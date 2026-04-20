Калинина без проблем прошла в финальный раунд отбора тысячника в Мадриде
В первом раунде квалификации Ангелина справилась с Мариной Бассольс
20 апреля 2026, 20:29 |
1124
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 110) прошла в финал квалификации грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, столице Испании.
На старте отбора украинка в двух сетах разгромила Марину Бассольс (Испания, WTA 183) за 1 час и 5 минут.
WTA 1000 Мадрид. Грунт. Квалификация
Марина Бассольс (Испания) – Ангелина Калинина (Украина) [16] – 2:6, 1:6
Дві поразки на харді, але тоді Слоан була значно сильніше. При цьому всі зустрічі у впертій боротьбі.
Дарині випав шанс помститися бельгійці за Трнаву. Юля повинна обігрувати Паву, особливо як не візьме у голову, що може бути лакі лузером.
Наостанок випадок з розряду курйозів. Корпач вперше обіграла Соррібес-Тормо, до цього рахунок був 5:0 на користь іспанки, причому перша зустріч відбулася десять років тому.