В понедельник, 20 апреля, состоится поединок 33-го тура чемпионата Англии между Кристал Пэлас и Вест Гэмом.

По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Кристал Пэлас

Вполне приемлемые результаты показывает коллектив Оливера Гласнера в текущем сезоне. После 32 туров Премьер-лиги на балансе «орлов» есть 42 зачетных пункта, которые пока позволяют им находиться на 13-й позиции турнирной таблицы. Однако даже от топ-6 расстояние не критично и составляет 6 баллов за 7 матчей до завершения чемпионата. В Кубке Англии действующий обладатель трофея совсем не поразил, вылетев на стадии 1/32 финала после поражения против полупрофессионального «Максфилда».

Довольно уверенно шагают англичане в Лиге конференций.

Коллектив уже смог квалифицироваться в полуфинал, выбив на своем пути «Зринские», «АЭК Ларнака» и «Фиорентину». В 1/2 «Кристалл Пэлас» ждет поединок против донецкого «Шахтера».

Вест Хэм

В текущем сезоне «мотобойцы» в очередной раз продолжают борьбу за выживание в элите английского футбола. За 32 игры Премьер-лиги «Вест Хэму» удалось набрать 32 балла, благодаря которым он зара находится на 17-м месте турнирной таблицы. Расстояние от зоны вылета мизерное – 1 очко, но клуб имеет 1 игру в запасе.

В Кубке Англии коллектив одолел «КПР», «Бертон Альбион» и «Брентфорд», однако вылетел на стадии 1/4 финала после поражения в серии пенальти против «Лидса».

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами полное преимущество имеет «Кристалл Пэлас». На балансе «орлов» за этот отрезок есть 4 победы, а «Вест Хэму» удалось торжествовать только 1 раз.

Интересные факты

«Кристал Пэлас» не проигрывает на собственном стадионе уже 6 матчей подряд.

«Вест Хэм» пропускал в 5/7 предыдущих матчах.

За последние 6 домашних игр «Кристалл Пэлас» пропустил только 1 гол.

Прогноз Sport.ua: тотал менее 3 с коэффициентом 1.5 по линии БК betking.