Завацкая уступила в финале отбора Антальи. Калинина сыграет с ее обидчицей

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 294) не сумела выйти в основную сетку грунтового турнира WTA 125 в Анталье, Турция.

В финале отбора украинка в двух сетах проиграла «нейтральной» Елене Приданкиной (WTA 206) за 1 час и 54 минуты.

Завацкая уступила россиянке со счетом 4:6, 4:6. Это было первое очное противостояние соперниц.

На старте квалификации Катарина в трех партиях одолела Хулию Риеру. Завацкая впервые за три недели не сумела преодолеть отборочную сетку на кортах Антальи.

Украину в основе турецких соревнований представит только Ангелина Калинина. В первом круге основной сетки Калинина встретится с Приданкиной, с которой ранее никогда не играла.

WTA 125 Анталья. Квалификация

Катарина Завацкая (Украина) – Елена Приданкина [6] – 4:6, 4:6