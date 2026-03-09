Олейникова снялась с третьего турнира WTA 125 в Анталье. Известна причина

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
09 марта 2026, 14:25 |
709
4

Александра пропустит соревнования в Турции из-за травмы нижней части спины

09 марта 2026, 14:25 |
709
4 Comments
Instagram. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 73) не сыграет на грунтовом турнире WTA 125 в Анталье (Турция), который проходит на кортах отеля MegaSaray третью неделю подряд.

Олейникова пропустит соревнования из-за травмы нижней части спины. 8 марта Александра сыграла в финале Антальи и уступила Ангелине Калининой.

Олейникова была посеяна под первым номером. Помимо Александры, турнир также пропустят Майяр Шериф и Кейтлин Кеведо.

Украину в основной сетке турнира в Анталье представит Ангелина Калинина.

По теме:
Завацкая уступила в финале отбора Антальи. Калинина сыграет с ее обидчицей
Сколько заработали Калинина и Олейникова за Анталью, где сыграли в финале?
Олейникова и Калинина на 3-м турнире в Анталии могут сыграть в 1/8 финала
Александра Олейникова WTA Анталья травма травма спины
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Sashamar
З урахуванням того, що Завацька таки програла кацапській лахудрі, хтось повинен залишитися для зачистки. От нехай Геля й залишаеться. Бо там крім Пріданкіной ще Чараєва і молодша z-татарка.
 А Саша нехай відпочиває перед Чарльтоном.
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Falko
"нижньої частини спини" - це ефемізм? )
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
