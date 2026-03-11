Неоднозначное решение. Арсенал вырвал ничью у Байера в матче 1/8 финала ЛЧ

Байер и Арсенал не сумели определить сильнейшего в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26.

Поединок, который прошел на стадионе Бай-Арена в Леверкузене, завершился со счетом 1:1.

Лига чемпионов 2025/26. 1/8 финала

Первый матч. 11 марта

Байер (Германия) – Арсенал (Англия) – 1:1

Гол: Андрих, 46 – Хаверц, 89 (пен.)

Байер: Янис Бласвих, Джарелл Куанса, Алекс Гримальдо, Эдмон Тапсоба, Роберт Андрих, Эсекиэль Паласиос (Игнасио Фернандес, 82), Алеш Гарсия, Ибрагим Маза (Малик Тилльман, 74), Кристиан Кофане, Мартен Террье (Йонас Хофманн, 82), Эрнест Поку

Арсенал: Давид Райя, Габриэль, Юрриен Тимбер, Пьеро Инкапье, Вильям Салиба, Мартин Субименди, Деклан Райс, Эберечи Эзе (Габриэль Жезус, 82), Виктор Дьёкереш (Каи Хавертц, 74), Букайо Сака (Чуквунонсо Мадуэке, 60), Габриэл Мартинелли

Предупреждения: Роберт Андрих (2), Эрнест Поку (58), Эсекиэль Паласиос (63), Алекс Гримальдо (90+4) – Габриэл Мартинелли (26), Мартин Субименди (69), Каи Хавертц (90+4)

