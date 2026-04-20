Саарреализм: Эльферсберг под музыку Вагнера мчится в Бундеслигу

Побоища, убийственные неурожаи, суровый голод, истребляющие эпидемии, сожжение ведьм – история земли Саар богата разнообразными, в том числе и чудовищными событиями. Если затронуть футбольную историографию, то был в истории Саара период, когда он как самостоятельное государственное образование выступал на международной арене, в частности в отборе к чемпионату мира-1954. Тогда под руководством Гельмута Шена (будущего мультипризера мундиалей во главе сборной ФРГ: и 1-е, и 2-е, и 3-е место – в его коллекции) саарцы в своей отборочной группе опередили Норвегию (она была, конечно, не сравнима с нынешней, но все-таки…), однако вполне предсказуемо уступили… Западной Германии и в финальную стадию не попали. Напомнить, кто тогда стал чемпионом мира? Да, вы правы, именно сборная ФРГ.

Что такое Саар? Чтобы вы понимали, в свое время во Втором Рейхе (не путать с печально известным Третьим) на этот регион приходилось 20% выплавленной стали. Постепенно на этой основе закалялась саарская мощь. Французская зона оккупации после 1945-го? Да, отделенный от Германии регион под протекторатом Франции некоторое время самостоятельно выступал на международной спортивной арене. Однако результатом заключения так называемого Люксембургского соглашения в конце 1956 г. явилось то, что с 1 января 1957 г. Саар стал федеральной землей в составе ФРГ. С тех пор в Германии принято измерять площадь чего-либо в саарах. К примеру, Швейцария – это 16 сааров. А как насчет того, чтобы измерять силы футбольных клубов? Сколько сааров, например, включает в себя «Бавария» или «Байер»? В этом контексте можно применить шкалу рыночной стоимости игроков. Однако сравнивать саарский клуб «Эльферсберг», наводящий шороху в Бундеслиге 2, все-таки лучше не с грандами Бундеслиги 1, а с непосредственными конкурентами во втором по силе футбольном дивизионе Германии.

«Наш Саарланд, наш родной город, наш Эльф!» – слоган-визитка фанатов «Эльферсберга», где последнее слово – и ник любимой команды, и обозначение одиннадцати игроков, если использовать тамошний диалект. «Эльферсберг» интересен только нашим болельщикам», – говорят топ-менеджеры саарского клуба, намекая на свою культивированную провинциальность. Да и нередко гостевые фаны на «Урсафарм-арене» своей численностью и количеством флагов-баннеров, по крайней мере, не уступают домашним. Яркие примеры – недавние матчи против «Шальке» и «Карлсруэ». Аудитория в 9307 зрителей, как на матче против «Карлсруэ», – это супераншлаг для «Эльферсберга». Впрочем, как говорится, тихой сапой. Во всяком случае, когда фаны домашней команды затянули под занавес матча «Allez, allez, allez!» на мотив знаменитого хита фанатов «Ливерпуля», то даже гостевые болельщики прониклись этой атмосферой. Правда, в ливерпудлианском варианте упоминаются, например, Боб Пейсли и Билл Шенкли – архитекторы славных побед «красных». Таких громких имен в истории «Эльфа» пока не было, чего уж скрывать, но…

Да, по стоимости своего состава команда в черно-белых футболках занимает аж 12-е место в Бундеслиге 2. Как пишут обозреватели, «по сравнению с «Гертой» или «Шальке» клуб «Эльферсберг» работает в другой финансовой вселенной». Что говорить, в предсезонье клуб тратит в целом на усиление чуть более 3-миллионной суммы. Просто просадить деньги – для «Эльфа» не вариант. Однако по состоянию на сегодня «Эльферсберг» идет 3-м в турнирной таблице, реально претендуя если и не на прямое попадание в Бундеслигу 1 (для этого нужно занять одно из двух первых мест), то по крайней мере на место, дающее право принять участие в переходных матчах. Правда, в прошлом году у «Эльферсберга» уже был отрицательный опыт подобных игр. Но не будем сегодня о грустном, поговорим лучше о нынешнем сезоне.

Парадокс или нет, но среди первой 20-ки лучших игроков Бундеслиги 2 по оценкам различных статистических порталов вы не найдете ни одного игрока «Эльфа». В то же время, по среднекомандным оценкам подопечные Винсента Вагнера держатся на 3–4-м месте, то есть это сопоставимо с их местом в турнирке. Это свидетельствует о подчеркнутом командном взаимодействии, а значит, и о том, что команда сугубо тренерская. Вагнер пришел вместо Хорста Штеффена, возглавлявшего «Эльф» длительное время и добившегося с ним незаурядных успехов, очень быстро поднимаясь вверх по ступенькам немецкого футбола. Но, в конце концов, Штеффен пошел на повышение в «Вердер».

