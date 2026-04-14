ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ попрощается с тренером. Команда борется за еврокубки
Андони Ираола летом покинет «Борнмут»
Испанский специалист Андони Ираола покинет «Борнмут» по окончанию сезона 2025/26. Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.
Соглашение между «вишнями» и 43-летним тренером истекает уже ближайшим летом. Работает в клубе он с 2023 года, под его управлением клуб установил рекорд по количеству набранных очков за один сезон АПЛ – 56.
В текущей кампании «вишни» уже успели набрать 45 пунктов, команда занимает девятое место. От зоны еврокубков подопечных Ираолы отделяет всего три очка.
Ранее Андони Ираола прокомментировал победу «Борнмута» над «Арсеналом».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
