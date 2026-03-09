Олейникова снялась с третьего турнира WTA 125 в Анталье. Известна причина

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 73) не сыграет на грунтовом турнире WTA 125 в Анталье (Турция), который проходит на кортах отеля MegaSaray третью неделю подряд.

Олейникова пропустит соревнования из-за травмы нижней части спины. 8 марта Александра сыграла в финале Антальи и уступила Ангелине Калининой.

Олейникова была посеяна под первым номером. Помимо Александры, турнир также пропустят Майяр Шериф и Кейтлин Кеведо.

Украину в основной сетке турнира в Анталье представит Ангелина Калинина.