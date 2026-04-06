ВИДЕО. Шахтер прибыл в Краков на матч 1/4 финала Лиги конференций

Донецкий Шахтер прибыл в польский Краков на матч 1/4 финала Лиги конференций.

Вечером 9 апреля состоится первый четвертьфинальный поединок между Шахтером и нидерландским клубом АЗ Алкмаар.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игра пройдет на городском стадионе имени Хенрика Реймана в Кракова

Ранее подопечные Арды Турана одолели польский Лех Познань на стадии 1/8 финала (3:1 и 1:2). АЗ Алкмаар дважды обыграл Спарту из Праги (2:1, 4:0).

