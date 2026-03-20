Шансы растут. Названы условия, которые дадут Шахтеру напрямую попасть в ЛЧ
Выход в четвертьфинал Лиги конференций добавил «горнякам» баллов в рейтинг
Накануне «Шахтер» в противостоянии с польским «Лехом» оформил выход в четвертьфинал Лиги конференций, и остался единственным претендентом на прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов-2026/27, который продолжает свой еврокубковый путь из числа соответствующих команд.
Если «Шахтер» выиграет текущий розыгрыш украинской Премьер-лиги, то для прямого выхода в основной этап Лиги чемпионов «горнякам» будет достаточно выполнения ряда условий: 1) чтобы «Олимпиакос» не стал чемпионом Греции; 2) чтобы «Рейнджерс» не стал чемпионом Шотландии.
На текущий момент греки и шотландцы опережают «Шахтер» в рейтинге претендентов на прямую путевку в Лигу чемпионов, которая станет актуальной лишь в случае, если текущий розыгрыш Лиги чемпионов выиграет команда, которая квалифицируется в следующий ее розыгрыш через национальный чемпионат.
Шансы на то, что «Олимпиакос» выиграет чемпионат Греции оцениваются нынче в 48%, а на то, что «Рейнджерс» станет чемпионом Шотландии – в 28%. В свою очередь, на чемпионство «Шахтера» в Украине шансы равны 94%.
Теоретически «Шахтер» даже может обойти «Рейнджерс» и «Олимпиакос» в рейтинге, но для этого «горнякам» нужно добыть пять побед в пяти оставшихся матчах Лиги конференций. Если украинцы потерпят хотя бы одно поражение или дважды сыграют вничью, то обойти «Олимпиакос» по итогам текущего сезона не смогут.
Напомним, соперником «Шахтера» по 1/4 финала Лиги конференций станет нидерландский АЗ.
💥 Big week for 🇺🇦 Shakhtar who remains the only participant in direct 🔵 UCL race that's still alive in Europe!— Football Meets Data (@fmeetsdata) March 20, 2026
📈 They added +0.500 pts bonus for reaching 🟢 UECL QF.
🇺🇦 Shakhtar will qualify for 🔵 UCL directly if they win 🇺🇦 league 🏆 and:
🚫 🇬🇷 Olympiacos don't win 🇬🇷… pic.twitter.com/nYp4qRvpsg
Можемо спокійно відпочивати.
А якби навпаки, то третина українців би не могли заснуть
Треба забити АЗ 2-3 голи і можна "дурня клеїти"