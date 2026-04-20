Будущий соперник Шахтера в полуфинале ЛК сыграл боевой матч АПЛ

20 апреля 2026, 23:59 | Обновлено 21 апреля 2026, 00:05
Getty Images/Global Images Ukraine

20 апреля состоялся матч 33-го тура Английской Премьер-лиги между Кристалл Пелес и Вест Гэмом.

Поединок в Лондоне на стадионе Селхерст Парк завершился без забитых мячей (0:0).

Во втором тайме Исмаила Сарр, выйдя на замену, отправил мяч в ворота молотобойцев, однако взятие ворот было отменено из-за игры рукой Жана-Филиппа Матеты.

Орлы идут на 13-й позиции (43 очка), а Вест Хэм ведет борьбу за выживание (33 очка, 17-я позиция).

Кристал Пелас сыграет с Шахтером в полуфинале Лиги конференций (30 апреля и 7 мая).

Английская Премьер-лига. 33-й тур

20 апреля 2026 года. Лондон (Англия)

Кристал Пелес – Вест Хэм – 0:0

