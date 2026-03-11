Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
11 марта 2026, 21:39 | Обновлено 11 марта 2026, 22:31
Неоднозначное решение. Арсенал вырвал ничью у Байера в матче 1/8 финала ЛЧ

Встреча завершилась со счетом 1:1, на 89-й минуте Кай Хаверц забил гол с пенальти

11 марта 2026, 21:39 | Обновлено 11 марта 2026, 22:31
Неоднозначное решение. Арсенал вырвал ничью у Байера в матче 1/8 финала ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Байер и Арсенал не сумели определить сильнейшего в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26.

Поединок, который прошел на стадионе Бай-Арена в Леверкузене, завершился со счетом 1:1.

Лига чемпионов 2025/26. 1/8 финала

Первый матч. 11 марта

Байер (Германия) – Арсенал (Англия) – 1:1

Гол: Андрих, 46 – Хаверц, 89 (пен.)

Байер: Янис Бласвих, Джарелл Куанса, Алекс Гримальдо, Эдмон Тапсоба, Роберт Андрих, Эсекиэль Паласиос (Игнасио Фернандес, 82), Алеш Гарсия, Ибрагим Маза (Малик Тилльман, 74), Кристиан Кофане, Мартен Террье (Йонас Хофманн, 82), Эрнест Поку

Арсенал: Давид Райя, Габриэль, Юрриен Тимбер, Пьеро Инкапье, Вильям Салиба, Мартин Субименди, Деклан Райс, Эберечи Эзе (Габриэль Жезус, 82), Виктор Дьёкереш (Каи Хавертц, 74), Букайо Сака (Чуквунонсо Мадуэке, 60), Габриэл Мартинелли

Предупреждения: Роберт Андрих (2), Эрнест Поку (58), Эсекиэль Паласиос (63), Алекс Гримальдо (90+4) – Габриэл Мартинелли (26), Мартин Субименди (69), Каи Хавертц (90+4)

Видеообзор матча

События матча

89’
ГОЛ ! С пенальти забил Каи Хавертц (Арсенал).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Андрих (Байер), асcист Алекс Гримальдо.
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 10
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
_ Moore
Сюжет - такий самий, один в один як  вчора  в матчі Нюкасл - Барса. Хіба  що вчора пеналь був більш явним, а сьогодні - дорисований з більшою художністю, ніж вчора.
Ответить
+5
Harun Bakircioğlu
Нонни Мордюкэ очевидно нарисовал, картинно подобрал ногу и рухнул. Очередной пример, что если судейка хочет сделать какаху, то тут и ВАР не поможет.
Ответить
+4
pol-55
Не пенальті,а якийсь пеняль,аж зло бере на тих суддів.
Ответить
+3
Serhio Romano
Арсенал играл как дерьмо
Ответить
+2
Перший Серед Рівних в бані
Ну вы поймите, просто Арсенал в этом году должен выиграть Лигу Чемпионов. Об этом все говорят и все его к этому ведут, в т.ч. и уефа с судьями. 
Прошу отнестись с пониманием! 
Болельщики соперников, не обижайтесь! Ну просто так надо!
Ответить
0
avk2307
Не дивився гру . Але розумію з коментів що вчорашній сценарій.
Ответить
0
Igor 🇺🇦 Київ
Уявляю в якому розпачі футболісти Баєра
Ответить
0
Sashko57
Це що було? 
Ответить
0
Igor 🇺🇦 Київ
Вітаю Арсенал з подарунком
Ответить
0
Liverpool777
Тягнуть лайно лондонське, як можуть 
Ответить
-2
