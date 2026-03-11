Сетка плей-офф Лиги чемпионов. 6 мячей от Баварии, 5 голов от Атлетико

Вечером 10 марта прошли первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА 2025/26

Сыграно 4 поединка, и еще 4 встречи запланированы на 11 марта.

Шесть мячей забила Бавария в ворота Аталанты (6:1), а Атлетико отгрузил 5 мячей Тоттенхэму (5:2).

Барселона спасла ничью в конце игры против Ньюкасла (1:1), а Ливерпуль в гостях уступил Галатасараю (0:1).

Вечером 11 марта пройдут два топ-матча: Реал – Манчестер Сити и ПСЖ – Челси. Также в среду сыграют: Байер – Арсенал, Буде-Глимт – Спортинг.

Ответные поединки 1/8 финала запланированы на 17/18 марта.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

1/8 финала. Первые матчи

Матчи 10 марта

10.03. 19:45. Галатасарай (Турция) – Ливерпуль (Англия) – 1:0

Гол: Лемина, 7

10.03. 22:00. Аталанта (Италия) – Бавария (Германия) – 1:6

Голы: Пашалич, 90+3 – Станишич, 12, Олисе, 22, 64, Гнабри, 25, Джексон, 52, Мусиала, 67

10.03. 22:00. Атлетико (Испания) – Тоттенхэм (Англия) – 5:2

Голы: Льоренте, 6, Грізманн, 14, Альварес, 15, 55, Ле Норман, 22 – Порро, 26, Соланке, 76

10.03. 22:00. Ньюкасл (Англия) – Барселона (Испания) – 1:1

Голы: Барнс, 86 – Ямаль, 90+6 (пен)

Матчи 11 марта

11.03. 19:45. Байер (Германия) – Арсенал (Англия)

11.03. 22:00. Буде-Глимт (Норвегия) – Спортинг (Португалия)

11.03. 22:00. ПСЖ (Франция) – Челси (Англия)

11.03. 22:00. Реал Мадрид (Испания) – Манчестер Сити (Англия)

Сетка плей-офф

Инфографика