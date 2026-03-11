Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Чемпионов
Байер
11.03.2026 19:45 - : -
Арсенал
Лига чемпионов
11 марта 2026, 05:05 | Обновлено 11 марта 2026, 05:06
50
0

Поединок начнется 11 марта в 19:45 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine. Кай Хаверц и Микель Артета

11 марта, свою первую встречу в 1/8 финала Лиги чемпионов проведут Байер – Арсенал. Начало матча запланировано на 19:45 по киевскому времени.

Байер

От «фармацевтов» не ждали сильного сезона, конечно, клуб не ведет борьбу за титул в Бундеслиге, но пока что играет в трех турнирах. Хуже всего обстоят дела в чемпионате, там Байер только шестой, все поправимо, так как отставание от первого квартета составляет 3 очка. В последнем туре команда не смогла обыграть на выезде Фрайбург, расписав боевую ничью – 3:3.

В плей-офф Лиги чемпионов клуб пробился только с 16-й строчки, поэтому пришлось играть в 1/16 финала, где прошел Олимпиакос – 2:0 в гостях и 0:0 дома. Восемь игроков пропустят предстоящую встречу.

Арсенал

Лондонский клуб проводит сумасшедший сезон, команда до сих пор ведет борьбу за четыре трофея. На основном этапе Лиги чемпионов Арсенал стал первым, выиграв все восемь матчей. Хорошо идут дела и в чемпионате, там «канониры» лидируют, опережая Манчестер Сити на 7 очков, но у конкурента игра в запасе. В последнем туре чемпионата подопечные Артеты обыграли на выезде Брайтон – 1:0.

У Арсенала на носу финал Кубка английской лиги, где придется сразиться за трофей с упомянутым Манчестер Сити. Недавно клуб оформил выход в четвертьфинал Кубка Англии, одолев в гостях Мансфилд со счетом 2:1.

Команде однозначно сложно проводить сезон в таком темпе, но есть шанс собрать большой урожай трофеев. Двое игроков не сыграют из-за травм, четверо под вопросом.

Личные встречи

У клубов небольшая история очных противостояний, на официальном уровне они пересекались только в 2002 году, тогда на групповой стадии Лиги чемпионов Арсенал выиграл дома 4:1, а в гостях сыграл 1:1. Два года назад команды встретились в товарищеском матче, здесь снова выиграли лондонцы со счетом 4:1.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 6.20 для Байера и 1.59 для Арсенала. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекер не смущает тот факт, что «канониры» играют на выезде, даже при таких раскладах Арсенал котируется очевидным фаворитом, но Байер явно не тот клуб, даст себя легко пройти. Жду напряженного матча, где гости постараются владеть инициативой. Лондонцы действительно выглядят предпочтительнее, однако, подопечным Артеты не будет легко. Поставлю здесь на обмен голами за 1,96.

Прогноз Sport.ua
Байер
11 марта 2026 -
19:45
Арсенал
Байер Арсенал Лондон Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
