часов в автобусе плюс два часа полета. Можете себе представить, в каком состоянии находятся наши игроки, когда приезжают в Алкмаар, чтобы соревноваться на европейском уровне? Необыкновенные люди могут выдержать такие экстремальные условия», – заявил Палкин.

«Я хотел бы, чтобы европейский футбол понял, что когда мы приезжаем играть с соперником, мы уже гораздо, гораздо менее конкурентоспособны. Наша жизнь и логистические условия несопоставимы. В нашей последней игре в Кракове мы играли с «Лехом» из Познани. Я спросил их президента: «Сколько времени вы потратили на дорогу сюда?» Он сказал – 45 минут, а мы провели в автобусе 10 часов», – добавил Палкин.

В 22:00 начнется матч «Шахтера» с АЗ. В понедельник «горняки» сыграют с ЛНЗ в матче за текущее первое место УПЛ.