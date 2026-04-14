ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ попрощается с тренером. Команда борется за еврокубки

Испанский специалист Андони Ираола покинет «Борнмут» по окончанию сезона 2025/26. Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

Соглашение между «вишнями» и 43-летним тренером истекает уже ближайшим летом. Работает в клубе он с 2023 года, под его управлением клуб установил рекорд по количеству набранных очков за один сезон АПЛ – 56.

В текущей кампании «вишни» уже успели набрать 45 пунктов, команда занимает девятое место. От зоны еврокубков подопечных Ираолы отделяет всего три очка.

