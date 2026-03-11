Байер – Арсенал. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов 11 марта в 22:00
11 марта Байер и Арсенал проведут первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26.
Поединок состоится на стадионе Бай-Арена в Леверкузене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Ответная игра между фармацевтами и канонирами запланирована на 17 число на арене Эмирейтс в Лондоне, столице Англии.
Победитель противостояния в четвертьфинале еврокубка встретится либо с Буде-Глимт, либо со Спортингом.
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
