Кристал Пэлас – Вест Хэм – 0:0. Не засчитан гол соперников Шахтера. Видео
20 апреля состоялся матч 33-го тура Английской Премьер-лиги.
Игра в Лондоне на стадионе Селхерст Парк между Кристал Пэлас и Вест Хэмом завершилась вничью (0:0).
Во втором тайме Исмаила Сарр, выйдя на замену, отправил мяч в ворота молотобойцев, однако взятие ворот было отменено из-за игры рукой Жана-Филиппа Матеты.
Орлы идут на 13-й позиции (43 очка), а Вест Хэм ведет борьбу за выживание (33 очка, 17-я позиция).
Кристал Пэлас сыграет с Шахтером в полуфинале Лиги конференций (30 апреля и 7 мая).
