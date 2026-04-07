5000 километров за 7 дней. Шахтеру предстоит очень напряженная неделя
Без ротации команде Арды Турана вряд ли обойтись
Ближайший календарь матчей для «Шахтера», который помимо выступлений в украинской Премьер-лиге продолжает представлять Украину в Лиге конференций, будет чрезвычайно сложным.
В грядущий четверг «горняки» в Кракове сыграют против АЗ Алкмаар в рамках 1/4 финала Лиги конференций, затем поедут в Черкассы на календарный матч УПЛ против ЛНЗ, а уже 16 апреля вновь сыграют с АЗ – ответный матч на выезде.
Как подсчитали в mackolik, только для того, чтобы провести указанные три матча «Шахтеру» предстоит преодолеть на автобусах и самолетах общую дистанцию более чем в 5000 километров.
Накануне «горняки» уже прибыли в Краков, где в четверг и сыграют первый матч против АЗ Алкмаар.
Ukrayna Premier Lig ve Konferans Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, 12 günde oynayacağı 4 maç için ciddi bir mesafe katedecek 👀 pic.twitter.com/AkviSmlbOn— mackolik (@mackolik) April 6, 2026
