Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Кристал Пэлас – Вест Хэм – 0:0. Не засчитан гол соперников Шахтера. Видео
Чемпионат Англии
Кристал Пэлас
20.04.2026 22:00 – FT 0 : 0
Вест Хэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
21 апреля 2026, 09:29 | Обновлено 21 апреля 2026, 09:59
30
0

Кристал Пэлас – Вест Хэм – 0:0. Не засчитан гол соперников Шахтера. Видео

Смотрите видеообзор матча 33-го тура Английской Премьер-лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

20 апреля состоялся матч 33-го тура Английской Премьер-лиги.

Игра в Лондоне на стадионе Селхерст Парк между Кристал Пэлас и Вест Хэмом завершилась вничью (0:0).

Во втором тайме Исмаила Сарр, выйдя на замену, отправил мяч в ворота молотобойцев, однако взятие ворот было отменено из-за игры рукой Жана-Филиппа Матеты.

Орлы идут на 13-й позиции (43 очка), а Вест Хэм ведет борьбу за выживание (33 очка, 17-я позиция).

Кристал Пэлас сыграет с Шахтером в полуфинале Лиги конференций (30 апреля и 7 мая).

Английская Премьер-лига. 33-й тур

20 апреля 2026 года. Лондон (Англия)

Кристал Пэлас – Вест Хэм – 0:0

По теме:
Николай Степанов
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем