Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги первых матчей: разгром от Реала, шоу в Париже

​Вечером 11 марта прошли первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА 2025/26

ПСЖ, Реал и Буде-Глимт получили гандикап в три мяча перед ответными встречами.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В топ-матче игрового дня Реал нанес разгромное поражение Манчестер Сити (3:0) благодаря хет-трику Федерико Вальверде.

ПСЖ дома устроил яркое шоу и обыграл Челси (5:2). Буде-Глимт нанес сенсационное поражение Спортингу (3:0).

Байер и Арсенал разошлись миром в первой игре (1:1), причем канониры спасли ничью благодаря пенальти на 89-й минуте.

Ответные поединки стадии 1/8 финала запланированы на 17/18 марта.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

1/8 финала. Первые матчи. 11 марта

19:45. Байер (Германия) – Арсенал (Англия) – 1:1

Голы: Андрих, 46 – Хаверц, 89 (пен)

22:00. Буде-Глимт (Норвегия) – Спортинг (Португалия) – 3:0

Голы: Фет, 32 (пен), Блумберг, 45+1, Хег, 71

22:00. ПСЖ (Франция) – Челси (Англия) – 5:2

Голы: Баркола, 10, Дембеле, 40, Витинья, 74, Кварацхелия, 86, 90+4 – Гюсто, 28, Энцо Фернандес, 57

22:00. Реал Мадрид (Испания) – Манчестер Сити (Англия) – 3:0

Голы: Федерико Вальверде, 20, 27, 42

Незабитый пенальти: Винисиус Жуниор, 58 (Реал)

Сетка плей-офф

Инфографика