Леверкузенский Байер забил гол в ворота лондонского Арсенала в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26.

На 46-й минуте ворота канониров головой поразил Роберт Андрих. Ассист на немецкого хавбек отдал Алекс Гримальдо.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Байер сделал счет 1:0 после розыгрыша углового – фирминное оружие Арсенала, который забил немало мячей именно с корнера.

Байер и Арсенал начали поединок 11 марта в 19:45 по Киеву на стадионе Бай-Арене в Леверкузене.

❗️ ВИДЕО. Оружием соперника. Байер забил гол Арсеналу после розыгрыша углового

Getty Images/Global Images Ukraine

