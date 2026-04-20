Калинина без проблем прошла в финальный раунд отбора тысячника в Мадриде

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 110) прошла в финал квалификации грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, столице Испании.

На старте отбора украинка в двух сетах разгромила Марину Бассольс (Испания, WTA 183) за 1 час и 5 минут.

WTA 1000 Мадрид. Грунт. Квалификация

Марина Бассольс (Испания) – Ангелина Калинина (Украина) [16] – 2:6, 1:6