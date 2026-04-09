ПАЛКИН: У Шахтера украли 50 млн евро, ФИФА ответила: «Ваши проблемы»

После начала полномасштабной войны в Украине в 2022 году «Шахтер» потерял многих звездных игроков, которым ФИФА разрешила уйти из стана «горняков» без компенсации клубу. Гранд украинского футбола требовал от международной федерации возврат средств в размере 50 млн евро, но проиграл дело в Спортивном арбитражном суде.

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин вспоминает разговор с главой ФИФА Джанни Инфантино: «Я спросил ФИФА, как я могу погасить этот долг, если вы украли всех наших игроков? Я не могу их продать. Я не могу взять их в аренду. Как я могу работать? Их реакция была: «Это ваша проблема».

«Если вы не сделали ничего хорошего, вы должны создать фонд для помощи украинскому футболу, для поддержки украинского футбола. Финансовая поддержка, поддержка инфраструктуры. Если вы постоянно повторяете свои лозунги о том, что мы – одна футбольная семья, вы должны это доказать, вы не можете позволить украинскому футболу оставаться в одиночестве», – добавил Палкин.

В четверг, несмотря на все проблемы, «Шахтер» сыграет против АЗ в четвертьфинале Лиги конференций.