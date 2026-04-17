Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аналитики назвали явного фаворита Лиги конференций и оценили шансы Шахтера
Лига конференций
17 апреля 2026, 10:17 |
Аналитики назвали явного фаворита Лиги конференций и оценили шансы Шахтера

Донецкий клуб одолел нидерландский «АЗ Алкмаар» по сумме двух матчей и пробился в полуфинал

Лига чемпионов. Шахтер – Кристал Пэлас

В четверг 16 апреля, состоялись матчи Лиги конференций 2025/26, по итогам которых определились четыре претендента на победу в турнире.

Борьбу за титул продолжит и представитель Украины – донецкий «Шахтер» не сумел на выезде переиграть нидерландский «АЗ Алкмаар» (2:2), однако по сумме двух встреч «горняки» пробились в следующий раунд.

Аналитический портал Opta оценил шансы команд на выход в финал, а также назвал главного фаворита на победу в Лиге конференций в нынешнема сезоне.

Суперкомпьютер уверен, что обладателем престижного трофея станет английский «Кристал Пэлас» (46,89%), конкуренцию которому может составить французский «Страсбург» (28,06%).

Шансы команд на выход в финал:

  • Кристал Пэлас – 78,78%
  • Страсбург – 59,53%
  • Райо Вальекано – 40,47%
  • Шахтер – 21,22%

Шансы команд на победу в Лиге конференций:

  • Кристал Пэлас – 46,89%
  • Страсбург – 28,06%
  • Райо Вальекано – 16,80%
  • Шахтер – 8,25%
По теме:
Йожеф Сабо назвал команду, которая станет чемпионом Украинской Премьер-лиги
КОПОЛОВЕЦ: Заря, Динамо – не станут проблемой для Шахтера
«Для Динамо – цель очевидна». Экс-игрок сборной – о перспективах киевлян
Лига конференций Кристал Пэлас Шахтер Донецк Страсбург Райо Вальекано Opta
Николай Тытюк Источник: The Analyst
Оцените материал
(49)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Так і буде!
Ответить
+4
На папері все закономірно, адже Шахтар за грою виглядає найслабшою ланкою у цьому квартеті. Але окрім гри є ще багато чинників які впливають на результат, так що ще подивимось...А ще це відповідь нашим оптимістам: експертам, журналістам, фанатам і вболівальникам, як у єврофутболі сприймають команди з УПЛ.
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем