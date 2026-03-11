11 марта Байер и Арсенал проведут первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26.

Поединок состоится на стадионе Бай-Арена в Леверкузене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Ответная игра между фармацевтами и канонирами запланирована на 17 число на арене Эмирейтс в Лондоне, столице Англии.

Победитель противостояния в четвертьфинале еврокубка встретится либо с Буде-Глимт, либо со Спортингом.

