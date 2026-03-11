Сетка плей-офф Лиги чемпионов. 6 мячей от Баварии, 5 голов от Атлетико
Барселона спасла игру против Ньюкасла, а Ливерпуль уступил Галатасараю
Вечером 10 марта прошли первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА 2025/26
Сыграно 4 поединка, и еще 4 встречи запланированы на 11 марта.
Шесть мячей забила Бавария в ворота Аталанты (6:1), а Атлетико отгрузил 5 мячей Тоттенхэму (5:2).
Барселона спасла ничью в конце игры против Ньюкасла (1:1), а Ливерпуль в гостях уступил Галатасараю (0:1).
Вечером 11 марта пройдут два топ-матча: Реал – Манчестер Сити и ПСЖ – Челси. Также в среду сыграют: Байер – Арсенал, Буде-Глимт – Спортинг.
Ответные поединки 1/8 финала запланированы на 17/18 марта.
Лига чемпионов УЕФА 2025/26
1/8 финала. Первые матчи
Матчи 10 марта
10.03. 19:45. Галатасарай (Турция) – Ливерпуль (Англия) – 1:0
Гол: Лемина, 7
10.03. 22:00. Аталанта (Италия) – Бавария (Германия) – 1:6
Голы: Пашалич, 90+3 – Станишич, 12, Олисе, 22, 64, Гнабри, 25, Джексон, 52, Мусиала, 67
10.03. 22:00. Атлетико (Испания) – Тоттенхэм (Англия) – 5:2
Голы: Льоренте, 6, Грізманн, 14, Альварес, 15, 55, Ле Норман, 22 – Порро, 26, Соланке, 76
10.03. 22:00. Ньюкасл (Англия) – Барселона (Испания) – 1:1
Голы: Барнс, 86 – Ямаль, 90+6 (пен)
Матчи 11 марта
- 11.03. 19:45. Байер (Германия) – Арсенал (Англия)
- 11.03. 22:00. Буде-Глимт (Норвегия) – Спортинг (Португалия)
- 11.03. 22:00. ПСЖ (Франция) – Челси (Англия)
- 11.03. 22:00. Реал Мадрид (Испания) – Манчестер Сити (Англия)
Сетка плей-офф
Инфографика
