5000 километров за 7 дней. Шахтеру предстоит очень напряженная неделя

Ближайший календарь матчей для «Шахтера», который помимо выступлений в украинской Премьер-лиге продолжает представлять Украину в Лиге конференций, будет чрезвычайно сложным.

В грядущий четверг «горняки» в Кракове сыграют против АЗ Алкмаар в рамках 1/4 финала Лиги конференций, затем поедут в Черкассы на календарный матч УПЛ против ЛНЗ, а уже 16 апреля вновь сыграют с АЗ – ответный матч на выезде.

Как подсчитали в mackolik, только для того, чтобы провести указанные три матча «Шахтеру» предстоит преодолеть на автобусах и самолетах общую дистанцию более чем в 5000 километров.

Накануне «горняки» уже прибыли в Краков, где в четверг и сыграют первый матч против АЗ Алкмаар.