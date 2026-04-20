Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Турнирная таблица УПЛ. Шахтер вернул себе лидерство в чемпионате
Украина. Премьер лига
20 апреля 2026, 20:39 | Обновлено 20 апреля 2026, 20:44
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер вернул себе лидерство в чемпионате

Горняки в центральном матче тура минимально обыграли Полесье из Житомира

Турнирная таблица УПЛ. Шахтер вернул себе лидерство в чемпионате
ФК Шахтер

20 апреля завершился 24-й тур Украинской Премьер-лиги.

За 4 дня состоялись 8 поединков чемпионата Украины в элитном дивизионе.

В центральном матче тура Шахтер переиграл Полесье (1:0). ЛНЗ уступил Колосу (0:1). Горняки опережают ЛНЗ на три очка и имеют игру в запасе.

Динамо переиграло Зарю (3:1), Металлист 1925 взял верх над Кудровкой (1:0). Обе команды приблизились к Полесью на интервал в два очка.

Топ-6 УПЛ: Шахтер (54 очка), ЛНЗ (51), Полесье (46), Металлист 1925, Динамо (по 44), Кривбасс (40).

В опасной зоне: Кудровка (21), Рух (20), Александрия (12), Полтава (11). Две команды покинут УПЛ, еще две будут играть в переходном плей-офф.

🔹 Распределение мест в еврокубках 2026/27 по итогам УПЛ 2025/26:

  • Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд
  • Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й квалификационный раунд
  • 2-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й квалификационный раунд
  • 3-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й квалификационный раунд

⚽️ Украинская Премьер-лига. 23-й тур

  • 17.04. 15:30. Динамо – Заря – 3:1
  • 17.04. 18:00. Оболонь – Полтава – 1:1
  • 18.04. 13:00. Колос – ЛНЗ Черкассы – 1:0
  • 18.04. 15:30. Металлист 1925 – Кудровка – 1:0
  • 19.04. 13:00. Кривбасс – Рух – 3:0
  • 19.04. 15:30. Эпицентр – Карпаты – 0:0
  • 20.04. 13:00. Александрия – Верес – 0:3
  • 20.04. 18:00. Шахтер – Полесье – 1:0

