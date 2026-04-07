Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 5000 километров за 7 дней. Шахтеру предстоит очень напряженная неделя
Лига конференций
07 апреля 2026, 09:02
5000 километров за 7 дней. Шахтеру предстоит очень напряженная неделя

Без ротации команде Арды Турана вряд ли обойтись

facebook.com/fcshakhtar

Ближайший календарь матчей для «Шахтера», который помимо выступлений в украинской Премьер-лиге продолжает представлять Украину в Лиге конференций, будет чрезвычайно сложным.

В грядущий четверг «горняки» в Кракове сыграют против АЗ Алкмаар в рамках 1/4 финала Лиги конференций, затем поедут в Черкассы на календарный матч УПЛ против ЛНЗ, а уже 16 апреля вновь сыграют с АЗ – ответный матч на выезде.

Как подсчитали в mackolik, только для того, чтобы провести указанные три матча «Шахтеру» предстоит преодолеть на автобусах и самолетах общую дистанцию более чем в 5000 километров.

Накануне «горняки» уже прибыли в Краков, где в четверг и сыграют первый матч против АЗ Алкмаар.

По теме:
Источник: Реброва в сборной Украины может заменить тренер, создавший сказку
Футболисты украинского клуба планировали бойкотировать матч против ЛНЗ
«У каждого своя версия произошедшего»: Домчак – об эпизоде с Пономаренко
Шахтер Донецк АЗ Алкмаар Шахтер - АЗ Алкмаар Лига конференций ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Шахтер Украинская Премьер-лига автобусы самолет переезд (перелет) выбор редакции
Алексей Сливченко
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Названа сборная, с которой должна сыграть Украина. Брат по несчастью
Футбол | 06 апреля 2026, 09:28 16
Названа сборная, с которой должна сыграть Украина. Брат по несчастью
Названа сборная, с которой должна сыграть Украина. Брат по несчастью

Соперником украинской команды должна стать Дания

Бывший капитан сборной Украины стал президентом фейкового Шахтера
Футбол | 07 апреля 2026, 07:22 7
Бывший капитан сборной Украины стал президентом фейкового Шахтера
Бывший капитан сборной Украины стал президентом фейкового Шахтера

Игорь Петров получил должность в клубе из так называемой Донецкой народной республики

Источник: зафиксирована смерть экс-коуча Динамо и Шахтера
Футбол | 06.04.2026, 09:12
Источник: зафиксирована смерть экс-коуча Динамо и Шахтера
Источник: зафиксирована смерть экс-коуча Динамо и Шахтера
Известна позиция тренера Челси по поводу допингового скандала с Мудриком
Футбол | 07.04.2026, 06:32
Известна позиция тренера Челси по поводу допингового скандала с Мудриком
Известна позиция тренера Челси по поводу допингового скандала с Мудриком
В Румынии приняли решение по поводу Луческу. Завтра – важный день
Футбол | 06.04.2026, 18:46
В Румынии приняли решение по поводу Луческу. Завтра – важный день
В Румынии приняли решение по поводу Луческу. Завтра – важный день
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ребров прекратил отношения со знаменитым украинским футболистом
Ребров прекратил отношения со знаменитым украинским футболистом
06.04.2026, 05:32 4
Футбол
Арда Туран нашел для сборной Украины тренера, с которым придет успех
Арда Туран нашел для сборной Украины тренера, с которым придет успех
06.04.2026, 10:44 16
Футбол
Травма Ваната. Жирона и Цыганков нанесли поражение третьей команде Ла Лиги
Травма Ваната. Жирона и Цыганков нанесли поражение третьей команде Ла Лиги
06.04.2026, 23:55 8
Футбол
Известный украинский футболист расторг выгодный контракт в россии
Известный украинский футболист расторг выгодный контракт в россии
06.04.2026, 09:15 16
Футбол
Избежала баранки. Стародубцева проиграла Пегуле финал WTA 500 в Чарльстоне
Избежала баранки. Стародубцева проиграла Пегуле финал WTA 500 в Чарльстоне
05.04.2026, 21:32 22
Теннис
Шевченко выбрал позицию относительно будущего Реброва в сборной
Шевченко выбрал позицию относительно будущего Реброва в сборной
06.04.2026, 07:51 9
Футбол
Герой финала. Украинский вундеркинд принес Барселоне международный трофей
Герой финала. Украинский вундеркинд принес Барселоне международный трофей
06.04.2026, 16:23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем