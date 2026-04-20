Турнирная таблица УПЛ. Шахтер вернул себе лидерство в чемпионате

20 апреля завершился 24-й тур Украинской Премьер-лиги.

За 4 дня состоялись 8 поединков чемпионата Украины в элитном дивизионе.

В центральном матче тура Шахтер переиграл Полесье (1:0). ЛНЗ уступил Колосу (0:1). Горняки опережают ЛНЗ на три очка и имеют игру в запасе.

Динамо переиграло Зарю (3:1), Металлист 1925 взял верх над Кудровкой (1:0). Обе команды приблизились к Полесью на интервал в два очка.

Топ-6 УПЛ: Шахтер (54 очка), ЛНЗ (51), Полесье (46), Металлист 1925, Динамо (по 44), Кривбасс (40).

В опасной зоне: Кудровка (21), Рух (20), Александрия (12), Полтава (11). Две команды покинут УПЛ, еще две будут играть в переходном плей-офф.

🔹 Распределение мест в еврокубках 2026/27 по итогам УПЛ 2025/26:

Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд

Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й квалификационный раунд

2-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й квалификационный раунд

3-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й квалификационный раунд

⚽️ Украинская Премьер-лига. 23-й тур

17.04. 15:30. Динамо – Заря – 3:1

17.04. 18:00. Оболонь – Полтава – 1:1

18.04. 13:00. Колос – ЛНЗ Черкассы – 1:0

18.04. 15:30. Металлист 1925 – Кудровка – 1:0

19.04. 13:00. Кривбасс – Рух – 3:0

19.04. 15:30. Эпицентр – Карпаты – 0:0

20.04. 13:00. Александрия – Верес – 0:3

20.04. 18:00. Шахтер – Полесье – 1:0

