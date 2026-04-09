  4. ПАЛКИН: У Шахтера украли 50 млн евро, ФИФА ответила: «Ваши проблемы»
Украина. Премьер лига
09 апреля 2026, 20:27 | Обновлено 09 апреля 2026, 20:30
Сергей Палкин удивился циничной реакции ФИФА на ситуацию в «Шахтере»

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Палкин

После начала полномасштабной войны в Украине в 2022 году «Шахтер» потерял многих звездных игроков, которым ФИФА разрешила уйти из стана «горняков» без компенсации клубу. Гранд украинского футбола требовал от международной федерации возврат средств в размере 50 млн евро, но проиграл дело в Спортивном арбитражном суде.

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин вспоминает разговор с главой ФИФА Джанни Инфантино: «Я спросил ФИФА, как я могу погасить этот долг, если вы украли всех наших игроков? Я не могу их продать. Я не могу взять их в аренду. Как я могу работать? Их реакция была: «Это ваша проблема».

«Если вы не сделали ничего хорошего, вы должны создать фонд для помощи украинскому футболу, для поддержки украинского футбола. Финансовая поддержка, поддержка инфраструктуры. Если вы постоянно повторяете свои лозунги о том, что мы – одна футбольная семья, вы должны это доказать, вы не можете позволить украинскому футболу оставаться в одиночестве», – добавил Палкин.

В четверг, несмотря на все проблемы, «Шахтер» сыграет против АЗ в четвертьфинале Лиги конференций.

По теме:
Выбор Турана. Определен стартовый состав Шахтера на матч против АЗ
Экс-форвард Шахтера: «В Нидерландах играют без вратарей и защитников»
Тренер АЗ: «В плане владения мячом Шахтер великолепен»
Сергей Палкин Шахтер Донецк ФИФА Джанни Инфантино чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Руслан Полищук Источник: The Mirror
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В состав Динамо вернулся ключевой игрок перед топ-матчем УПЛ
Футбол | 09 апреля 2026, 05:59 1
В состав Динамо вернулся ключевой игрок перед топ-матчем УПЛ
В состав Динамо вернулся ключевой игрок перед топ-матчем УПЛ

Михавко поможет в игре с Металлистом 1925

Мирон МАРКЕВИЧ: «Ему нельзя давать спокойно дышать»
Футбол | 09 апреля 2026, 20:23 0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Ему нельзя давать спокойно дышать»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Ему нельзя давать спокойно дышать»

Тренер – о матче «Шахтер» – АЗ

Какие шансы у Шахтера? Букмекеры объявили фаворита Лиги конференций
Футбол | 09.04.2026, 14:21
Какие шансы у Шахтера? Букмекеры объявили фаворита Лиги конференций
Какие шансы у Шахтера? Букмекеры объявили фаворита Лиги конференций
Шоковая терапия. Барселона в меньшинстве проиграла Атлетико
Футбол | 08.04.2026, 23:55
Шоковая терапия. Барселона в меньшинстве проиграла Атлетико
Шоковая терапия. Барселона в меньшинстве проиграла Атлетико
Александр УСИК: «С ним я точно не буду драться»
Бокс | 09.04.2026, 03:22
Александр УСИК: «С ним я точно не буду драться»
Александр УСИК: «С ним я точно не буду драться»
Популярные новости
Мирон Маркевич спрогнозировал итоговый счет матча Шахтер – АЗ Алкмаар
Мирон Маркевич спрогнозировал итоговый счет матча Шахтер – АЗ Алкмаар
09.04.2026, 11:11 15
Футбол
УАФ вынесла вердикт по скандалу с Пономаренко в матче Динамо – Карпаты
УАФ вынесла вердикт по скандалу с Пономаренко в матче Динамо – Карпаты
09.04.2026, 13:28 117
Футбол
Усик откажется от титула чемпиона, чтобы не драться с непобедимым боксером
Усик откажется от титула чемпиона, чтобы не драться с непобедимым боксером
08.04.2026, 07:32
Бокс
Источник: Игорь Суркис выступил против решения УАФ и Андрея Шевченко
Источник: Игорь Суркис выступил против решения УАФ и Андрея Шевченко
08.04.2026, 13:01 24
Футбол
Чисора объявил свое решение после поражения от Уайлдера
Чисора объявил свое решение после поражения от Уайлдера
07.04.2026, 18:01
Бокс
Арбелоа определил трех виновных игроков Реала в поражении от Баварии
Арбелоа определил трех виновных игроков Реала в поражении от Баварии
08.04.2026, 20:24 6
Футбол
Металлист 1925 раскритиковал Динамо и обратился к УАФ
Металлист 1925 раскритиковал Динамо и обратился к УАФ
09.04.2026, 02:55 70
Футбол
Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги дня: Лунин пропустил дважды, успех канониров
Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги дня: Лунин пропустил дважды, успех канониров
08.04.2026, 06:23 2
Футбол
