ВИДЕО. Шахтер прибыл в Краков на матч 1/4 финала Лиги конференций
Горняки сыграют против нидерландского клуба АЗ Алкмаар
Донецкий Шахтер прибыл в польский Краков на матч 1/4 финала Лиги конференций.
Вечером 9 апреля состоится первый четвертьфинальный поединок между Шахтером и нидерландским клубом АЗ Алкмаар.
Игра пройдет на городском стадионе имени Хенрика Реймана в Кракова
Ранее подопечные Арды Турана одолели польский Лех Познань на стадии 1/8 финала (3:1 и 1:2). АЗ Алкмаар дважды обыграл Спарту из Праги (2:1, 4:0).
