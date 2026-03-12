Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги первых матчей: разгром от Реала, шоу в Париже
Лига чемпионов
12 марта 2026, 00:23 |
336
0

Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги первых матчей: разгром от Реала, шоу в Париже

ПСЖ, Реал и Буде-Глимт получили гандикап в 3 мяча перед ответными играми

12 марта 2026, 00:23 |
336
0
Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги первых матчей: разгром от Реала, шоу в Париже
Getty Images/Global Images Ukraine

​Вечером 11 марта прошли первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА 2025/26

ПСЖ, Реал и Буде-Глимт получили гандикап в три мяча перед ответными встречами.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В топ-матче игрового дня Реал нанес разгромное поражение Манчестер Сити (3:0) благодаря хет-трику Федерико Вальверде.

ПСЖ дома устроил яркое шоу и обыграл Челси (5:2). Буде-Глимт нанес сенсационное поражение Спортингу (3:0).

Байер и Арсенал разошлись миром в первой игре (1:1), причем канониры спасли ничью благодаря пенальти на 89-й минуте.

Ответные поединки стадии 1/8 финала запланированы на 17/18 марта.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

1/8 финала. Первые матчи. 11 марта

19:45. Байер (Германия) – Арсенал (Англия) – 1:1

Голы: Андрих, 46 – Хаверц, 89 (пен)

22:00. Буде-Глимт (Норвегия) – Спортинг (Португалия) – 3:0

Голы: Фет, 32 (пен), Блумберг, 45+1, Хег, 71

22:00. ПСЖ (Франция) – Челси (Англия) – 5:2

Голы: Баркола, 10, Дембеле, 40, Витинья, 74, Кварацхелия, 86, 90+4 – Гюсто, 28, Энцо Фернандес, 57

22:00. Реал Мадрид (Испания) – Манчестер Сити (Англия) – 3:0

Голы: Федерико Вальверде, 20, 27, 42

Незабитый пенальти: Винисиус Жуниор, 58 (Реал)

Сетка плей-офф

Инфографика

ВИДЕО. Хвича шедевральным дублем установил итоговый счет матча ПСЖ – Челси
Грузинский вираж. ПСЖ дожал Челси на своем поле
Сказка продолжается. Заявка на четвертьфинал ЛЧ: Буде-Глимт разбил Спортинг
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Комментарии 0
Популярные новости
