Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Спорный пенальти. Как Хаверц спас Арсенал в матче против Байера
Лига чемпионов
11 марта 2026, 21:54 | Обновлено 11 марта 2026, 22:03
241
0

Кай реализовал 11-метровый на 89-й минуте и принес канонирам ничью в матче 1/8 финала ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine. Кай Хаверц

Немецкий хавбек Кай Хаверц спас лондонский Арсенал от поражения в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26 против Байера.

Хаверц реализовал пенальти на 89-й минуте и принес канонирам ничью – 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Рефери указал на точку после довольного спорного нарушения Малика Тилльмана на Нони Мадуэке в штрафной плозади леверкузенской команды.

Ответный поединок между Арсеналом и Байером состоится 17 марта в 22:00 по Киеву на стадионе Эмирейтс.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
ВИДЕО. Фантастика от Вальверде. Ман Сити горит 0:3 в Лиге чемпионов
ВИДЕО. Гюсто поразил ворота Сафонова и сделал счет 1:1 в матче ПСЖ – Челси
ВИДЕО. Реал забил дважды в ворота Ман Сити. Куртуа принял участие в голе
Малик Тилльман Нони Мадуэке Кай Хаверц пенальти видео голов и обзор Арсенал Лондон Байер Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
