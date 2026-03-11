11 марта Байер и Арсенал провели первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26.

Команды сыграли на стадионе Бай-Арена в Леверкузене. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Лига чемпионов 2025/26. 1/8 финала

Первый матч. 11 марта

Байер (Германия) – Арсенал (Англия) – 1:1

Гол: Андрих, 46 – Хаверц, 89 (пен.)

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Андрих, 46 мин.

ГОЛ! 1:1 Хаверц, 89 мин. (пен.)