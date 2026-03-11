Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Оружием соперника. Байер забил гол Арсеналу после розыгрыша углового
Лига чемпионов
11 марта 2026, 20:56 | Обновлено 11 марта 2026, 21:14
153
0

ВИДЕО. Оружием соперника. Байер забил гол Арсеналу после розыгрыша углового

Роберт Андрих вывел леверкузенскую команду вперед в первом матче 1/8 финала ЛЧ

11 марта 2026, 20:56 | Обновлено 11 марта 2026, 21:14
153
0
ВИДЕО. Оружием соперника. Байер забил гол Арсеналу после розыгрыша углового
Getty Images/Global Images Ukraine

Леверкузенский Байер забил гол в ворота лондонского Арсенала в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26.

На 46-й минуте ворота канониров головой поразил Роберт Андрих. Ассист на немецкого хавбек отдал Алекс Гримальдо.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Байер сделал счет 1:0 после розыгрыша углового – фирминное оружие Арсенала, который забил немало мячей именно с корнера.

Байер и Арсенал начали поединок 11 марта в 19:45 по Киеву на стадионе Бай-Арене в Леверкузене.

❗️ ВИДЕО. Оружием соперника. Байер забил гол Арсеналу после розыгрыша углового

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
Байер – Арсенал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ПСЖ – Челси. Текстовая трансляция матча
Сыграет ли Забарный? Обнародованы стартовые составы на матч ЛЧ ПСЖ – Челси
Арсенал Лондон Байер Лига чемпионов видео голов и обзор Роберт Андрих Алехандро Гримальдо
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известный нападающий Шахтера спрогнозировал путь команды в еврокубках
Футбол | 11 марта 2026, 16:14 14
Известный нападающий Шахтера спрогнозировал путь команды в еврокубках
Известный нападающий Шахтера спрогнозировал путь команды в еврокубках

Виктор Грачев считает, что задача-минимум для «горняков» – выход в финал Лиги конференций

ШОВКОВСКИЙ рассекретил конфликт с Ярмоленко: «Для меня это разочарование»
Футбол | 11 марта 2026, 07:45 8
ШОВКОВСКИЙ рассекретил конфликт с Ярмоленко: «Для меня это разочарование»
ШОВКОВСКИЙ рассекретил конфликт с Ярмоленко: «Для меня это разочарование»

Тренер вспомнил напряженные отношения

ВИДЕО. «Прыгает так, *ля, ты шо». Переговоры арбитров на фоле Биловара
Футбол | 10.03.2026, 19:55
ВИДЕО. «Прыгает так, *ля, ты шо». Переговоры арбитров на фоле Биловара
ВИДЕО. «Прыгает так, *ля, ты шо». Переговоры арбитров на фоле Биловара
Стала известна половина участниц 1/4 финала большого турнира в Индиан-Уэллс
Теннис | 11.03.2026, 06:51
Стала известна половина участниц 1/4 финала большого турнира в Индиан-Уэллс
Стала известна половина участниц 1/4 финала большого турнира в Индиан-Уэллс
Клубу УПЛ предсказывают исчезновение: «Они напоминают мне Минай»
Футбол | 11.03.2026, 19:04
Клубу УПЛ предсказывают исчезновение: «Они напоминают мне Минай»
Клубу УПЛ предсказывают исчезновение: «Они напоминают мне Минай»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Пономаренко после зрелищной игры за Динамо может покинуть клуб
Пономаренко после зрелищной игры за Динамо может покинуть клуб
10.03.2026, 08:17 82
Футбол
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Эта команда не будет существовать»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Эта команда не будет существовать»
11.03.2026, 08:51 5
Футбол
Иран отказался от участия на чемпионате мира 2026
Иран отказался от участия на чемпионате мира 2026
11.03.2026, 14:07 42
Футбол
Легенда Динамо ответил Ротаню, который раскритиковал судейство
Легенда Динамо ответил Ротаню, который раскритиковал судейство
10.03.2026, 07:30 8
Футбол
Определен лучший теннисист за всю историю
Определен лучший теннисист за всю историю
10.03.2026, 08:55 4
Теннис
Медальная таблица Паралимпиады. Разыграны награды среди горнолыжников
Медальная таблица Паралимпиады. Разыграны награды среди горнолыжников
09.03.2026, 22:23
Олимпийские игры
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Он лучше Усика, но хуже Кличко»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Он лучше Усика, но хуже Кличко»
10.03.2026, 09:49 2
Бокс
Ярослава Магучих сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
Ярослава Магучих сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
10.03.2026, 08:58 5
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем