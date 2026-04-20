Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Калинина без проблем прошла в финальный раунд отбора тысячника в Мадриде
WTA
20 апреля 2026, 20:29
1124
2

Калинина без проблем прошла в финальный раунд отбора тысячника в Мадриде

В первом раунде квалификации Ангелина справилась с Мариной Бассольс

20 апреля 2026, 20:29 |
1124
2 Comments
Калинина без проблем прошла в финальный раунд отбора тысячника в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 110) прошла в финал квалификации грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, столице Испании.

На старте отбора украинка в двух сетах разгромила Марину Бассольс (Испания, WTA 183) за 1 час и 5 минут.

WTA 1000 Мадрид. Грунт. Квалификация

Марина Бассольс (Испания) – Ангелина Калинина (Украина) [16] – 2:6, 1:6

По теме:
Ангелина Калинина Марина Бассольс WTA Мадрид
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В США заявили, что украинский супертяж полностью изменил бокс
Бокс | 20 апреля 2026, 00:15 3
В США заявили, что украинский супертяж полностью изменил бокс
В США заявили, что украинский супертяж полностью изменил бокс

Ричард Торрес похвалил Александра Усика

Теннис | 20 апреля 2026, 15:47 0
Сыграет ли Алькарас на Мастерсе в Риме? Что известно
Сыграет ли Алькарас на Мастерсе в Риме? Что известно

Карлос снялся с тысячника в Мадриде из-за травмы запястья

Другие виды | 20.04.2026, 09:09
Колишня дружина Блохина спровоцировала истерику в росии
Колишня дружина Блохина спровоцировала истерику в росии
Футбол | 20.04.2026, 10:14
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, что он ушел так рано. Мог бы заиграть в Европе»
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, что он ушел так рано. Мог бы заиграть в Европе»
Футбол | 20.04.2026, 17:55
Катастрофа вице-чемпиона УПЛ. Команда все ближе к вылету
Катастрофа вице-чемпиона УПЛ. Команда все ближе к вылету
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Добре сьогодні дівчата-3 матчі,3 перемоги!
Ответить
+6
У Гелі попереду Слоник. Єдина перемога Калініной над Стівенс була саме тут чотири роки тому. "Можем повторить"?
Дві поразки на харді, але тоді Слоан була значно сильніше. При цьому всі зустрічі у впертій боротьбі.
Дарині випав шанс помститися бельгійці за Трнаву. Юля повинна обігрувати Паву, особливо як не візьме у голову, що може бути лакі лузером.
Наостанок випадок з розряду курйозів. Корпач вперше обіграла Соррібес-Тормо, до цього рахунок був 5:0 на користь іспанки, причому перша зустріч відбулася десять років тому.
Ответить
+2
Популярные новости
Победил украинский теннис! Костюк одолела Подрез и завоевала трофей в Руане
Победил украинский теннис! Костюк одолела Подрез и завоевала трофей в Руане
19.04.2026, 18:00 31
Теннис
Свитолина проиграла Муховой и не сумела выйти в финал WTA 500 в Штутгарте
18.04.2026, 17:25 44
Теннис
Решение принято. Лунин получил топ-предложение и выбрал, за кого играть
20.04.2026, 08:22 8
Футбол
В чемпионской гонке всё только начинается. Арсенал уступил Манчестер Сити
19.04.2026, 20:26 27
Футбол
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Не хочу видеть эту команду в футболе»
19.04.2026, 09:42 2
Футбол
Источник: Клопп готов возглавить Реал, однако поставил условие по Лунину
19.04.2026, 11:34 8
Футбол
Стало известно, сколько заработала Свитолина за полуфинал в Штутгарте
18.04.2026, 21:23 2
Теннис
Шовковский получил официальное предложение возглавить команду
20.04.2026, 07:00 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем