Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Таблица коэффициентов УЕФА. Что нужно Шахтеру, чтобы обогнать Олимпиакос
Лига чемпионов
10 марта 2026, 16:23 | Обновлено 10 марта 2026, 17:06
3275
3

Продолжается борьба за прямую путевку в Лигу чемпионов 2026/27

ФК Шахтер

Продолжается сезон еврокубков, изучаем положение в таблице коэффициентов УЕФА.

В Лиге чемпионов, Лиги Европы и Лиге конференций впереди матчи 1/8 финала

Донецкий Шахтер сыграет два матча с польским клубом Лех в 1/8 финала Лиги конференций.

В 5-летнем рейтинге Украина (24.412) занимает 25-е место.

Выше располагаются: 22. Венгрия (26.687), 23. Сербия (25.750). 24 Румыния (25.250).

У Венгрии в игре остается Ференцварош в Лиге конференций (соперник в 1/8 финала – португальская Брага), а Сербия и Румыния потеряла всех представителей в евросезоне.

Если Украине в этом сезоне удастся подняться на 22-е место в 5-летнем рейтинге, то победитель УПЛ 2026/27 будет в евросезоне 2027/28 гарантированно начинать отбор со второго раунда квалификации ЛЧ, а не с первого. Однако из-за дисквалификации рф – Украине хватит и 23-го места.

В случае успешного выступление Шахтера в Лиге конференций Украина весной может опередить ближайших конкурентов. Чтобы Украина опередила Сербию и Румынию, горняками нужно одержать три победы (три по 2 очка, деленных на 4 клуба) в ЛК. Бонус за выход в следующий раунд ЛК составляет 0.5 очка (в ЛЕ – 1 очко, в ЛЧ – 1,5 очка). То есть, хватает и сценария: 2 победы, 1 ничья и бонус 0,5 за выход в четвертьфинал.

В клубном рейтинге УЕФА Шахтер (50.250) занимает 49-ю позицию.

Киевское Динамо (17.500) находится на 115-м месте в рейтинге.

Если чемпионом Украины станет Шахтер (50.250), то будет иметь шанс – в случае перераспределения мест, если вакантной окажется путевка для обладателя трофея ЛЧ, стать командой, которая по рейтингу УЕФА автоматически перейдет напрямую в основной раунд ЛЧ

Главным конкурентом горняков остается греческий Олимпиакос (62.250), который вылетел из Лиги чемпионов. Хотя Олимпиакос занимает пока третье место в чемпионате Греции, но отставание от первого места (АЕК) составляет лишь 2 очка.

  • Ситуация в чемпионате Греции: АЕК (56 очков), ПАОК, Олимпиакос (по 54)

Чтобы опередить Олимпиакос в рейтинге, горнякам надо набрать 12 очков в оставшихся матчах Лиги конференций (по системе 2 очка – за победу, 1 очко за ничью, 0,5 очка – бонус за выход в следующий раунд). Фактически надо одержать 5 или 6 побед, попутно взяв 1,0 или 1,5 бонусных очка, и дойти до финала ЛК, что будет сделать очень непросто.

Если обойти Олимпиакос в рейтинге не удастся, а тот станет победителем чемпионата Греции, то Шахтер в статусе победителя сезона УПЛ может оказаться напрямую в Q4 ЛЧ, заменив в нем греческий клуб.

Нельзя исключать из внимания и шотландский Рейнджерс (59.250), который выбыл из еврокубков и занимает третье место в чемпионате Шотландии, но сохраняет шансы на чемпионство.

  • Ситуация в чемпионате Шотландии: Хартс (63 очка), Селтик (58), Рейнджерс (57)

Претенденты на прямую путевку в основной этап ЛЧ 2026/27

(если вакантным станет место, отведенное для обладателя титула ЛЧ)

Таблица коэффициентов УЕФА 2026

(влияет на распределение путевок в сезоне 2027/28)

Рейтинг стран за 1 сезон и за 5 лет

Клубный рейтинг УЕФА 2026

По теме:
Шоу Лиги чемпионов. Первые матчи 1/8 финала: расписание и сетка плей-офф
Форвард Динамо: «Чувствую себя прекрасно. Поставил цель и иду к ней»
Эдди ХАУ: «Теперь нас ждет серьезная проверка»
Динамо Киев Олимпиакос Пирей таблица коэффициентов УЕФА Лига Европы статьи Шахтер Донецк эксклюзив выбор редакции Лига чемпионов Лига конференций статистические расклады Глазго Рейнджерс
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Сказки ДАмбаса
Суркис просто перестань мешать ахахаха
DK2025
Спорт уа продолжает свою бесконечную фэнтези в угоду недоклюба из села Счастливое и его хозяина. Ваше деление шкуры неубитого медведя и рисование немысленного количества побед и очков этому клубу в последующих матчах ЛК очень плохо для него и закончится. ИМХО
