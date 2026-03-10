Шоу Лиги чемпионов. Первые матчи 1/8 финала: расписание и сетка плей-офф
Будет сыграно 8 поединков, включая топ-матчи: Реал – Ман Сити, ПСЖ – Челси
Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА 2025/26 пройдут 10 и 11 марта.
За два дня состоятся 8 поединков, ответные матчи запланированы на 17/18 марта.
Во вторник, 10 марта, пройдут поединки: Галатасарай – Ливерпуль, Аталанта – Бавария, Атлетико – Тоттенхэм, Ньюкасл – Барселона.
Наибольший интерес вызывает противостояния (11 марта): Реал – Манчестер Сити и ПСЖ – Челси. Также в среду сыграют: Байер – Арсенал, Буде-Глимт – Спортинг.
В турнире выступают украинские футболисты: Илья Забарный (ПСЖ) и Андрей Лунин (Реал)
Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая 2026 в Будапеште на стадионе Пушкаш Арена.
Лига чемпионов УЕФА 2025/26
1/8 финала. Первые матчи. 10–11 марта 2026
Расписание матчей
- 10.03. 19:45. Галатасарай (Турция) – Ливерпуль (Англия)
- 10.03. 22:00. Аталанта (Италия) – Бавария (Германия)
- 10.03. 22:00. Атлетико (Испания) – Тоттенхэм (Англия)
- 10.03. 22:00. Ньюкасл (Англия) – Барселона (Испания)
- 11.03. 19:45. Байер (Германия) – Арсенал (Англия)
- 11.03. 22:00. Буде-Глимт (Норвегия) – Спортинг (Португалия)
- 11.03. 22:00. ПСЖ (Франция) – Челси (Англия)
- 11.03. 22:00. Реал Мадрид (Испания) – Манчестер Сити (Англия)
Сетка плей-офф
Инфографика
