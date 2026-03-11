Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Калинина разгромила обидчицу Завацкой на старте третьего турнира в Анталье
11 марта 2026, 12:44
Калинина разгромила обидчицу Завацкой на старте третьего турнира в Анталье

Ангелина уверенно переиграла Елену Приданкину в 1/16 финала WTA 125 в Турции

Instagram. Ангелина Калинина

Украинская тенниистка Ангелина Калинина (WTA 189) выиграла стартовый матч на грунтовом турнире WTA 125 в Анталии (Турция), который проводится на кортах отеля MegaSaray уже третью неделю подряд.

В первом раунде украинка в двух сетах разгромила квалифайера Елену Приданкину (WTA 206) за 1 час и 20 минут, отдав всего три гейма.

WTA 125 Анталья. Грунт, 1/16 финала

Ангелина Калинина (Украина) – Елена Приданкина [Q] – 6:2, 6:1

Калинина провела первое очное противостояние против Приданкиной – россиянке в рещающем поединке отбора уступила другая представительница Украины Катарина Завацкая.

Следущей соперницей Ангелины будет представительница Грузии Екатерина Горгодзе (WTA 168), которая выбила первую сеяную Аранчу Рус. Калинина в третий раз за три недели сыграет с Горгодзе и постарается одержать третью победу.

На предыдущих двух соревнованиях в Анталье Ангелина дошла до финала (поражение Моюке Утидзиме) и выиграла трофей (победа над Александрой Олейниковой в финале).

