Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Завацкая уступила в финале отбора Антальи. Калинина сыграет с ее обидчицей
WTA
09 марта 2026, 14:47 |
Катарина не сумела справиться с Еленой Приданкиной, выбить россиянку попробует Ангелина

Instagram. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 294) не сумела выйти в основную сетку грунтового турнира WTA 125 в Анталье, Турция.

В финале отбора украинка в двух сетах проиграла «нейтральной» Елене Приданкиной (WTA 206) за 1 час и 54 минуты.

Завацкая уступила россиянке со счетом 4:6, 4:6. Это было первое очное противостояние соперниц.

На старте квалификации Катарина в трех партиях одолела Хулию Риеру. Завацкая впервые за три недели не сумела преодолеть отборочную сетку на кортах Антальи.

Украину в основе турецких соревнований представит только Ангелина Калинина. В первом круге основной сетки Калинина встретится с Приданкиной, с которой ранее никогда не играла.

WTA 125 Анталья. Квалификация

Катарина Завацкая (Украина) – Елена Приданкина [6] – 4:6, 4:6

По теме:
Олейникова снялась с третьего турнира WTA 125 в Анталье. Известна причина
Сколько заработали Калинина и Олейникова за Анталью, где сыграли в финале?
Олейникова и Калинина на 3-м турнире в Анталии могут сыграть в 1/8 финала
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