Турнирная таблица УПЛ

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Шахтер Донецк 23 16 6 1 54 - 14 23.04.26 15:30 Заря - Шахтер Донецк20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк05.04.26 Шахтер Донецк 3:0 Рух Львов15.03.26 Шахтер Донецк 1:0 Металлист 192506.03.26 Александрия 0:1 Шахтер Донецк 54
2 ЛНЗ 24 16 3 5 35 - 15 26.04.26 15:30 ЛНЗ - Металлист 192518.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ21.03.26 Рух Львов 1:2 ЛНЗ14.03.26 ЛНЗ 2:0 Александрия 51
3 Полесье 24 14 4 6 41 - 16 26.04.26 18:00 Полесье - Оболонь20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье10.04.26 Полтава 0:4 Полесье05.04.26 Полесье 1:1 Верес18.03.26 Кудровка 0:2 Полесье14.03.26 Полесье 2:0 Кривбасс 46
4 Металлист 1925 24 12 8 4 30 - 13 26.04.26 15:30 ЛНЗ - Металлист 192518.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев04.04.26 Колос Ковалевка 0:0 Металлист 192519.03.26 Металлист 1925 2:0 Полтава 44
5 Динамо Киев 24 13 5 6 52 - 26 26.04.26 13:00 Кривбасс - Динамо Киев17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов19.03.26 Александрия 0:5 Динамо Киев13.03.26 Динамо Киев 2:1 Оболонь 44
6 Кривбасс 24 11 7 6 38 - 32 26.04.26 13:00 Кривбасс - Динамо Киев19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ21.03.26 Кривбасс 2:1 Эпицентр14.03.26 Полесье 2:0 Кривбасс 40
7 Колос Ковалевка 24 9 10 5 22 - 21 25.04.26 15:30 Колос Ковалевка - Полтава18.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка04.04.26 Колос Ковалевка 0:0 Металлист 192522.03.26 Верес 0:1 Колос Ковалевка15.03.26 Колос Ковалевка 1:1 Заря 37
8 Карпаты Львов 24 8 9 7 32 - 26 25.04.26 18:00 Рух Львов - Карпаты Львов19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов22.03.26 Карпаты Львов 4:0 Оболонь13.03.26 Полтава 0:4 Карпаты Львов 33
9 Заря 23 8 8 7 32 - 30 23.04.26 15:30 Заря - Шахтер Донецк17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр05.04.26 Оболонь 3:3 Заря15.03.26 Колос Ковалевка 1:1 Заря08.03.26 Заря 4:0 Полтава 32
10 Верес 24 7 8 9 22 - 29 27.04.26 15:30 Заря - Верес20.04.26 Александрия 0:3 Верес15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес11.04.26 Верес 2:0 Оболонь05.04.26 Полесье 1:1 Верес22.03.26 Верес 0:1 Колос Ковалевка 29
11 Оболонь 24 6 8 10 21 - 39 26.04.26 18:00 Полесье - Оболонь17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава11.04.26 Верес 2:0 Оболонь05.04.26 Оболонь 3:3 Заря22.03.26 Карпаты Львов 4:0 Оболонь13.03.26 Динамо Киев 2:1 Оболонь 26
12 Эпицентр 24 7 3 14 26 - 36 27.04.26 13:00 Эпицентр - Александрия19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка21.03.26 Кривбасс 2:1 Эпицентр15.03.26 Эпицентр 2:0 Рух Львов 24
13 Кудровка 24 5 6 13 25 - 39 26.04.26 18:00 Кудровка - Шахтер Донецк18.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка18.03.26 Кудровка 0:2 Полесье14.03.26 Кудровка 0:0 Верес 21
14 Рух Львов 24 6 2 16 17 - 39 25.04.26 18:00 Рух Львов - Карпаты Львов19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка05.04.26 Шахтер Донецк 3:0 Рух Львов21.03.26 Рух Львов 1:2 ЛНЗ15.03.26 Эпицентр 2:0 Рух Львов 20
15 Александрия 24 2 6 16 17 - 48 27.04.26 13:00 Эпицентр - Александрия20.04.26 Александрия 0:3 Верес11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия03.04.26 Полтава 3:3 Александрия19.03.26 Александрия 0:5 Динамо Киев14.03.26 ЛНЗ 2:0 Александрия 12
16 Полтава 24 2 5 17 20 - 61 25.04.26 15:30 Колос Ковалевка - Полтава17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава10.04.26 Полтава 0:4 Полесье03.04.26 Полтава 3:3 Александрия19.03.26 Металлист 1925 2:0 Полтава13.03.26 Полтава 0:4 Карпаты Львов 11
Николай Степанов
Таблиця майже ідеальна.
Динамо потрібно поборотись за шосте місце, зайняти його і таблиця буде ідеальна.
Так можна і завершувати сезон.
Так тримати!
Зарю нужно побеждать только так, и золото у нас!
Не ну с такими вливаниями, то стыдно было бы кротам не брать эту донную упл, а так то банкуйте 
Короче... за первые 0:2  Шахтёр получил полную сатисфакцию.  Прошлогодние 1:0 в КУ позволяют и сегодня зарабатывать в ЛК, а сегодняшние 1:0 - путь к новому чемпионству. Но пока только путь.
динамо повинне падати в середину таблиці
Хейтерам всем вопреки -
🎉⚒️Победили горняки!
А кто нашей ждал осечки -
Те утопятся пусть в речке!
🎆🎆🎆
Ликуют наши ⛰️терриконы:
Шахтёр идёт на первом месте!🥇🧡🖤
"Мы Чемпионы, Чемпионы!" -
Закричим все в мае вместе!😜🥳
Можна закінчувати чемпіонат, таблиця ідеальна 👌
Все вже зрозуміло. ЛНЗ друге. АТБ третє. А далі без різниці, всі мимо каси !!!!!!!
Коли грають судді результат завжди  1:0. Це закономірність Українського чемпіонату !!!!!!!   Пора вже до цього звикнути. Чемпіонство купляється за гроші !!!!!! Не буде в нас нормального чемпіонату і нормальної збірної ще років 15 поки не піде покоління корупціонерів !!!!!!!!
