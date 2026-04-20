Будущий соперник Шахтера в полуфинале ЛК сыграл боевой матч АПЛ
Кристал Пэлас и Вест Хэм разошлись миром, гол Исмаила Сарра не был засчитан
20 апреля состоялся матч 33-го тура Английской Премьер-лиги между Кристалл Пелес и Вест Гэмом.
Поединок в Лондоне на стадионе Селхерст Парк завершился без забитых мячей (0:0).
Во втором тайме Исмаила Сарр, выйдя на замену, отправил мяч в ворота молотобойцев, однако взятие ворот было отменено из-за игры рукой Жана-Филиппа Матеты.
Орлы идут на 13-й позиции (43 очка), а Вест Хэм ведет борьбу за выживание (33 очка, 17-я позиция).
Кристал Пелас сыграет с Шахтером в полуфинале Лиги конференций (30 апреля и 7 мая).
Английская Премьер-лига. 33-й тур
20 апреля 2026 года. Лондон (Англия)
Кристал Пелес – Вест Хэм – 0:0
