Шахтер назвал сумму призовых в этом сезоне Лиги конференций. Это рекорд

Юрий Свиридов, один из директоров Шахтера, перед стартом команды в 1/8 финала Лиги конференций против Леха рассказал, что в этом розыгрыше турнира клуб уже заработал 10,3 млн евро призовых.

Лучший показатель среди всех клубов на этой стадии.

«В этой большой группе основного этапа мы были на шестом месте, а Страсбург – на первом, но мы заработали больше. За участие и за количество побед», – сказал Свиридов.

Шахтер сыграет против Леха 12 и 19 марта.