Винсент Вагнер

Новый же наставник саарского клуба относительно тактики, по мнению многих, придерживается принципа: «Если не сломано, то и не чини». Однако некоторые штрихи Винсент Вагнер все же позволил себе внести. 40-летний уроженец Нордхаузена, что в Тюрингии, Вагнер успешно претворяет в жизнь тактическую схему 4–2–3–1. Самое сильное звено каждый раз разное. Скажем, в матче против «Карлсруэ» лучше всех проявил себя автор дубля Иммануэль Ферай (оценка 9,4 от sofascore.com). Трибуны устроили ему настоящую овацию во время замены. Впрочем, умалять заслуги левого вингера Тома Циммершида и правого вингера Лукаса Петкова я бы также не стал. Они приняли участие в голевых атаках, а Циммершид и сам отличился голом. Отмечу и ювелирную подачу с левого фланга Лассе Гюнтера (защитник, отнюдь не чурающийся подключений к атакам), которая, в конце концов, вылилась в классный ассист. Ну и мелодия, которую включают на стадионе «Урсафарм» после голов хозяев, – знаменитая Freed from desire. А слова из куплета этой песни характеризуют эволюцию чувств фан-сообщества «Эльфа»: «Хотят все большего, люди просто хотят все большего».

Вагнер после победы со счетом 3:0 над «Карлсруэ» сказал, что «лучшего и не пожелаешь». К сожалению, перед этим принципиальный домашний матч против «Шальке» «Эльф» проиграл (1:2), хотя и имел определенное время численное преимущество. Тогда Вагнер отметил, что его подопечные были «слишком жадными». Что это значит? А это как раз и есть некоторое отклонение от командного футбола и строгой тактической дисциплины. Вероятно, матч с гельзенкирхенцами, собравший многочисленную телеаудиторию, послужил некоторым игрокам саарской команды поводом прорекламировать свои личные возможности. Но в «Эльферсберге» Вагнера это так не работает. Ведь в таком случае ломаются детали командного механизма, и он сбоит и пробуксовывает. А то, что гельзенкирхенский фаворит выиграл с большущим трудом, отнюдь не является утешением для саарцев.

Что интересно, четверка защитников в команде Вагнера расположена очень широко: двое центрдефов на краях штрафной, а двое фланговых защитников – на краю поля. Вратарь при таких условиях активно вовлечен в игру в пас. Дуэт опорников – наоборот – располагается очень узко и к тому же не слишком далеко от центральных защитников. А как насчет атаки? Здесь есть интересный момент. Владение мячом? Этим наставник не особо проникается. Для Вагнера атака – это цепь закономерностей, которая предусматривает быстрые, но не слишком длинные передачи. Впрочем, если разбирать философию пасов команды Вагнера, то мы увидим, что в почете здесь диагональные передачи. Почему? Вагнер утверждает, что они сбивают соперника с толку, ведь постоянно заставляют переключать свое внимание на другую сторону поля. А сделать это оппоненты успевают не всегда. Этот подход можно назвать принципом диагональных стремянок. Обратил внимание и на такой интересный момент. Во время атак игроки команды в черно-белых футболках пытаются располагаться треугольником неподалеку от владеющего мячом игрока. В свою очередь, тот, кто отдал пас, обязательно продолжает после этого свое движение вперед. Так на поле образуется своего рода звездочка (по крайней мере, аналитики зовут ее именно так), что увеличивает шансы быстро вернуть мяч, если паче чаяния он будет потерян.

Когда же «Эльферсберг» стоит в позиционной обороне, то с трибун четко видна расстановка 4–2–4 и добросовестная работа в отборе. Если саарцы являются явными фаворитами в матче, то применяют как можно более интенсивный прессинг. Интересно, что в прессинге участвуют нападающий и два вингера, а вот игрок, располагающийся под нападающим, как правило, освобожден от этого труда, вместе с тем, пристально следит за попытками защитников команд-соперниц выйти из-под прессинга с помощью средних передач.

Работа команды как единого механизма – это, вероятно, единственный способ добиться результата, когда не хватает индивидуального класса. Собственно, иллюстрацией определенной малоопытности (и в то же время безумного желания) стали забавные эпизоды в матче против «Карлсруэ». Неумение Яна Гиамеры бросить аут по правилам, травма Давида Моквы (привела к замене, в конце концов), которую он получил после того, как пнул ногой траву у ворот команды-соперницы (один из телекомментаторов назвал эту ситуацию «сюром»), и наступление Лукаса Петкова на мяч в быстрой контратаке (причина, вероятно, в том, что он перебирал несколько вариантов решения, и от этого калейдоскопа мыслей забыл о самом мяче). Впрочем, даже эти несуразицы не помешали команде Вагнера одержать победу с крупным счетом. Саарреализм соседствует с сюрреализмом! В этом же контексте, кстати, можно упомянуть и 50%-ный показатель реализации пенальти в сезоне.

Еще несколько лет назад президент «Эльферсберга» Доминик Хольцер (бывший футболист и владелец фармацевтического концерна URSAPHARM) подчеркивал: «Мы не рассматриваем пребывание в Бундеслиге 2 как чистую авантюру, а попытаемся консолидировать наши ресурсы, чтобы закрепиться на том уровне». Теперь эти слова могут вызвать улыбку, ведь реальность такова, что команда, представляющая самый маленький населенный пункт (в Шпизен-Эльферсберге проживает около 13 000 человек) в двух сильнейших немецких лигах, громко стучится в дверь высшего дивизиона. Авантюра может быть куда больше, да?

Когда смотришь трансляции матчей с домашней арены «Эльферсберга», обязательно обращаешь внимание на строительный кран, возвышающийся как раз напротив центральной линии футбольного поля вблизи стадиона. По-моему, это символично, ведь построение команды продолжается. Пока заложен только фундамент, однако и его может хватить, чтобы в следующем сезоне дебютировать в соревновании лучших команд Германии. People just want more and more (перевод – несколькими абзацами выше), не правда ли?

Алексей РЫЖКОВ