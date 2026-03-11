ВИДЕО. Спорный пенальти. Как Хаверц спас Арсенал в матче против Байера
Кай реализовал 11-метровый на 89-й минуте и принес канонирам ничью в матче 1/8 финала ЛЧ
Немецкий хавбек Кай Хаверц спас лондонский Арсенал от поражения в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26 против Байера.
Хаверц реализовал пенальти на 89-й минуте и принес канонирам ничью – 1:1.
Рефери указал на точку после довольного спорного нарушения Малика Тилльмана на Нони Мадуэке в штрафной плозади леверкузенской команды.
Ответный поединок между Арсеналом и Байером состоится 17 марта в 22:00 по Киеву на стадионе Эмирейтс.
