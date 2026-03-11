Лига чемпионов11 марта 2026, 22:14 | Обновлено 11 марта 2026, 22:18
Байер – Арсенал – 1:1. Спорное и спасительное пенальти. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26
11 марта Байер и Арсенал провели первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26.
Команды сыграли на стадионе Бай-Арена в Леверкузене. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Лига чемпионов 2025/26. 1/8 финала
Первый матч. 11 марта
Байер (Германия) – Арсенал (Англия) – 1:1
Гол: Андрих, 46 – Хаверц, 89 (пен.)
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0 Андрих, 46 мин.
ГОЛ! 1:1 Хаверц, 89 мин. (пен.)
События матча
89’
ГОЛ ! С пенальти забил Каи Хавертц (Арсенал).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Андрих (Байер), асcист Алекс Гримальдо.
