Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шансы растут. Названы условия, которые дадут Шахтеру напрямую попасть в ЛЧ
Лига конференций
20 марта 2026, 20:32
1981
7

Шансы растут. Названы условия, которые дадут Шахтеру напрямую попасть в ЛЧ

Выход в четвертьфинал Лиги конференций добавил «горнякам» баллов в рейтинг

20 марта 2026, 20:32 |
1981
7 Comments
Шансы растут. Названы условия, которые дадут Шахтеру напрямую попасть в ЛЧ
shakhtar.com

Накануне «Шахтер» в противостоянии с польским «Лехом» оформил выход в четвертьфинал Лиги конференций, и остался единственным претендентом на прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов-2026/27, который продолжает свой еврокубковый путь из числа соответствующих команд.

Если «Шахтер» выиграет текущий розыгрыш украинской Премьер-лиги, то для прямого выхода в основной этап Лиги чемпионов «горнякам» будет достаточно выполнения ряда условий: 1) чтобы «Олимпиакос» не стал чемпионом Греции; 2) чтобы «Рейнджерс» не стал чемпионом Шотландии.

На текущий момент греки и шотландцы опережают «Шахтер» в рейтинге претендентов на прямую путевку в Лигу чемпионов, которая станет актуальной лишь в случае, если текущий розыгрыш Лиги чемпионов выиграет команда, которая квалифицируется в следующий ее розыгрыш через национальный чемпионат.

Шансы на то, что «Олимпиакос» выиграет чемпионат Греции оцениваются нынче в 48%, а на то, что «Рейнджерс» станет чемпионом Шотландии – в 28%. В свою очередь, на чемпионство «Шахтера» в Украине шансы равны 94%.

Теоретически «Шахтер» даже может обойти «Рейнджерс» и «Олимпиакос» в рейтинге, но для этого «горнякам» нужно добыть пять побед в пяти оставшихся матчах Лиги конференций. Если украинцы потерпят хотя бы одно поражение или дважды сыграют вничью, то обойти «Олимпиакос» по итогам текущего сезона не смогут.

Напомним, соперником «Шахтера» по 1/4 финала Лиги конференций станет нидерландский АЗ.

По теме:
Украинский тренер в Польше объяснил, почему Шахтер ошибался в игре с Лехом
Легенда Реала: «Знаю, что команда очень верит в Лунина»
Экс-игрок Шахтера: «Была катастрофическая ситуация. Команде повезло»
Шахтер Донецк Лига конференций Лига чемпионов Олимпиакос Пирей Глазго Рейнджерс
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
Оцените материал
(39)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Александрия объявила о трансфере легионера, уже игравшего в УПЛ
Футбол | 20 марта 2026, 17:08 1
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия объявила о трансфере легионера, уже игравшего в УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия объявила о трансфере легионера, уже игравшего в УПЛ

Янис Амаш подписал контракт с аутсайдером УПЛ

Таблица коэффициентов. Бонус для Шахтера: сокращено отставание от Румынии
Футбол | 20 марта 2026, 15:55 30
Таблица коэффициентов. Бонус для Шахтера: сокращено отставание от Румынии
Таблица коэффициентов. Бонус для Шахтера: сокращено отставание от Румынии

Пройдя польский Лех, горняки в четвертьфинале сыграют с АЗ Алкмаар

Это приговор и нынешнему тренеру Шахтера, и нынешнему Шахтеру
Футбол | 20.03.2026, 10:51
Это приговор и нынешнему тренеру Шахтера, и нынешнему Шахтеру
Это приговор и нынешнему тренеру Шахтера, и нынешнему Шахтеру
Шахтер – Лех – 1:2. Везение, автогол, четвертьфинал ЛК. Видео голов и обзор
Футбол | 20.03.2026, 00:51
Шахтер – Лех – 1:2. Везение, автогол, четвертьфинал ЛК. Видео голов и обзор
Шахтер – Лех – 1:2. Везение, автогол, четвертьфинал ЛК. Видео голов и обзор
ВИДЕО. После матча Шахтер – Лех произошла массовая стычка. Что случилось?
Футбол | 20.03.2026, 01:40
ВИДЕО. После матча Шахтер – Лех произошла массовая стычка. Что случилось?
ВИДЕО. После матча Шахтер – Лех произошла массовая стычка. Что случилось?
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
avk2307
Слава богу. Шанси зростають .
Можемо спокійно відпочивати.
А якби навпаки, то третина українців би не могли заснуть
Ответить
+2
OLDTROLL
Все у ваших ногах шахтарі!
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
Doozer
Начальная школа. Шансы растут. Ясен пень - идёшь дальше - шансы растут. Америку открыли 
Ответить
0
avk2307
Напишу прогнозом сабо проти Лєха в матчі відповіді:
Треба забити АЗ 2-3 голи і можна "дурня клеїти"
Ответить
-1
AK.228
Ну понятно 
Ответить
-1
Популярные новости
Йожеф САБО: «Его забрали в армию, а потом он попал в плен»
Йожеф САБО: «Его забрали в армию, а потом он попал в плен»
20.03.2026, 05:02
Футбол
Усик отказался от боя, который должен был принести огромные деньги
Усик отказался от боя, который должен был принести огромные деньги
19.03.2026, 07:22 1
Бокс
Леннокс Льюис: «Выжил бы Усик в мою эпоху? Я вам скажу, что...»
Леннокс Льюис: «Выжил бы Усик в мою эпоху? Я вам скажу, что...»
18.03.2026, 23:14 5
Бокс
Команда Усика выступила с официальным заявлением об Уайлдере
Команда Усика выступила с официальным заявлением об Уайлдере
19.03.2026, 09:33
Бокс
Спасительный курьез. Шахтер проиграл Леху, но прошел дальше
Спасительный курьез. Шахтер проиграл Леху, но прошел дальше
20.03.2026, 00:01 218
Футбол
Суперкамбек: Ястремская удачно стартовала в Майами, отыграв тройной матчбол
Суперкамбек: Ястремская удачно стартовала в Майами, отыграв тройной матчбол
20.03.2026, 02:09 6
Теннис
После матча Александрия – Динамо клуб уволил главного тренера
После матча Александрия – Динамо клуб уволил главного тренера
19.03.2026, 17:00 9
Футбол
Тренер сборной Швеции: «Я не хочу помогать Украине»
Тренер сборной Швеции: «Я не хочу помогать Украине»
18.03.2026, 18:19 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем