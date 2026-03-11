Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шахтер назвал сумму призовых в этом сезоне Лиги конференций. Это рекорд
Лига конференций
11 марта 2026, 16:12 | Обновлено 11 марта 2026, 16:35
Свиридов раскрыл сумму призовых

ФК Шахтер

Юрий Свиридов, один из директоров Шахтера, перед стартом команды в 1/8 финала Лиги конференций против Леха рассказал, что в этом розыгрыше турнира клуб уже заработал 10,3 млн евро призовых.

Лучший показатель среди всех клубов на этой стадии.

«В этой большой группе основного этапа мы были на шестом месте, а Страсбург – на первом, но мы заработали больше. За участие и за количество побед», – сказал Свиридов.

Шахтер сыграет против Леха 12 и 19 марта.

По теме:
Лех – Шахтер. Текстовая трансляция матча
ОФИЦИАЛЬНО. Дебютант УПЛ отдал полузащитника в клуб-сенсацию Кубка Украины
Известный нападающий Шахтера спрогнозировал путь команды в еврокубках
Юрий Свиридов Шахтер Донецк Лига конференций Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: NV.ua
Комментарии 3
