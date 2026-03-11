Лига конференций11 марта 2026, 16:12 | Обновлено 11 марта 2026, 16:35
1515
3
Шахтер назвал сумму призовых в этом сезоне Лиги конференций. Это рекорд
Свиридов раскрыл сумму призовых
11 марта 2026, 16:12 | Обновлено 11 марта 2026, 16:35
1515
Юрий Свиридов, один из директоров Шахтера, перед стартом команды в 1/8 финала Лиги конференций против Леха рассказал, что в этом розыгрыше турнира клуб уже заработал 10,3 млн евро призовых.
Лучший показатель среди всех клубов на этой стадии.
«В этой большой группе основного этапа мы были на шестом месте, а Страсбург – на первом, но мы заработали больше. За участие и за количество побед», – сказал Свиридов.
Шахтер сыграет против Леха 12 и 19 марта.
Сколько это в проценте к сумме купленных игроков с пляжей Рио за этот же период, огласите пожалуйста!
Показать Скрыть 1 ответ
Пафосно
