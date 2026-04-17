Аналитики назвали явного фаворита Лиги конференций и оценили шансы Шахтера
Донецкий клуб одолел нидерландский «АЗ Алкмаар» по сумме двух матчей и пробился в полуфинал
В четверг 16 апреля, состоялись матчи Лиги конференций 2025/26, по итогам которых определились четыре претендента на победу в турнире.
Борьбу за титул продолжит и представитель Украины – донецкий «Шахтер» не сумел на выезде переиграть нидерландский «АЗ Алкмаар» (2:2), однако по сумме двух встреч «горняки» пробились в следующий раунд.
Аналитический портал Opta оценил шансы команд на выход в финал, а также назвал главного фаворита на победу в Лиге конференций в нынешнема сезоне.
Суперкомпьютер уверен, что обладателем престижного трофея станет английский «Кристал Пэлас» (46,89%), конкуренцию которому может составить французский «Страсбург» (28,06%).
Шансы команд на выход в финал:
- Кристал Пэлас – 78,78%
- Страсбург – 59,53%
- Райо Вальекано – 40,47%
- Шахтер – 21,22%
Шансы команд на победу в Лиге конференций:
- Кристал Пэлас – 46,89%
- Страсбург – 28,06%
- Райо Вальекано – 16,80%
- Шахтер – 8,25%
