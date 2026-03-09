Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сколько заработали Калинина и Олейникова за Анталью, где сыграли в финале?

8 марта Ангелина переиграла Александру в трех сетах и завоевала трофей турнира WTA 125

Сколько заработали Калинина и Олейникова за Анталью, где сыграли в финале?
BTU. Александра Олейникова и Ангелина Калинина

8 марта Ангелина Калинина переиграла Александру Олейникову в финале грунтового турнира WTA 125 в Анталье (Турция) со счетом 6:3, 3:6, 6:2.

Помимо трофея, Калинина также получила чек на $15 500 (125 очков). Олейникова, как финалистка, забрала $8 400 (81 очко).

Помимо Калининой и Олейниковой, в Анталье также сыграли Катарина Завацкая и Анастасия Соболева. Завацкая проиграла в первом раунде основной сетки – ее призовые составили $1 200. Соболева завершила выступления в первом круге квалификации и получила $600.

После завершения финального матча Олейникова и Калинина выступили с речами:

Александра Олейникова: «Во-первых, хочу поздравить Ангелину. Сегодня она показала великолепный теннис. Я действительно получала удовольствие от этого украинского финала. Хочу поблагодарить всех, кто пришел сегодня сюда. Я видела много [украинских] флагов, очень благодарна за это. Очень классно видеть такое внимание к нашему виду спорта, потому что мы очень много работаем. Сейчас я еще немного на эмоциях. Обещаю работать больше и быть более опытной в следующий раз в таких близких моментах. Я счастлива, что такой финал состоялся. Слава Украине!»

Ангелина Калинина: «Поздравляю Александру с классной неделей. Это был очень тяжелый финал. Желаю тебе всего наилучшего на следующих турнирах. Так что успехов. Хочу поблагодарить директора турнира, супервайзера, судей, линейных судей, всех спонсоров, благодаря которым этот турнир стал возможным. Все было очень хорошо организовано, мне понравилось играть здесь. Также большое спасибо украинцам, которые были здесь и поддерживали нас сегодня. Было очень приятно играть перед вами. Надеюсь, на следующей неделе нам тоже удастся показать хороший теннис».

Фото с церемонии награждения

призовые Александра Олейникова Ангелина Калинина WTA Анталья
