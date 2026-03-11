Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Байер – Арсенал. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Чемпионов
Байер
11.03.2026 19:45 - : -
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
11 марта 2026, 06:34 |
34
0

Байер – Арсенал. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов 11 марта в 22:00

11 марта 2026, 06:34 |
34
0
Байер – Арсенал. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

11 марта Байер и Арсенал проведут первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26.

Поединок состоится на стадионе Бай-Арена в Леверкузене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ответная игра между фармацевтами и канонирами запланирована на 17 число на арене Эмирейтс в Лондоне, столице Англии.

Победитель противостояния в четвертьфинале еврокубка встретится либо с Буде-Глимт, либо со Спортингом.

Байер – Арсенал. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Байер – Арсенал
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 6.20 для Байера и 1.59 для Арсенала. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

GG.BET
Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Реал – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
ТУДОР: «Заслуживаю ли я продолжать работу в Тоттенхэме? Без комментариев»
Гвардиола сделал откровенное заявление перед матчем Ман Сити с Реалом
Байер Арсенал Лондон смотреть онлайн Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда Динамо ответил Ротаню, который раскритиковал судейство
Футбол | 10 марта 2026, 07:30 8
Легенда Динамо ответил Ротаню, который раскритиковал судейство
Легенда Динамо ответил Ротаню, который раскритиковал судейство

Леонид Буряк не видит проблем в судействе

Без Костюк, но со Свитолиной. Определены все пары 1/8 финала в Индиан-Уэллс
Теннис | 10 марта 2026, 08:49 6
Без Костюк, но со Свитолиной. Определены все пары 1/8 финала в Индиан-Уэллс
Без Костюк, но со Свитолиной. Определены все пары 1/8 финала в Индиан-Уэллс

Элина прошла Эшлин Крюгер, Марта не сумела справиться с Еленой Рыбакиной

Победа Аонишики, третье поражение йокодзуны. Как прошел 3-й день Haru Basho
Другие виды | 10.03.2026, 13:30
Победа Аонишики, третье поражение йокодзуны. Как прошел 3-й день Haru Basho
Победа Аонишики, третье поражение йокодзуны. Как прошел 3-й день Haru Basho
ШОВКОВСКИЙ рассекретил конфликт с Ярмоленко: «Для меня это разочарование»
Футбол | 10.03.2026, 21:22
ШОВКОВСКИЙ рассекретил конфликт с Ярмоленко: «Для меня это разочарование»
ШОВКОВСКИЙ рассекретил конфликт с Ярмоленко: «Для меня это разочарование»
Буде-Глимт – Спортинг. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Футбол | 11.03.2026, 05:11
Буде-Глимт – Спортинг. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Буде-Глимт – Спортинг. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Аонишики уступил самому неудобному сопернику. Как прошел 2 день Haru Basho
Аонишики уступил самому неудобному сопернику. Как прошел 2 день Haru Basho
09.03.2026, 15:39 1
Другие виды
КЛИЧКО: «Не недооценивайте его, он может зайти очень далеко»
КЛИЧКО: «Не недооценивайте его, он может зайти очень далеко»
09.03.2026, 02:22 4
Бокс
Один из лучших боксеров в мире принизил Василия Ломаченко
Один из лучших боксеров в мире принизил Василия Ломаченко
09.03.2026, 20:42 7
Бокс
Официальное заявление Андрея Шевченко после скандала в Премьер-лиге
Официальное заявление Андрея Шевченко после скандала в Премьер-лиге
09.03.2026, 12:37 84
Футбол
Ярослава Магучих сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
Ярослава Магучих сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
10.03.2026, 08:58 4
Другие виды
Бой грандов. Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии
Бой грандов. Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии
09.03.2026, 21:34 4
Футбол
Мирон Маркевич ответил Усику, поддерживающему Бубку
Мирон Маркевич ответил Усику, поддерживающему Бубку
09.03.2026, 07:27 15
Футбол
«Ужас нашего футбола, в шоке». Коуч Полесья не сдержал эмоций после Динамо
«Ужас нашего футбола, в шоке». Коуч Полесья не сдержал эмоций после Динамо
09.03.2026, 08:11 39
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем