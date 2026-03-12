Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
12 марта 2026, 11:35 | Обновлено 12 марта 2026, 12:00
Бенефис Вальверде за Реал, феерия ПСЖ, спасение Арсенала, успех Свитолиной

Главные новости за 11 марта на Sport.ua

Бенефис Вальверде за Реал, феерия ПСЖ, спасение Арсенала, успех Свитолиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Вальверде

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 11 марта.

1. Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги первых матчей: разгром от Реала, шоу в Париже
ПСЖ, Реал и Буде-Глимт получили гандикап в 3 мяча перед ответными играми

2A. Хет-трик Вальверде и ассист вратаря. Реал разгромил Манчестер Сити
Манчестер Сити без шансов проиграл Реалу в первом матче 1/8 финала ЛЧ

2B. Грузинский вираж. ПСЖ в матче ЛЧ дожал Челси на своем поле
Команда Луиса Энрике получила уверенность перед ответным матчем в Лондоне

2C. Неоднозначное решение. Арсенал вырвал ничью у Байера в матче 1/8 финала ЛЧ
Игра завершилась со счетом 1:1, на 89-й минуте Кай Хаверц забил с пенальти

2D. Сказка продолжается. Заявка на четвертьфинал ЛЧ: Буде-Глимт разбил Спортинг
Норвежцы переиграли львов 3:0, оформив комфортный гандикап

3A. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо дозаявило на сезон нападающего-легионера
Динамо заявило на УПЛ 18-летнего малийца Саване Усмана

3B. ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник Динамо ушел в аренду в другой клуб УПЛ
Валентин Рубчинский стал игроком львовских Карпат

3C. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо нашло клуб для игрока, не входившего в планы Костюка
Самба Диалло за львовский Рух будет выступать на правах аренды

4A. Арда ТУРАН: «Шахтер ждет очень сложный матч. Похожая футбольная философия»
Коуч Шахтера дал пресс-конференцию перед игрой Лиги конференций с Лехом

4B. ФОТО. Шахтер провел открытую тренировку накануне матча против Леха
Горняки 12 марта сыграют поединок 1/8 финала Лиги конференций

5A. Неприятная новость для сборной Украины. Ключевой игрок не сыграет со шведами
Защитник Шахтера Николай Матвиенко получил травму

5B. Иран отказался от участия на чемпионате мира 2026
С соответствующим заявлением выступил министр спорта страны

6. 30 очков Ягуповой не помогли. Сборная Украины проиграла команде Черногории
Украинские баскетболистки провалили 4-ю четверть матча отбора ЧЕ

7A. Свитолина разгромила чешку и досрочно вышла в четвертьфинал Индиан-Уэллс
Элина переиграла Катерину Синякову, которая отказалась от игры во втором сете

7B. Калинина разгромила обидчицу Завацкой на старте третьего турнира в Анталье
Ангелина уверенно переиграла Елену Приданкину в 1/16 финала WTA 125

8. Обострение борьбы, последние смешанные эстафеты и внимание к французам
Анонс 8-го этапа Кубка мира по биатлону в эстонском Отепяя

9A. Паралимпиада. Украинцу не хватило 10 сек до медали в лыжной гонке 10 км
Дмитрий Суярко занял 5-е место, а Игорь Кравчук финишировал на 9-й позиции

9B. Засуха без наград. Медальный зачет Паралимпиады: Украина – на 7-й позиции
За последние три дня сине-желтая команда не взяла ни одной награды

10. Шахтер – молодая команда, но его опыт в еврокубках несопоставим с Лехом
Подопечные Арды Турана должны проходить поляков, иначе это будет сенсация

Барселона спасла игру в ЛЧ, неудача Ливерпуля, скандал с Вернидубом
Скандал с судейством, драма для Ярмолюка, гол Русина, успех Свитолиной
Победа Динамо, трофей Калининой, золото Чепурного, бронзовые эстафеты ЮЧМ
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Сообщить об ошибке

