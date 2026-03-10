Таблица коэффициентов УЕФА. Что нужно Шахтеру, чтобы обогнать Олимпиакос

Продолжается сезон еврокубков, изучаем положение в таблице коэффициентов УЕФА.

В Лиге чемпионов, Лиги Европы и Лиге конференций впереди матчи 1/8 финала

Донецкий Шахтер сыграет два матча с польским клубом Лех в 1/8 финала Лиги конференций.

В 5-летнем рейтинге Украина (24.412) занимает 25-е место.

Выше располагаются: 22. Венгрия (26.687), 23. Сербия (25.750). 24 Румыния (25.250).

У Венгрии в игре остается Ференцварош в Лиге конференций (соперник в 1/8 финала – португальская Брага), а Сербия и Румыния потеряла всех представителей в евросезоне.

Если Украине в этом сезоне удастся подняться на 22-е место в 5-летнем рейтинге, то победитель УПЛ 2026/27 будет в евросезоне 2027/28 гарантированно начинать отбор со второго раунда квалификации ЛЧ, а не с первого. Однако из-за дисквалификации рф – Украине хватит и 23-го места.

В случае успешного выступление Шахтера в Лиге конференций Украина весной может опередить ближайших конкурентов. Чтобы Украина опередила Сербию и Румынию, горняками нужно одержать три победы (три по 2 очка, деленных на 4 клуба) в ЛК. Бонус за выход в следующий раунд ЛК составляет 0.5 очка (в ЛЕ – 1 очко, в ЛЧ – 1,5 очка). То есть, хватает и сценария: 2 победы, 1 ничья и бонус 0,5 за выход в четвертьфинал.

В клубном рейтинге УЕФА Шахтер (50.250) занимает 49-ю позицию.

Киевское Динамо (17.500) находится на 115-м месте в рейтинге.

Если чемпионом Украины станет Шахтер (50.250), то будет иметь шанс – в случае перераспределения мест, если вакантной окажется путевка для обладателя трофея ЛЧ, стать командой, которая по рейтингу УЕФА автоматически перейдет напрямую в основной раунд ЛЧ

Главным конкурентом горняков остается греческий Олимпиакос (62.250), который вылетел из Лиги чемпионов. Хотя Олимпиакос занимает пока третье место в чемпионате Греции, но отставание от первого места (АЕК) составляет лишь 2 очка.

Ситуация в чемпионате Греции: АЕК (56 очков), ПАОК, Олимпиакос (по 54)

Чтобы опередить Олимпиакос в рейтинге, горнякам надо набрать 12 очков в оставшихся матчах Лиги конференций (по системе 2 очка – за победу, 1 очко за ничью, 0,5 очка – бонус за выход в следующий раунд). Фактически надо одержать 5 или 6 побед, попутно взяв 1,0 или 1,5 бонусных очка, и дойти до финала ЛК, что будет сделать очень непросто.

Если обойти Олимпиакос в рейтинге не удастся, а тот станет победителем чемпионата Греции, то Шахтер в статусе победителя сезона УПЛ может оказаться напрямую в Q4 ЛЧ, заменив в нем греческий клуб.

Нельзя исключать из внимания и шотландский Рейнджерс (59.250), который выбыл из еврокубков и занимает третье место в чемпионате Шотландии, но сохраняет шансы на чемпионство.

Ситуация в чемпионате Шотландии: Хартс (63 очка), Селтик (58), Рейнджерс (57)

Претенденты на прямую путевку в основной этап ЛЧ 2026/27

(если вакантным станет место, отведенное для обладателя титула ЛЧ)

Таблица коэффициентов УЕФА 2026

(влияет на распределение путевок в сезоне 2027/28)

Рейтинг стран за 1 сезон и за 5 лет

Клубный рейтинг УЕФА 2026