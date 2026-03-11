ВИДЕО. Оружием соперника. Байер забил гол Арсеналу после розыгрыша углового
Роберт Андрих вывел леверкузенскую команду вперед в первом матче 1/8 финала ЛЧ
Леверкузенский Байер забил гол в ворота лондонского Арсенала в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26.
На 46-й минуте ворота канониров головой поразил Роберт Андрих. Ассист на немецкого хавбек отдал Алекс Гримальдо.
Байер сделал счет 1:0 после розыгрыша углового – фирминное оружие Арсенала, который забил немало мячей именно с корнера.
Байер и Арсенал начали поединок 11 марта в 19:45 по Киеву на стадионе Бай-Арене в Леверкузене.
