Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Байер – Арсенал – 1:1. Спорное и спасительное пенальти. Видео голов, обзор
Лига Чемпионов
Байер
11.03.2026 19:45 – FT 1 : 1
Арсенал
Лига чемпионов
11 марта 2026, 22:14 | Обновлено 11 марта 2026, 22:18
Смотрите видеообзор первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine

11 марта Байер и Арсенал провели первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26.

Команды сыграли на стадионе Бай-Арена в Леверкузене. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Лига чемпионов 2025/26. 1/8 финала

Первый матч. 11 марта

Байер (Германия) – Арсенал (Англия) – 1:1

Гол: Андрих, 46 – Хаверц, 89 (пен.)

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Андрих, 46 мин.

ГОЛ! 1:1 Хаверц, 89 мин. (пен.)

События матча

89’
ГОЛ ! С пенальти забил Каи Хавертц (Арсенал).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Андрих (Байер), асcист Алекс Гримальдо.
Байер Арсенал Лондон Лига чемпионов видео голов и обзор Роберт Андрих Кай Хаверц пенальти
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
