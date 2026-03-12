Бенефис Вальверде за Реал, феерия ПСЖ, спасение Арсенала, успех Свитолиной
Главные новости за 11 марта на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 11 марта.
1. Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги первых матчей: разгром от Реала, шоу в Париже
ПСЖ, Реал и Буде-Глимт получили гандикап в 3 мяча перед ответными играми
2A. Хет-трик Вальверде и ассист вратаря. Реал разгромил Манчестер Сити
Манчестер Сити без шансов проиграл Реалу в первом матче 1/8 финала ЛЧ
2B. Грузинский вираж. ПСЖ в матче ЛЧ дожал Челси на своем поле
Команда Луиса Энрике получила уверенность перед ответным матчем в Лондоне
2C. Неоднозначное решение. Арсенал вырвал ничью у Байера в матче 1/8 финала ЛЧ
Игра завершилась со счетом 1:1, на 89-й минуте Кай Хаверц забил с пенальти
2D. Сказка продолжается. Заявка на четвертьфинал ЛЧ: Буде-Глимт разбил Спортинг
Норвежцы переиграли львов 3:0, оформив комфортный гандикап
3A. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо дозаявило на сезон нападающего-легионера
Динамо заявило на УПЛ 18-летнего малийца Саване Усмана
3B. ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник Динамо ушел в аренду в другой клуб УПЛ
Валентин Рубчинский стал игроком львовских Карпат
3C. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо нашло клуб для игрока, не входившего в планы Костюка
Самба Диалло за львовский Рух будет выступать на правах аренды
4A. Арда ТУРАН: «Шахтер ждет очень сложный матч. Похожая футбольная философия»
Коуч Шахтера дал пресс-конференцию перед игрой Лиги конференций с Лехом
4B. ФОТО. Шахтер провел открытую тренировку накануне матча против Леха
Горняки 12 марта сыграют поединок 1/8 финала Лиги конференций
5A. Неприятная новость для сборной Украины. Ключевой игрок не сыграет со шведами
Защитник Шахтера Николай Матвиенко получил травму
5B. Иран отказался от участия на чемпионате мира 2026
С соответствующим заявлением выступил министр спорта страны
6. 30 очков Ягуповой не помогли. Сборная Украины проиграла команде Черногории
Украинские баскетболистки провалили 4-ю четверть матча отбора ЧЕ
7A. Свитолина разгромила чешку и досрочно вышла в четвертьфинал Индиан-Уэллс
Элина переиграла Катерину Синякову, которая отказалась от игры во втором сете
7B. Калинина разгромила обидчицу Завацкой на старте третьего турнира в Анталье
Ангелина уверенно переиграла Елену Приданкину в 1/16 финала WTA 125
8. Обострение борьбы, последние смешанные эстафеты и внимание к французам
Анонс 8-го этапа Кубка мира по биатлону в эстонском Отепяя
9A. Паралимпиада. Украинцу не хватило 10 сек до медали в лыжной гонке 10 км
Дмитрий Суярко занял 5-е место, а Игорь Кравчук финишировал на 9-й позиции
9B. Засуха без наград. Медальный зачет Паралимпиады: Украина – на 7-й позиции
За последние три дня сине-желтая команда не взяла ни одной награды
10. Шахтер – молодая команда, но его опыт в еврокубках несопоставим с Лехом
Подопечные Арды Турана должны проходить поляков, иначе это будет сенсация
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
С соответствующим заявлением выступил министр спорта страны
Украинский полузащитник «Гурника» считает, что судьба противостояния решится в ответном матче