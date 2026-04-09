ПАЛКИН: «Это полностью подтолкнуло нас к переосмыслению нашей стратегии»

Украина. Премьер лига
09 апреля 2026, 14:21 |
Сергей Палкин высказался о трансферах «Шахтера»

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Палкин

Спортивный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин высказался о трансферах «горняков»:

«В данный момент нам очень сложно конкурировать, и очень сложно привлекать новых игроков, потому что, когда мы подписываем контракты с новыми игроками, мы не обещаем им комфорта. Ведь всем понятно, что в данный момент приехать в Украину и жить в комфорте невозможно.

Мы предлагаем им карьерный рост, потому что они понимают: наш клуб – это самый быстрый путь к высшему уровню европейского футбола. И даже в этой ситуации мы чувствуем, что это не просто шаг, а заявление со стороны игрока о том, кто он есть.

Талантливые молодые ребята, которые приезжают в Украину, в первую очередь, должны быть смелыми. Смелыми, чтобы играть в данный момент в Украине. Если ты смелый, это совсем другая категория. И в то же время ты думаешь о том, как построить свою карьеру по быстрее.

Кевин перешел из нашего клуба в «Фулхэм» за 40 миллионов евро, у нас был Судаков (в «Бенфику»), у нас был Мудрик (в «Челси»), у нас есть и другие ребята. Эта ситуация полностью подтолкнула нас к переосмыслению нашей стратегии и всех наших шагов внутри клуба».

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» готовит трансфер за большие деньги.

