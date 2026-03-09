Завацкая уступила в финале отбора Антальи. Калинина сыграет с ее обидчицей
Катарина не сумела справиться с Еленой Приданкиной, выбить россиянку попробует Ангелина
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 294) не сумела выйти в основную сетку грунтового турнира WTA 125 в Анталье, Турция.
В финале отбора украинка в двух сетах проиграла «нейтральной» Елене Приданкиной (WTA 206) за 1 час и 54 минуты.
Завацкая уступила россиянке со счетом 4:6, 4:6. Это было первое очное противостояние соперниц.
На старте квалификации Катарина в трех партиях одолела Хулию Риеру. Завацкая впервые за три недели не сумела преодолеть отборочную сетку на кортах Антальи.
Украину в основе турецких соревнований представит только Ангелина Калинина. В первом круге основной сетки Калинина встретится с Приданкиной, с которой ранее никогда не играла.
WTA 125 Анталья. Квалификация
Катарина Завацкая (Украина) – Елена Приданкина [6] – 4:6, 4:6
